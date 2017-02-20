Блины цвета хаки: как провести большие выходные в Кемерове

В этом году февраль выдался богатым на праздничные выходные – в честь Дня защитника Отечества мы будем отдыхать аж четыре дня. Праздновать будем не только день настоящих мужчин, но и Масленицу. Сибдепо помогает с выбором — чем заняться, чтобы потом не испытывать муки совести за бесцельно проведенное время.

Масленица на Пионерском бульваре

21 февраля, 14:00.

Аллея на Пионерском бульваре.

Бесплатно.

Масленичная неделя в этом году начинается 20 февраля. После неё будет Великий пост, поэтому блины надо начинать уплетать как можно раньше — про запас. Например, 21 февраля на масленичном марафоне, который будет состоять из семи этапов. На марафоне можно будет проверить знания русских поговорок, частушек, познакомиться со старорусскими традициями и сыграть в «Метлобой». Нет, избивать соперников метлой не придётся: игра похожа на хоккей с мячом, только вместо клюшек – мётлы.

Кстати, на масленичном марафоне можно будет сделать доброе дело: в рамках Масленицы пройдёт благотворительная ярмарка, собранные средства передадут в фонд «Детское сердце».

Кроме блинов – горячий чай и каша.

«Рви меха – Оркестр»

23 февраля, 22:00.

Harat’s Pub.

Вход свободный.

Вполне логично отмечать мужской праздник в по-настоящему мужском заведении. Вкусное мясо, много пива и отличная музыка, — вот что предлагает кемеровский Harat’s. Развлекать в этот день будет новосибирская группа «Рви меха – Оркестр». Музыканты играют в стиле ска, латино, балканской и восточноевропейской музыки. Группа выступала с Сергеем Шнуровым, Эмиром Кустурицей и другими. Так что веселье и отличное настроение гарантированы.

«ДиДюЛя»

23 февраля, 18:00.

Государственная филармония Кузбасса.

1300-2600 руб.

Сходить на концерт гитариста-виртуоза – чем не вариант для празднования Дня защитника Отечества? «ДиДюЛя» приедет в Кемерово не первый раз, но это будет первое выступление в сопровождении камерного оркестра. Если у исполнителя будет хорошее настроение, после концерта пройдёт встреча с поклонниками, где можно будет взять автограф и сфотографироваться с артистом. Отличный подарок для любителя хорошей музыки.

Женские бои

22-25 февраля, 20:00.

«Мюнхен».

500 руб.

В баварском ресторане мужчин решили поздравить женскими боями. К сожалению, ненастоящими. Девушки из Big Shugar Babes сойдутся в вокальной битве с дамами из группы «Гран-при». Девушки будут исполнять музыкальные композиции не на жизнь, а на смерть, пока не охрипнут.

Однако это не всё — в ресторане пройдёт тематическая шоу-программа, с конкурсами, призами и подарками.

Эх, добры молодцы!

23 и 24 февраля, 13:00.

Томская писаница.

Детский, льготный – 200 руб., взрослый – 250 руб.

Если в «Мюнхене» в боях будут участвовать девушки, то в музее-заповеднике – мужчины. И демонстрировать они будут не свой голос, а свою молодецкую удаль. Кстати, принять участие могут все желающие. Поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната, хоккей в валенках, а также народные игры «Стенка на стенку», «Сбей шапку», бои на мешках – масса вариантов, где можно будет показать свою удаль и сноровку.

Болельщики смогут поучаствовать в конкурсах, посмотреть выступления фольклорных коллективов или просто покататься с горки.

Grotesque

24 февраля, 22:00.

«Четыре стихии».

500 руб.

Какие выходные без хорошей вечеринки? Если вы считаете так же — милости просим на тусовку в «Четыре стихии». В эту ночь в заведение приедет специальный гость из Санкт-Петербурга – Руслан Гасанов, более известный как Grotesque. Диджей и музыкальный продюсер является многократным победителем ремикс-контестов, а его музыка издается как в России, так и за рубежом. Если коротко, диджей обещает взорвать танцпол отличным звуком. Помогать ему будут кемеровские Sanchess и Kostya Motor.

Масленица в конно-спортивной школе «Коловрат»

25 февраля, 14:00.

КСШ «Коловрат» (ул. Чистопольская, 11б).

Вход свободный.

25 февраля конно-спортивная школа будет праздновать своё открытие. Но так совпало, что в этот день ещё будет идти масленичная неделя, поэтому два праздника решили объединить. Всё, чем славится КСШ, в этот день можно будет оценить в полной мере – показательные выступления учеников, бесплатные катания на лошадях и санях. Кроме этого, будет работать фотозона с колли, а ближе к завершению праздника (примерно в 15:00) начнутся народные игры и хороводы под гармонь. Угощения, естественно, будут – чай и блины смогут отведать все гости.

«Эх, широка Масленица»

25, 26 февраля, 13:00.

Томская писаница.

Детский, льготный — 200 руб., взрослый – 300-400 руб.

Даже если вы всю неделю будете игнорировать блины, в выходные от них не спрячетесь — праздновать Масленицу в музее-заповеднике будут целых два дня. И в каждый из дней будут вкусные угощения.

Эти выходные обещают быть уникальными. 25 февраля состоятся проводы Главного Деда Мороза Кузбасса. Это последняя возможность попросить у зимнего волшебника красивое платьице, смартфон или путёвку в жаркие страны. В завершении праздника – взятие снежной крепости и сожжение чучела.

В воскресенье будет работать несколько площадок. На центральной сцене пройдёт концертная программа. На экспозиции «Сказка» — театрализованная программа. На спортивной площадке можно будет показать силушку богатырскую и поучаствовать в различных соревнованиях.

Кстати, во время праздника будет проходить фотоконкурс на самое необычное «Блинное селфи». Для участия в нем нужно будет сделать интересное фото и выложить его в Instagram с хештегом #томскаяписаница2017. Победителя выберут в конце мероприятия.

Масленица в «Таёжной Заимке»

26 февраля, 12:00.

Таёжная Заимка.

Дети до 7 лет – бесплатно, детский – 100 руб., взрослый – 250 руб.

Провожать зиму и встречать весну можно вместе с милейшими созданиями – хаски. Блины, народные игры, хороводы, песни, масленичный поезд, таинственные гадальные катания с горки – каждый найдёт то, что придётся ему по душе. Бонусом – общение с хаски и катания на собачьих упряжках.

Масленица в Парке Чудес

26 февраля, 13:00.

Вход свободный.

Если ехать за пределы центра города не хочется, а отметить Масленицу жуть как охота — отправляйтесь в Парк Чудес. Здесь будут конкурсно-развлекательная программа, театрализованное представление, песни, танцы, призы, подарки.

А главная фишка праздника в Парке Чудес вот в чём: только 26 февраля с 12:00 до 16:00 можно будет прокатиться на аттракционах. Работать будут «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», паровозик «Башмачок». А если предпочитаете более традиционные зимние развлечения – горка и каток.

Чтобы никто из гостей не замерз, будут организованы зоны обогрева с финскими свечами, масленичная фотозона и торговые ряды, где можно будет найти блины с самыми невероятными начинками.

Традиционные молодецкие игры также будут. Так что проявить смелость и ловкость смогут все.

В конце праздника (15:00) – сжигание чучела и пиротехническое шоу.

Масленица в КемГСХИ

26 февраля, 12:00.

Главный корпус КемГСХИ (ул. Марковцева, 5).

Вход свободный.

Масленица на территории сельскохозяйственного института обещает быть масштабной. Скоморохи, народные забавы, блины, — все главные атрибуты праздника непременно будут. Обещают, что кроме блинов будут и другие угощения. На территории можно будет покататься на снегоходе, сфотографироваться с северным оленем или хаски. А в завершении праздника – традиционное сжигание чучела.