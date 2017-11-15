Будни учителя: подборка новых вайнов о кемеровской школе

620 000 просмотров за месяц
Если вы вдруг позабыли или вовсе не смотрели предыдущий материал, рассказываем, в чём тут дело. 26-летний молодой педагог средней общеобразовательной школы №36 Валерия Акулова снимает короткие юмористические ролики об учениках, учительских буднях и забавных историях из жизни школы.
В видео она рассказывает о типичных историях, которые в школе происходят как с учителями, так и с учениками. Признаемся, ни редакция Сибдепо, ни сама Валерия не ожидали, что ролики вызовут такой мощный отклик у пользователей Сети. За месяц вайн «Учитель: ожидание/реальность» в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели почти 620 000 раз.
До этого момента педагог выкладывала вайны только в соцсетях и Instagram. Но после такого успеха пришлось создать отдельный канал на YouTube, на который за несколько недель подписались около 1 000 пользователей.
«Лучше б вы уроки вели!»
Как признаётся Валерия, в основном ролики об учительских буднях вызывают у зрителей положительные эмоции.
«После публикации материала у меня стало больше зрителей. Я вообще не ожидала, что это разойдется дальше школы. Мои видео репостнули паблики «Подслушано у учителей», «Типичный учитель» и другие. Мне стали писать приятные слова и пожелания много людей. Некоторые подписывают, из какого они города. Всем обязательно отвечаю», – рассказывает Валерия Акулова.
Но находятся и те, кто воспринимают вайны негативно и спешат раздать советы или оскорбить.
«Бывают негативные комментарии типа «Лучше б вы уроки вели», «У такого учителя не будет авторитета», «Зачем скатываться до уровня пипл хавает?» Я хотела ответить и прояснить, что это всё внеурочная деятельность, что дисциплина не страдает, а я – не клоун. Мы просто с детьми показываем себя со стороны, чтобы посмотреть, посмеяться, отдохнуть и отвлечься от загруженных будней», – добавляет учитель.
Но молодому специалисту даже не пришлось отвечать на негатив в соцсетях, так как её сразу поддержали другие педагоги.
«Их невозможно вытащить из моего кабинета»
За несколько месяцев ролики обрели популярность не только среди пользователей Сети, но и, в первую очередь, среди учеников средней общеобразовательной школы №36. Как рассказывает Валерия, теперь школьники после уроков скорее бегут к ней в кабинет, лишь бы не пропустить съёмки нового вайна.
«Дети предлагают идеи для новых роликов. Видео «Драка в школе» – как раз их задумка. Мы остались после уроков, развили идею, сняли по несколько дублей, подобрали музыку, когда дети ушли домой, я всё смонтировала», – делится Валерия.
В съёмках в свободное от работы время также участвуют коллеги. Так, ролик «Поле битвы: парта» помог снять учитель географии, а «Кто ты на физкультуре» – учительница математики.
«Мы с ней отработали в две смены, проверили четыре пачки тетрадей и, когда спортзал освободился от занятий по секциям, в полдвенадцатого ночи пошли снимать – сумасшедшие!», – смеётся Валерия.
Когда новые ролики?
Помимо вопроса «Когда вы успеваете это снимать?», в топе тех, что задают подписчики, – «Когда же новые ролики?».
«У меня есть идеи для вайнов, но абсолютно нет времени и сил. Моя основная работа – на первом месте. К тому же я руководствуюсь принципом «Делай хорошо или не делай вообще». Просто так снимать, чтобы было, не вижу смысла. За популярностью не гонюсь и на YouTube отказалась от прикрепления рекламы к моим видео. А дети надеялись, что я так буду зарабатывать», – говорит педагог.
По стопам учителя пошли и её ученики. Один из подопечных тоже захотел стать блогером и завести свой канал про футбол. Молодой учитель считает, что это хороший тип внеурочной деятельности, когда ребёнок проявляет творчество, становится актёром, режиссёром, узнаёт новое. Помимо этого, ролики – это большая память для детей о школьных годах. А одна родительница вовсе призналась нашей героине: «Пусть они лучше будут с Валерией Сергеевной, чем где попало».