Будни учителя: подборка новых вайнов о кемеровской школе

Помните, недавно мы рассказывали о кемеровском учителе русского языка и литературы Валерии Акуловой, которая снимает вайны о школе? Мы сделали подборку новых роликов, а также узнали у Валерии о том, как за месяц на её канал подписались около 1 000 новых пользователей, зачем ученики сразу после уроков бегут к ней в кабинет и почему начинающий блогер отказывается монетизировать ролики.

620 000 просмотров за месяц

Если вы вдруг позабыли или вовсе не смотрели предыдущий материал, рассказываем, в чём тут дело. 26-летний молодой педагог средней общеобразовательной школы №36 Валерия Акулова снимает короткие юмористические ролики об учениках, учительских буднях и забавных историях из жизни школы.

В видео она рассказывает о типичных историях, которые в школе происходят как с учителями, так и с учениками. Признаемся, ни редакция Сибдепо, ни сама Валерия не ожидали, что ролики вызовут такой мощный отклик у пользователей Сети. За месяц вайн «Учитель: ожидание/реальность» в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели почти 620 000 раз.

До этого момента педагог выкладывала вайны только в соцсетях и Instagram. Но после такого успеха пришлось создать отдельный канал на YouTube, на который за несколько недель подписались около 1 000 пользователей.

«Лучше б вы уроки вели!»

Как признаётся Валерия, в основном ролики об учительских буднях вызывают у зрителей положительные эмоции.

«После публикации материала у меня стало больше зрителей. Я вообще не ожидала, что это разойдется дальше школы. Мои видео репостнули паблики «Подслушано у учителей», «Типичный учитель» и другие. Мне стали писать приятные слова и пожелания много людей. Некоторые подписывают, из какого они города. Всем обязательно отвечаю», – рассказывает Валерия Акулова.

Но находятся и те, кто воспринимают вайны негативно и спешат раздать советы или оскорбить.

«Бывают негативные комментарии типа «Лучше б вы уроки вели», «У такого учителя не будет авторитета», «Зачем скатываться до уровня пипл хавает?» Я хотела ответить и прояснить, что это всё внеурочная деятельность, что дисциплина не страдает, а я – не клоун. Мы просто с детьми показываем себя со стороны, чтобы посмотреть, посмеяться, отдохнуть и отвлечься от загруженных будней», – добавляет учитель.

Но молодому специалисту даже не пришлось отвечать на негатив в соцсетях, так как её сразу поддержали другие педагоги.

«Их невозможно вытащить из моего кабинета»

За несколько месяцев ролики обрели популярность не только среди пользователей Сети, но и, в первую очередь, среди учеников средней общеобразовательной школы №36. Как рассказывает Валерия, теперь школьники после уроков скорее бегут к ней в кабинет, лишь бы не пропустить съёмки нового вайна.

«Дети предлагают идеи для новых роликов. Видео «Драка в школе» – как раз их задумка. Мы остались после уроков, развили идею, сняли по несколько дублей, подобрали музыку, когда дети ушли домой, я всё смонтировала», – делится Валерия.

В съёмках в свободное от работы время также участвуют коллеги. Так, ролик «Поле битвы: парта» помог снять учитель географии, а «Кто ты на физкультуре» – учительница математики.

«Мы с ней отработали в две смены, проверили четыре пачки тетрадей и, когда спортзал освободился от занятий по секциям, в полдвенадцатого ночи пошли снимать – сумасшедшие!», – смеётся Валерия.

Когда новые ролики?

Помимо вопроса «Когда вы успеваете это снимать?», в топе тех, что задают подписчики, – «Когда же новые ролики?».

«У меня есть идеи для вайнов, но абсолютно нет времени и сил. Моя основная работа – на первом месте. К тому же я руководствуюсь принципом «Делай хорошо или не делай вообще». Просто так снимать, чтобы было, не вижу смысла. За популярностью не гонюсь и на YouTube отказалась от прикрепления рекламы к моим видео. А дети надеялись, что я так буду зарабатывать», – говорит педагог.

По стопам учителя пошли и её ученики. Один из подопечных тоже захотел стать блогером и завести свой канал про футбол. Молодой учитель считает, что это хороший тип внеурочной деятельности, когда ребёнок проявляет творчество, становится актёром, режиссёром, узнаёт новое. Помимо этого, ролики – это большая память для детей о школьных годах. А одна родительница вовсе призналась нашей героине: «Пусть они лучше будут с Валерией Сергеевной, чем где попало».