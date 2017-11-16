Чего не хватает в Шерегеше?

В преддверии нового горнолыжного сезона в Шерегеше онлайн-журнал Сибдепо решил поразмышлять, чего не хватает главному зимнему курорту.

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17 ноября в Шерегеше официально стартует новый сезон с праздничной программой и другими вытекающими (или правильнее сказать — выкатывающимися?). Но самые нетерпеливые любители горнолыжных видов спорта, которые, наверняка, не были готовы делиться долгожданным пухляком ни с кем с момента появления первого снега, обкатали склоны гор за неделю до официального открытия. Да и кто бы устоял перед топовым курортом?

Уверены, вы не раз слышали, что Шерегеш входит в топ самых крутых горнолыжных курортов России. По информации сервисов для аренды жилья, по количеству забронированного на новогодние праздники жилья в России кузбасский курорт уступает только Красной Поляне.

Мы Шерегеш тоже любим, в том числе за его главные зимние события – пьянящий Grelka Fest, карнавальный спуск, «Гонку героев» и другие мероприятия. К сезону 2017 тоже подготовились – составили список развлечений, которыми можно заняться в Шерегеше помимо катания на лыжах или доске.

Но всё-таки порой кажется, что не хватает на снежной горе и в посёлке чего-то. А чего именно, мы решили выяснить у вас. Предлагаем несколько вариантов ответов на вопрос: «Чего не хватает в Шерегеше?».

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Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: архив Сибдепо, Google Images.

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