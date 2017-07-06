«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Вопрос о том, какой супергерой является главным любимцем целевой аудитории, можно больше не поднимать: на первом сеансе «Человек-паук: возвращение домой» в кемеровском «Гринвиче» был практически аншлаг. И почти все – сверстники Питера Паркера. И они пришли не зря: новое творение Marvel очень тепло приняли по всему миру — как зрители, так и критики. Нет сомнений, Россия исключением не станет.

Интересно, чего ждали от фильма те 7% кинокритиков, что отрицательно отозвались о новом «Человеке-пауке»? Ещё одного укуса? Очередного произнесения фразы: «Чем больше сила, тем выше ответственность» с последующем отправлением в мир иной дяди Бена? Дежурного спасения Мэри Джейн? Неужели кому-то не хватило первых пяти картонных картин? Но, к счастью, их за глаза хватило режиссёру Джону Уоттсу, который пошёл по принципиально новому пути. При этом его Питер Паркер оказался ближе всех к тому, «бумажному» Человеку-пауку, влюбившему в себя читателей комиксов еще в 1962 году.

«Есть хорошие новости: «Человек-паук» с Томом Холландом — лучший фильм об этом супергерое. Благодаря Тому в красно-синем костюме снова пробудился мальчишка, который наверняка напомнит о временах юности даже самым черствым зрителям». Rolling Stone

Сюжет

Всё, что полагается иметь уважающему себя супергеройскому блокбастеру, в наличии имеется. Поединки, красивые победы и обидные поражения, сумасшедшие погони за гранью законов физики и возможностей анатомии. Школа жизни для главного героя – ставим галочку. И грандиозный финал лицом к лицу с главным злодеем – куда же без него. Всё качественно, красиво и стильно, детали проработаны – Marvel держит марку.

Но есть и одно «но», делающее «Человек-паук: возвращение домой» уникальным, не похожим на другие фильмы вселенной Marvel. Режиссёр всерьёз отнёсся к тому, что Человек-паук начинал свою героическую карьеру в возрасте 15 лет. А значит, действие должно происходить в том мире, каким его видят подростки. С соответствующей атмосферой и драматизмом. При этом Джон Уоттс сумел не превратить картину ни в молодёжную «хохму», ни в стандартный боевик со всесильным подростком на первых ролях. И набором классных сцен, скомпонованных в одну ленту, фильм тоже, к счастью не стал. Нет, сюжет цельный, динамичный и держащий в напряжении до самого конца. Серьёзно, даже взрослый зритель увлечётся и проникнется напряженностью момента, когда, например, Питер Паркер и Адриан Тумс беседуют в машине под конец фильма. Или когда Питер беседует на повышенных тонах с Тони Старком. Такие моменты гармонично соседствуют с драматическими сценами (а жизнь подростка, если кто забыл, всегда наполнена драмами) и с трогательными сценами «для всей семьи». Любовная линия железной рукой отодвинута на второй план (подростки же), но от этого только выигрывает.

Важнейшая составляющая любого успешного фильма от Marvel, это, разумеется, юмор. Безмерно радует, что не весь он сведён к шуткам Тони Старка. Нет, диапазон юмора очень широк: от шикарных гэгов (почти гайдаевских) до подростковых шуточек, которые не будут раздражать взрослых. И совсем уж неожиданным гостем в картине о супергероях появляется ностальгическая линия – специально для пап и мам целевой аудитории. Не американская, но интернациональная. «Человек-паук: возвращение домой» заставляет с теплотой вспоминать то время, когда зрителю было 15. И в этом огромная заслуга актёра, исполнившего главную роль.

«Это, безусловно, одно из лучших кадровых решений в жанре. Холлэнд настолько естественен в образе умного, ироничного, но при этом предельного доброго и честного старшеклассника из Куинса, что даже в сценах с такой глыбой, как Тони Старк, смотрится не подмастерьем, а совершенно равноправным партнером». Kinonews

Человек-паук

Фразу «лучший Человек-паук» написал и произнёс уже не один десяток критиков. Мы лишь присоединимся. Том Холланд превзошёл все ожидания. 21-летний британец с лёгкостью вернулся на 6 лет назад и превратился в настоящего подростка. Вспоминая матёрого дядьку Энди Магуайра, которого зачем-то засунули в школу и гламурного Эндрю Гарфилда с его застывшими позами, хочется сразу вручить Тому «Оскара». Ну насколько же он естественен! Ирония, мечты, стремления, реакция на взрослых, непонимание понятий «опасность» и смерть – всё, как у настоящих мальчишек.

Питер Паркер постоянно оказывается в ситуациях, которые просто разрывают душу, как родителю, так и мальчишке, проецирующему её на себя. Каково это – быть знаменитым, когда никто о тебе не знает? И это в возрасте самого болезненного честолюбия? А каково регулярно позориться перед девушкой, которая «твоё всё», ради соблюдения инкогнито? Перед Питером могли бы штабелями падать все красавицы в школе, а он остаётся ботаном и терпит оскорбления. Даже взрослому мужчине тяжело переживать такой ужас вместе с героем. Пренебрежение к школе, потому что «меня ждут великие дела», мучения в стиле «я не нужен» и «меня не понимают» — всё это Том Холланд показал так, как будто ему и вправду 15.

Искренность, доброта и честность юного Питера Паркера влюбляют в себя с первых минут. Несмотря на «паучью силу», он такой же, как все подростки. И на этом фоне пафосный до безобразия Тоби Магуайр выглядит совсем уж омерзительно в роли Человека-паука.

«Слишком уж часто в экранизациях их комиксов отрицательный герой, несмотря на звездный каст, выходил каким-то куцым, блеклым, невразумительным и сливался откровенно глупо. Здесь же с этой проблемой разобрались. И в этом заслуга не только Майкла Китона, который сумел сыграть весьма зловеще, но и сценаристов и оператора». Inter Media

Друзья и враги

Характерных персонажей в фильме совсем немного. И на фоне блестящей игры Холланда большинство из них меркнет. Впрочем, в случае с Робертом Дауни-Младшим, это наверняка осознанная режиссёрская политика. Тони Старка в фильме совсем немного и он не тянет одеяло на себя, не давая усомниться, кто тут главный герой. Но когда появляется, всё так же элегантен, харизматичен и ироничен. Железный Человек – проверено временем.

Пожалуй, лучшая роль после Питера Паркера – это Стервятник в исполнении Майкла Китона. Наконец-то у Marvel получился образ главного злодея. Он противоречив, его изначальные мотивы наверняка найдут отклик в сердцах зрителей. Как не понять человека, чей бизнес олигархи душат на корню, ради эфемерных «интересов государства»? Знакомо? Стервятник не даёт забыть, что на первом месте для него — семья и люди, за которых он несёт ответственность. Не законченный мерзавец, слово. Но с тем, что он творит, мириться невозможно, конфликт с главным героем неизбежен. И это интригует с первых до последних минут.

А вот прочие герои не слишком удались. Изначально образ тёти Мэй (Мариса Томей) шикарен: наконец-то вместо ветхой бабули мы видим современную, немолодую, но всё ещё красивую женщину. Но в итоге эта режиссёрская находка почти не используется. Может быть, оставили на потом?

Лучший друг Питера Нед – откровенно раздражает. Ему не может быть 15, ему максимум 10, просто вырос быстро. Ну не ведут себя так подростки на гране юношества. А ведь из фильма можно сделать вывод, что умный парень, отличник. Все прочие, включая таких звёзд, как Джон Фавро и Гвинет Пэлтроу, играют совсем уж эпизодические роли. Да, и «та самая девушка в их числе». Хотя в этом вопросе фильм закручивает серьёзную интригу на будущее. Классическим «Питер Паркер & Мэри Джейн» дело явно не обойдётся. Будет интересно.

«Человек-паук: возвращение домой» — лучший выбор на ближайшие выходные (особенно, если учесть пророчества синоптиков). Это не бессмысленный аттракцион, как набирающие печальную известность пятые «Трансформеры». Это не очередной пересказ комикса, но полноценная история, новая и уникальная. А что особенно приятно, только-только начатая. И эта история в состоянии заинтересовать и порадовать не только детей.