Что станет с новокузнецким хоккеем?

«Металлургу» больше не место в высшем эшелоне отечественного хоккея — совет директоров КХЛ исключил новокузнецкий клуб из состава участников следующего чемпионата. Беспрецедентное решение было принято 24 мая. Что случилось и есть ли у «Металлурга» шансы на возвращение в КХЛ — читайте в нашем материале.

«Сталевары» выступали в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года, то есть с момента её основания. За девять минувших лет команда ни разу не выходила в плей-офф. Впрочем, не только этот фактор определил дальнейшую судьбу «Металлурга». На пару с ним лигу покидает «Медвешчак» из Загреба. Оба клуба, по мнению руководства КХЛ, не вписываются в новую стратегию развития. Причём, «Кузня» — это только «первая ласточка». Планируется, что в ближайшие 6 лет Континентальную лигу покинут в общей сложности 9 клубов. Жёсткий отсев, а вместе с ним и снижение зарплат игрокам, позволят не только сократить чрезмерные расходы клубов в общем, но и существенно повысят рейтинг отечественного хоккея. Проще говоря, аутсайдерам уже никто не рад.

В перспективе в числе элиты должны оставаться сильнейшие. Тогда и матчи станут более зрелищные, да и сам спорт вновь получит глоток свежего воздуха — обретёт заслуженную популярность. Что же касается команды «Металлург», то политика клуба на данный момент, как выяснилось, полностью противоречит нынешним интересам Континентальной хоккейной лиги. Денег нет, одни расходы. Результатов, как показал минувший сезон (к слову, он был худшим за всю историю клуба), нет и подавно. Да и сам интерес горожан к хоккею постепенно угасает, судя по посещаемости домашних матчей. Такие выводы сделали наверху. Вот только не каждый житель южной столицы Кузбасса готов с ними согласиться.

«Хоккейный болельщик – это состояние души. И когда мы услышали новость о том, что нашу команду, которая в новейшей истории российского хоккея не пропустила ни одного сезона на высшем уровне, могут исключить из КХЛ, каждый воспринял это как личную трагедию. Хоккейных болельщиков у Новокузнецка намного больше, чем ходит во Дворец спорта. Наш новокузнецкий болельщик присутствует везде: начиная от дальних провинций Канады, заканчивая Австралией. История нашего хоккейного клуба насчитывает 68 лет. За это время выросло не одно поколение болельщиков. Часть из них покинули город, разъехались по всему миру, но до сих продолжают следить за выступлением «Металлурга», — говорит Михаил Петрик, болельщик «Металлурга» с 30-летним стажем.

Исключение из КХЛ, по мнению руководства новокузнецкого клуба, решение неправомерное. Тем более с учетом отсутствия финансовых задолженностей перед лигой. Однако, оно уже принято и грозит следующими потерями:

Новокузнецк останется без основной команды. Став свободными контрагентами, игроки разъедутся по другим клубам в поисках более выгодных предложений.

Под угрозой оказываются «Кузнецкие медведи». Пока до конца не ясно, останутся ли игроки «молодёжки» в составе МХЛ. Хотя буквально на днях весь хоккейный Новокузнецк отпраздновал большую победу. «Медведей» наградили бронзовыми медалями чемпионата. В минувшем сезоне они показали свой лучший результат за последние 7 лет.

В городе исчезнет целая инфраструктура, включая ледовые арены и спортивные комплексы. Хоккей в Новокузнецке стал мощной образовательной системой. В городе работает 16 учреждений различного профиля, где культивируют этот вид спорта. Особое место среди них занимает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Металлург». Всего в стране 26 подобных заведений. Новокузнецкая школа, где занимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, по праву считается одной из лучших. Она начала работать еще в 1977 году на базе профкома КМК, в 98-м была передана в муниципалитет, а с 2001 года считается самостоятельным учреждением. Сегодня там тренируются 32 команды. В среднем по 30 человек в каждой. Из них девять команд – постоянные участники регулярного Первенства страны, которые каждый год занимают призовые места.

«Можно сказать, у нас хоккейная семья. Мой муж с трёх лет занимается хоккеем. Сын пошёл по его стопам. И сейчас наворачиваются слёзы на глаза. Благодаря этому спорту я объездила полстраны, болея за сына, за свою команду, за мужа. «Металлург» — символ нашего города. Цвета новокузнецкого клуба почётно носить. Когда мы приезжаем в другие города на соревнования, нас всегда дружественно приветствуют. Мы не хотим, чтобы сотни мальчишек, спортивно подготовленных подростков просто пошли на улицу. Ведь хоккей – это не только спорт. Это динамика, это скорость, сила и товарищеский дух», — отметила Вероника Кострюкова, представитель родительского комитета СОШ № 52 – единственной школы Новокузнецка, где есть специализированные хоккейные классы, в которых обучаются начинающие спортсмены.

Подтверждая свой олимпийский статус, СДЮСШОР «Металлург» выпустила более 900 воспитанников – профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов. Среди них есть и звёзды мирового хоккея: Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Иван Телегин, Максим Кицын, Илья Сорокин, Кирилл Капризов и другие. Все они стали кумирами не только для своих земляков, а настоящей гордостью и славой всего российского хоккея.

«Будучи мальчишкой, я не пытался равняться на каких-то великих канадских или американских вратарей. Я хотел быть как вратарь «Металлурга» Вадим Тарасов. Мечтал, стремился и работал каждый день, чтобы этого достичь. Постепенно моя мечта стала осуществляться. И то, что происходит сейчас, меня, безусловно, тревожит. Потому что потом возродить школу будет невозможно и маленьким детям уже не на кого будет равняться», — делится своими переживаниями Сергей Бобровский, воспитанник новокузнецкой школы хоккея, вратарь клуба «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России. Первый и единственный в истории российский игрок, получивший приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи».

На сложившуюся ситуацию мэр города Сергей Кузнецов отреагировал остро. Он продолжает бороться за то, чтобы хоккей оставался в городе несмотря ни на что, о чем сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте»:

«Как человек, который любит город, любит хоккей, я надеялся на здравый смысл людей, принимающих решения по судьбе нашего хоккейного клуба. Но наши доводы не были услышаны. И самое главное, что не услышаны мнения тысяч болельщиков не только новокузнечан, но и со всей России. В сложившейся ситуации намерены действовать так: запросим решение совета директоров КХЛ за подписью Д.Н. Чернышенко, чтобы разобраться в причинах, по которым наш клуб исключили из Лиги. Внимательно изучим регламент КХЛ и соответствующие нормы права, регулирующие наши права как клуба, в том числе и присутствие в КХЛ. Исходя из полученных данных, подготовим соответствующее решение в судебные органы и прокуратуру для получения правовой оценки произошедших событий».

Глава города также добавил, что сейчас необходимо оперативно решить вопрос о включении «Металлурга» в ВХЛ. Сейчас попадание в Высшую хоккейную лигу – единственный способ сохранить за собой право участвовать в соревнованиях. Пусть и более низкого уровня. Однако, прежде чем совершить попытку возврата в Континентальную Хоккейную Лигу, местным властям придется изрядно потрудиться. Прежде всего, решить вопросы об увеличении бюджета клуба и улучшить инфраструктуру Дворца спорта кузнецких металлургов.

См. также

Если углубиться в историю, «Металлург» — один из немногих российских клубов с богатейшей историей, которая в первую очередь связана с историей города. Команда «Кузнецкого металлургического комбината» появилась в 50-х. А уже в 1956 году «Металлург» включили в состав участников розыгрыша Кубка СССР. После первых громких побед хоккей взял на себя роль некой движущей силы, которая воодушевляла сталеваров, и не только на трудовые подвиги. Серьезный успех пришёл к спортсменам в 60-х. Тогда команда стала чемпионом РСФСР. На новокузнецкий лёд вышли лучшие коллективы Советского Союза, а в городе начался настоящий ажиотаж.

Благодаря успешному выступлению на различных турнирах, «Металлург» получил путевку из любительского класса «Б» в класс «А», и завоевал официальный статус команды мастеров. Своего лучшего результата в советской эпохе новокузнечане добились в 65-м году во время выступления в высшей лиге СССР. Известный российский писатель Гарий Немченко, будучи в Новокузнецке, написал книгу «Хоккей в сибирском городе». А позже в одном из интервью автор отметил:

«Хоккей был одним из самых ярких впечатлений моей жизни в Новокузнецке. Это была какая-то волшебная феерия. Город жил одним дыханием, одним порывом со своей командой на забитом до отказа стадионе. Город был влюблён в своих хоккейных кумиров. Город капризно реагировал на самочувствие своей любимой команды, то в несколько раз превышая свои производственные задания после славных побед «Металлурга», то понуро отбывая рабочие смены после неутешительных поражений. Поэтому хоккей в сибирском городе замешан на философии жизни человеческого общества в металлургическом городе».

Отличных результатов команда добилась в 90-х под руководством опытных наставников – Сергея Николаева и Николая Соловьёва. Это была целая эпоха заслуженных побед «Металлурга», включая «бронзовое» призёрство на чемпионате России в сильнейшей хоккейной лиги страны.

Одним словом, всё это время «Металлург» по праву находился на одном уровне с хоккейной элитой. Пусть не по турнирному положению, но по многим перечисленным выше факторам. На протяжении нескольких последних лет решение о возможном исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги витало в воздухе. Однако под сводами Дворца спорта кузнецких металлургов до последнего верили в то, что ситуация изменится к лучшему. В итоге подтвердились худшие опасения болельщиков. Ожидания и надежды теперь другие.