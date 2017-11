Давид Тодуа — о шоу «Голос», травме и Кузбассе

Давид Тодуа — один из самых ярких участников шоу «Голос» шестого сезона. На слепых прослушиваниях в эфире Первого канала артист исполнил песню группы Queen «Who Wants to Live Forever» и покорил сердца и слух всех четырёх членов жюри. Корреспондент онлайн-журнала Сибдепо поговорил с музыкантом о его сотрудничестве с группой Queen и Димой Биланом, начале музыкальной карьеры в Кемерове и о том, почему ради музыки он готов отказаться от зрения.

О детстве и начале войны в день рождения

– Давид, вы родились в Сухуме, некоторое время жили в Харькове, затем переехали в Кемерово, а теперь работаете в Москве. Давайте начнём с начала. Расскажите о своих самых ярких и тёплых воспоминаниях из детства.

– Хорошо, что вы уточнили, что нужны тёплые воспоминания. Иначе самым ярким я бы назвал начало войны в мой день рождения, когда мне было 12 лет (14 августа 1992 года начался грузино-абхазский конфликт – прим. ред.). Несмотря на это, у меня было счастливое детство, я был очень счастливым ребёнком. Самые яркие воспоминания – это выход на сцену первого детского театра в Абхазии, где я играл главную роль. Когда ты с мамой гуляешь по набережной, по городу, заходишь в красивый ресторан, заказываешь хачапури-лодочку и лимонад. Далёкие 80-е, когда все соседи и родственники собираются на твой день рождения, все счастливые и весёлые. Одно огромное тёплое воспоминание — всё моё детство.

– Как вы стали увлекаться музыкой? Насколько я знаю, у вас нет профессионального музыкального образования, вы всему научились сами.

– Как раз в детстве и началась моя музыкальная деятельность. В возрасте 4-5 лет я начал петь и выступать на сцене. После этого получил главную роль в первом детском театре Абхазии. Затем произошло известное событие, которое сделало меня и моих родителей беженцами. Мы покинули свой дом, и нас приютила Украина, город Харьков, в котором мы прожили 8 лет.

Как раз там я начал играть на гитаре, купил всеми правдами и неправдами свою первую электрогитару. В этом мне родственники помогли. И создал в школе свою рок-группу. И вот мы пиликали после уроков в актовом зале, напротив кабинета химии. Мы замучили преподавателя, она ругалась: «Тодуа, ну когда ты уже замолчишь?» А я подключал гитару, особо играть не умел, перегружал её и играл так громко! Всё трещало в школе. Но они меня любили. Жизнь так сложилась, что ко мне всегда хорошо относились люди. Я всегда выступал на сцене, читал стихи, пел песни, поэтому они сквозь зубы позволяли заниматься мне музыкой в актовом зале.

О Кемерове и тяжёлой травме

– Почему из Харькова вы с семьёй переехали в Кемерово?

– В Кемерово я попал благодаря своей тёте Луизе. В 1998 году у меня умерла мама. И когда умирает очень важный в семье человек, это всегда большая трагедия, как личностная, так и семейная. Мама была фундаментом, на котором держалось всё семейное воспитание. Отец всю жизнь работал, занимался непосредственно зарабатыванием денег, а мама направляла нас по семейному вектору. И когда она умерла, отцу стало сложно. Чтобы мы держались вместе, чтобы у семьи было какое-то будущее, нужно было менять окружающую обстановку. И тётя предложила переехать в Кемерово, поработать, пожить здесь, доучиться. Всю жизнь буду ей благодарен за то, что я и наша семья попали в Кемерово. Отец начал работать в администрации области, в Управлении капитального строительства. Он добился хороших высот в Кемерове. У него очень много наград и заслуг перед Кузбассом. Награды от губернатора и ректора КемГУ, куда я поступил на третий курс юридического факультета, были и у меня.

– В Кемерове вы не перестали заниматься музыкой?

– После переезда я перестал заниматься харьковской рок-группой и полностью переключился на своё личное творчество. Наверное, решение стать вокалистом возникло именно здесь. Когда я только переехал в Кемерово, я сомневался по поводу музыки, играл больше на гитаре и особо не пел. Но что-то случилось с голосом, он словно раскрылся. Я стал выступать на разных площадках города, принимать участие в концертах непрофессионального студенческого творчества «Первый снег» и студенческая весна в КемГУ. Я даже ездил в Самару на всероссийскую студвесну и занял призовое место. И именно в Кемерове я стал петь и позиционировать себя в качестве вокалиста.

Здесь же я выпустил свой первый попсовенький альбом. Многие ребята с радиостанции «Европа плюс» помогали мне его записывать и продвигать. Когда зимой 2002 года я выпустил альбом, у меня даже был сольный концерт в оперетте (Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва – прим. ред.), где был когда-то клуб «Колизей». И хотелось отдаваться по полной Кузбассу и городу Кемерово. Могу без доли сомнения сказать, что жизнь в Кемерове – один из наиболее ярких и интересных этапов. Я прожил в Кузбассе около трёх лет, но именно здесь произошло становления меня как мужчины и артиста.

– Давид, вы говорите, что об угольной столице у вас много тёплых воспоминаний, но ведь именно здесь вы получили серьёзную травму, которая до сих пор сказывается на вашем здоровье.

– Событие неприятное, оно повлияло на какие-то моменты, но не изменило мою жизнь. Мы тогда с другом возвращались вечером через парк, проходили мимо толпы весёлых и пьяных подростков – человек 15. Видимо, мы им не понравились, завязалась драка. Произошло отслоение сетчатки. На первых порах была злость. Не скрою, когда это случилось, не только я, но и полгорода моих друзей и приятелей ходили и искали по Кемерову этих людей. Их не нашли. К тому моменту я уже был достаточно известен в Кемеровской области, потому что часто находился на концертных площадках в День города, День шахтёра в разных городах. Меня постоянно показывали на кузбасском телевидении, были эфиры на радио. Наверное, эти люди узнали, с кем это произошло. Да я уже о них позабыл. Не люблю уделять так много внимания каким-то вещам, которые уже не изменить. Внутри себя я давным давно всех простил и зла не держу.

– В интервью вы рассказывали, что после травмы вам сделали около 20 операций. И на концертах, особенно на высоких нотах, вас мучают боли. Не думали отказаться от музыки?

– Я скорее откажусь от глаза, чем от музыки. У меня был такой момент, когда после многочисленных операций я спросил у врача: «Можно удалить этот глаз?». На что врач очень удивился и ответил: «У вас ещё всё в порядке. Это можно исправить». «Ну хорошо, я просто спросил», – закончил я разговор. Я не откажусь от музыки никогда. Отказаться от музыки – равносильно моей смерти. Поверьте мне, когда я продюсирую — это не значит, что мне не больно. Я ведь постоянно работаю с монитором. Глаза очень сильно устают, повышается давление. Но я не могу отказаться от этого – это моя жизнь. Я бога прошу каждый день дать мне силы, чтобы я мог продолжать то дело, которое он мне подарил. Понятно, что травма неприятная, она до сих пор не даёт на 100% использовать мой голос. Но нельзя придавать этому такое большое значение и возводить в такой ранг, чтобы она меняло жизнь.

– Впереди вас ещё ожидают операции?

– Сейчас я нахожусь на стадии медикаментозного лечения, поддерживания внутриголовного давления, которое стало побочным действием многочисленных операций. Повышение внутриголовного давления приводит к этим жутким болям, и нам с новым врачом из Санкт-Петербурга удалось удержать давление на нужном уровне. Это постоянные капли, постоянные проверки. Если нам не удастся в течение месяца-двух удержать давление, если оно пойдёт вверх и не будет реагировать на медикаменты, то меня ждёт очень сложная и долгая операция. Мой врач-хирург этой операции хочет избежать.

О группе Queen и шоу «Давай поженимся»

– Как развивалась ваша музыкальная карьера после Кузбасса?

– В 2002 году я окончил университет, а в следующем году принял участие в телепроекте «Народный артист». Это шоу выдернуло меня из Кемерова, и благодаря ему я переехал в Москву и остался жить здесь. В 2006 году, когда мне было 25 лет, я поступил в Московский колледж импровизационной музыки, где почти 4 года учился вокалу у очень хорошего преподавателя Натальи Кудрявцевой. То, что я пою и могу сейчас — всё это благодаря ей. В колледже я не доучился, профессионального диплома и высшего музыкального образования у меня нет. Я не могу сказать, что я сожалею об этом. И, поверьте мне, саморазвитие – то, чем я занимаюсь уже несколько лет – это гораздо сложнее, чем учёба в университете.

– В любом случае отсутствие профобразования не помешало вам написать музыку для мультфильма Ларса фон Триера, создавать аранжировки для песен Димы Билана и сотрудничать с Брайаном Мэйем из группы Queen. Расскажите, почему для слепых прослушиваний в шоу «Голос» вы выбрали именно песню Who Wants to Live Forever?

– Эту песню я выбрал, потому что она очень сложная, и я с самого начала хотел поставить высокую планку. Плюс в 2004 году я работал с группой Queen. Тогда я принял участие в кастинге мюзикла We Will Rock Yoy группы Queen. Брайан Мэй и Роджер Тейлор утвердили меня на главную роль. После этого проекта я создал группу The Bohemians – официальный трибьют-бэнд группы Queen. Мне всегда хотелось популяризировать в России музыку этой группы. Так как она необычная, красивая да и просто легендарная.

– На контрасте не могу обойти стороной ваше участие в другом легендарном проекте – шоу «Давай поженимся».

– Господи, наверное, это видео будет преследовать меня всю жизнь. «Давай поженимся» – это авантюра моего друга Антона Цыганкова, гитариста группы «Дискотека Авария», с которым у нас была группа D&A. Он всеми правдами и неправдами хотел раскрутить нашу команду. «Давид, это такой шанс засветить нашу группу на Первом канале», – говорил он мне. Нет, я не хотел участвовать. Я бы в жизни не додумался пойти искать жену на «Давай поженимся».

С моей супругой я познакомился в группе, которую продюсировал. Это была женская девчачья группа. Она ушла из группы, мы поженились. Сейчас я как могу, так помогаю её карьере. Но на самом деле, она мне помогает больше. Это очень важно для любого артиста, чтобы рядом был тот, кому ты доверяешь. Она преподаёт вокал и корректирует мне какие-то моменты на сцене в поведенческом плане, вокальном, помогает работать над собой. Моя супруга – мои уши и глаза со стороны.

О шоу «Голос»

– В вашей карьере было много интересных и популярных проектов. Зачем вы решили принять участие в шоу «Голос»?

– В «Голос» я не очень хотел идти. К этому моменту я действительно занимался другими вещами: продюсировал артистов, ездил в Скандинавию, со здоровьем были определённые проблемы. Но в последнее время появилось желание и определённая визуализация того, чего бы я хотел. Поэтому и решил поучаствовать.

– Давид, на слепых прослушиваниях кнопку «Я выбираю тебя» нажали все члены жюри. Почему вы выбрали команду Леонида Агутина?

– Честно скажу, когда я шёл на слепые прослушивания, я примерно представлял, к кому бы я хотел попасть, и Леонид Агутин был первым в списке. Хотя с Димой Биланом меня связывает давняя дружба и рабочие отношения. В 2015 году мы работали над аранжировкой песни «Не молчи». И, наверное, Диму я не рассматривал в силу того, чтобы не было слухов по поводу ангажированности проекта. Только из-за этого. Как настоящий мужчина, когда повернулись все четверо наставников, я справлялся со своими эмоциями и не показывал, что обрадовался. Это очень приятные ощущения, правда. Но приятные ощущения нужно постараться удержать в себе, чтобы не искушать дьявола.

– Как у вас проходит сотрудничество с Леонидом и на каком этапе сейчас находится шоу «Голос» для вас?

– Леонид – невероятный профессионал, очень хороший, добрый и отзывчивый человек. Конечно, мы не так часто встречаемся, как хотелось бы. Есть занятость, график шоу. Много ребят и много песен нужно разучивать. Но я подсматриваю различные профессиональные моменты и хитрости. Следующий этап в шоу – «Нокауты», на сцену будут выходить по три человека из команды и петь по одной песне. Один выбывает, двое остаются. Этот этап уже отсняли, но ещё не показали. Поэтому я пока не могу говорить о результатах. После этого участников ждёт четвертьфинал с прямыми эфирами, где будут голосовать зрители.

– Какой у вас настрой? Переживаете?

– Волнение есть. Но всё в рабочем режиме. Это нормально, даже приятно немножечко переживать. Всё идёт по плану.

– А по плану – победа в шоу «Голос»?

– Конечно, какой же человек не ставит себе цели победить? Дальше уже в течение каких-то обстоятельств либо ему позволяют делать это, либо нет. Поэтому посмотрим. Цели всегда нужно ставить высокие, чтобы добиться каких-то результатов.

– Чем вы занимаетесь помимо участия в шоу «Голос» и с какими артистами сейчас сотрудничаете?

– Главная моя профессиональная деятельность – я пишу песни артистам. Мы с группой The Bohemians сейчас активно репетируем, потому что нас ждут гастроли в Сургут 16, 17, 18 ноября. Потом намечается концерт в Москве. Пару недель назад я закончил песню «Белая магия» для Димы Билана, которая выйдет в его новом альбоме. Я являюсь её автором, вместе с моим близким товарищем Димой Мироненко написали музыку и текст. Работаю сейчас в студии над песней с легендой советской и российской рок-музыки Лёней Гуткиным. Также изучаю новые направления в музыке, совершенствую свои продюсерские навыки. Очень много статей читаю по поводу продюсирования, занимаюсь в основном саморазвитием.

Ещё недавно купили с женой фотоаппарат. И так мне это понравилось! Не думал, что меня ещё что-то зацепит так же, как и музыка. Это очень интересно — разгрузить музыкальную часть своей головы, уйти немного в изобразительное.

О планах и концерте в Кузбассе

– Когда на слепых прослушиваниях в шоу «Голос» вы представились членам жюри, о себе сказали «Меня зовут Давид Тодуа. Я безмерно влюблённый в Россию грузин из Москвы». Назовите самые любимые города в России.

– Очень мне нравится Красноярск, Самара, Ярославль, Владикавказ, можно бесконечно говорить о любимых городах. Санкт-Петербург, без сомнения, каждая улочка. Москва. Кемерово, конечно же. Я последний раз в Кемерове был в 2010 году. Я люблю этот город, люблю этот край. Этот запах Сибири, аромат тайги. Не могу передать, как это приятно, когда оказываешься в этих краях. В Кемерове я любил проводить время в центре, на улице Весенней, проспекте Советском, любил находиться в пределах аллеи возле Филармонии, по набережной гулять, по бульвару Строителей, где у нас до сих пор квартира есть. Любил заходить в часовню напротив Филармонии, через дорогу. Она там такая маленькая-маленькая стоит. Я когда уезжал из Кемерова, купил в этой часовне икону, которая до сих пор со мной.

– Давид, какие у вас планы на ближайшее время? После победы в «Голосе», конечно же.

– Самый главный мой план – быть в музыке. Какой это будет аспект, я не знаю. Я в любом случае буду стоять на сцене, выиграю или нет в шоу. Есть идея с одним из участников «Голоса», с человеком, который стал мне близким другом, исполнить песню. Хочу стать продюсером, как Мишель Крету, делать современную хорошую музыку для артистов – вот такие мои планы. И очень хочу детей.

– Когда вас ждать в Кузбассе с концертом?

– Мои друзья уже звонили и приглашали меня выступить в Кемерове. Ещё до участия в шоу «Голос» они интересовались моими делами, переживали за меня. Поэтому сейчас точно не могу сказать, но как только появится возможность, я сразу же без замедлениях приеду в Кузбасс. Это будет большое событие в моей жизни – вернуться с концертом в один из любимейших городов России.