День города-2017 в Кемерове: план мероприятий

Фестивали, парады, выступления кемеровских (и не только) артистов, — 12 июня на 16 площадках пройдут 65 различных мероприятий. А как иначе? Все-таки двойной праздник — День города и День России — нужно отмечать с размахом. А чтобы вы не пропустили всё самое важное и интересное, мы составили этот гид.

Фестиваль красок Холи

11 июня, 16:00. Пляж на озере Красное.

Это красочное действо уже стало традиционным в этот праздник: в прошлом году на День города кемеровчане раскрашивали друг друга разноцветными красками целых два дня. В этом году всё будет скромнее – в городе пройдёт один фестиваль красок Холи. Но организаторы обещают, что праздник будет не менее ярким и весёлым – в течение шести часов участники фестиваля будут запускать в воздух и друг в друга красный, синий, жёлтый и зелёный порошки. Чтобы никто не скучал, будут играть диджеи, выступят танцевальные коллективы и музыканты. Вход на фестиваль свободный, а вот чтобы купить краску, придётся расстаться со 150 рублями.

«ВелоЛето»

11 июня, с 15:40 до 18:00. Трасса на Лесную поляну.

12 июня, с 13:00. Площадь Советов.

Если вы ведёте здоровый образ жизни и предпочитаете передвигаться на велосипеде, вам понравится традиционный городской велопробег. Ожидается, что в нём примут участие около 1 500-2 000 человек. Участники проедут по маршруту от площади Советов по улице Весенняя, через улицу Островского на площадь Пушкина.

А накануне, 11 июня, в Лесной поляне состоится открытое первенство по велоспорту.

«Парад дружбы народов России»

12 июня, с 12:00 до 16:00. Площадь Советов.

«Парад дружбы народов России» пройдёт в Кемерове впервые, но обещает быть ярким и зрелищным событием: по центральной площади города пройдут около 600 человек в национальных костюмах. После этого на сцене начнется концерт, а на самой площади пройдут выставки-презентации национальных центров, изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, презентации национальных костюмов. Будут работать фотозоны. Там же можно будет попробовать разнообразные национальные блюда. Как отметили организаторы, каждая диаспора самостоятельно решает — бесплатно угощать кемеровчан или за определенную плату. Однако все желающие смогут угоститься бесплатным пловом и чаем.

Игровая программа «Мир детства»

12 июня, с 16:00 до 18:00. Площадь Советов.

О маленьких кемеровчанах организаторы празднеств тоже не забыли. Для них проведут игровую программу с 20 аниматорами, различными мастер-классами, твистингом (моделирование из воздушных шаров), а ещё занимательные игры и викторины.

А 80 юных художников, которые устроят пленэр прямо на площади, запечатлят яркие моменты праздника на своих рисунках.

Парад колясок

12 июня, с 16:30 до 18:00. Площадь Советов.

В День города по главной площади Кемерова проедутся деревья, ласточки, планета Земля и цветочки. «Парад колясок» пройдёт уже в четвертый раз. В этом году мероприятие посвящено Году экологии, а парад будет называться «Земля – наш дом». Ожидается, что по площади пройдут и проедут около 50 участников. Коляски, самокаты и велосипеды родители могут представлять в виде дерева, растений, птиц и т.д. – организаторы не ограничивают ни в фантазии, ни в используемых материалах.

Подать заявку на участие ещё не поздно. Зарегистрироваться можно по телефону: 78-00-07.

Парад барабанщиц

12 июня, 18:00. Площадь Советов.

Ещё одно красочное и, что немаловажно, громкое событие этого дня. На площади Советов пройдёт плац-парад барабанщиц, мажореток, чирлидеров и оркестров. Сотни музыкантов не только пройдут по площади, но и продемонстрируют свои навыки. Как сообщили в администрации города, мероприятие обещает быть зрелищным.

Детский праздник «С днем рождения, любимый город!»

12 июня, с 14:00 до 20:00. Парк Чудес.

В «Парке Чудес» будет проходить костюмированный праздник с театрализованным представлением, викторинами, конкурсами и выступлениями творческих коллективов. У центрального входа будет организована фотозона в русском стиле, аниматор сделает различные фигурки из воздушных шаров, а все желающие смогут приобрести hand-made изделия. А рядом с центральной сценой можно будет встретиться с ростовыми куклами. Для детей тут же проведут мастер-класс по изготовлению изделий из солёного теста и сделают аквагрим.

«А давайте?»

12 июня, с 15:00 до 19:00. Сквер «Орбита».

«А давайте займемся спортом? А давайте посмотрим кино? А давайте потанцуем? А давайте поиграем?», – заявляют организаторы фестиваля городских сообществ. На площадке ничего не будет происходить без магического «А давайте?». С 15 часов все желающие смогут принять участие в различных играх (например, поиграть в снежки искусственным снегом или сразиться в напольную игру о Кемерове), в конкурсах, посмотреть короткометражные фильмы, научиться базовым движениям танца vogue или поучаствовать в творческих мастер-классах.

«Подари улыбку городу»

12 июня, с 12:00. «Ледовая арена г. Кемерово».

В ледовой арене пройдёт небольшой семейный праздник для тех, кто уже немного соскучился по зимним развлечениям. Перед входом кемеровчан ждут конкурсы и розыгрыши, небольшая развлекательная программа и много музыки. Внутри же пройдут бесплатные массовые катания на коньках. Организаторы отмечают, что праздник будет не только весёлым, но и полезным. Вход на мероприятие свободный, но с собой лучше взять шапку, перчатки и теплый свитер.

«Танцуй, город!»

12 июня, 19:00. Площадь Советов.

По традиции, вечерняя программа состоит из выступлений артистов различной величины. В этот раз на главной площади областной столицы выступят кемеровская группа «7 пятниц» и экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков.

Но главными «звёздами» вечера, безусловно, станет поп-рок-группа «Город 312». Музыканты в течение часа будут радовать кемеровчан своими хитами – «Обернись», «Вне зоне доступа», «Останусь» и другими.

Фейерверк

12 июня, 22:30. Университетский мост.

Красиво завершит празднование яркий фейерверк, который, по словам заместителя главы города по социальным вопросам Олега Коваленко, «будет не хуже, чем на 9 мая». Разноцветные залпы будут окрашивать небо в красный, синий, зелёный цвета в течение восьми минут. Кстати, фейерверк начнётся на полчаса позже, чем на День Победы или День Шахтёра. Это связано с тем, что летом темнее позже, а салют лучше смотреть в сумерках.