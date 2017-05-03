День Победы: план мероприятий в Кемерове

Для каждого жителя России в целом и Кузбасса в частности День Победы – особый праздник, возможно, даже важнее Нового года и семейных дат. По традиции, в честь празднования годовщины Великой Победы в Кемерове будут работать различные площадки. Чтобы вы не запутались и ничего не пропустили, Сибдепо составил гид самых важных и интересных.

Церемония возложения цветов

8 мая, 15:00-16:00. Парк Победы им. Г.К. Жукова.

9 мая, 11:00-12:00. Аллея Героев.

8 мая в парке Победы почтут память тружеников тыла и маршала Г.К. Жукова. В день Победы кемеровчане торжественно возложат цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах. Почтить память погибших в годы войны земляков могут все жители и гости города.

Кинотеатр под открытым небом

8 мая, 19:30-21:30. Парк Победы им. Г.К. Жукова.

В преддверии праздника в парке на большом экране покажут советский фильм «Летят журавли». Это картина 1957 года, в которой рассказывается о том, как война безжалостно вторглась в жизни людей. Главные герои, Борис и Вероника, хотели пожениться, но им приходится расстаться навсегда, когда Борис уходит на фронт. «Летят журавли» — единственный советский полнометражный фильм, который получил приз Каннского кинофестиваля.

Отправляясь смотреть фильм, не забудьте взять тёплый плед. В рамках акции «Кинотеатр под открытым небом» кинопоказ пройдёт совершенно бесплатно.

Фестиваль солдатской песни «Виктория»

8 мая, 16:00-19:30. Парк Победы им. Г.К. Жукова.

На традиционном гала-концерте областного фестиваля солдатской песни выступят лучшие коллективы разных возрастов со всего Кузбасса. Они исполнят как известные песни о войне, так и произведения собственного сочинения.

«Свеча памяти»

8 мая, 21:00-22:00. Аллея Героев.

9 мая, 20:30-21:00. Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского (ул. 40 лет Октября, 20)

Это всероссийская акция, цель которой – почтить память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в акции, необходимо прийти со свечой, которую нужно будет зажечь. В определенное время участники акции услышат звук метронома, обозначающий биение сердец.

Шествие «Бессмертного полка»

9 мая, 12:00-15:00. Площадь Советов.

По традиции, кемеровчане выйдут на улицы города с портретами своих родственников, которые участвовали в сражениях во время Великой Отечественной войны или трудились в тылу. В этом году сбор участников шествия пройдёт на двух площадках – на площади у Театра Драмы и РК «Континент» (пр-т Советский, 26). Организаторы напоминают, что центр города будет перекрыт и кемеровчанам нужно заранее продумать, как они будут добираться до мест сбора. Колонна «Бессмертного полка» пройдет через площадь Советов, шествие продлится около 3 часов.

«Бессмертный полк» дает возможность вспомнить и рассказать остальным о подвиге своих родственников.

Пикник «На орбите Победы»

9 мая, с 14:00 до 17:00. Сквер «Орбита».

Интернет-журнал Сибдепо, радиостанции «Серебряный дождь» и «НАШЕ Радио» приглашают кемеровчан на праздничный пикник у Орбиты на набережной. Наша площадка будет поделена на несколько зон: по традиции, одной из главных зон станет выставка ретроавтомобилей. Кроме этого, для гостей пикника будут работать фотозона с военной атрибутикой и оружием времен ВОВ, спортивная зона, где пройдут соревнования по армрестлингу и бои сумоистов, детская зона (аквагрим, аниматоры, ходулисты, сахарная вата, гигантские мыльные пузыри, воздушные шарики и многое другое).

А ещё мы приготовили море вкусных угощений. В общем, скучать времени не будет – ведущий приготовил интересные конкурсы и розыгрыши. А один счастливчик выиграет крутой гироскутер.

Письма с фронта

9 мая, 16:00. Площадь у Театра Драмы.

Студенты КемГИК приготовили необычный подарок кемеровчанам. Они прочитают письма фронтовых лет. Мини-спектакль тронет до глубины души и обещает никого не оставить равнодушным. Одновременно с чтецами свою работу начнёт фотозона «Есть только миг», где все желающие смогут сделать тематическую фотографию.

Парад велосипедов и детских колясок «Танчики и самолётики»

9 мая, с 12:30 до 14:00. Парк Победы им. Г.К. Жукова (сцена «Виктория»)

Танки, самолёты, военные машины и другая «техника», созданная из колясок и велосипедов, будет участвовать в специальном параде. За рулем – дети до 12 лет. Организаторы разрешают модернизировать коляску и велосипед, используя любые материалы. Родители — авторы самых лучших работ — получат подарки. Также гостей ждёт небольшая развлекательная программа.

Помним наших отцов

9 мая, 17:00. Фойе Театра драмы

Во время ВОВ было написано множество стихотворений — пронзительных и патриотичных, грустных и оптимистичных. Именно военное творчество представят во время праздничного концерта. Артисты театра исполнят песни, а также прочтут стихи военных лет. Вход на концерт свободный.

Проект «Лучший. Твардовский»

9 мая, с 19:00 до 21:30. Сквер «Орбита».

Проект «Лучший» регулярно проходит в Кемерове. Каждый месяц 12 чтецов представляют слушателям отрывки из произведений определённого писателя. 9 мая таким автором станет советский писатель и журналист Александр Твардовский. Кемеровчане художественно прочтут отрывки из «Василия Тёркина», а также других произведений автора.

«Рекорд Победы-2017»

9 мая, 11:00-13:00. Парк Победы им. Г.К. Жукова.

Это ещё одна ежегодная всероссийская акция, в которой принимают участие более сотни городов. В каждом городе участники должны в общей сумме отжаться 26 298 раза – за каждый прожитый день после войны. Стать участником может любой желающий — и взрослые, и дети. Причем не важно, сколько раз вы сможете отжаться.

Танцевальный променад

9 мая, 15:00-16:00. Площадка перед зданием областной администрации.

Танцы меняются постоянно. И многие сегодня даже не знают, какие танцевальные стили были во времена войны. В День Победы этот пробел восполнят – на площади Советов пройдёт акция «Танцевальный променад», во время которой студенты института культуры продемонстрируют танцы разных стилей и направлений 40-х годов.

Сразу после этого все желающие смогут принять участие в физкультурно-спортивном мероприятии «Готов к труду и обороне» и сдать нормативы ГТО 40-х годов.

Фейерверк

9 мая, 22:00. Университетский мост.

Праздничный день завершит красочный фейерверк. Его можно будет увидеть из разных точек города, однако самые яркие впечатления, конечно, останутся у тех, кто окажется в непосредственной близости от залпов — возле Университетского моста.