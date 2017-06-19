Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация». Это синтез нескольких площадок, своеобразный творческий путь, по которому гости фестиваля могут путешествовать в течение нескольких часов и узнавать что-то новое. Как и в прошлом году, все 16 площадок будут разбросаны по всему центру города. Сибдепо узнал, что ждёт кемеровчан на «Детализации» и где расположатся локации.

В этом году тема фестиваля звучит как строчка из песни Бориса Гребенщикова – «Человек из Кемерова». Организаторы объясняют эту тему тем, что это попытка неформального, творческого исследования города самими горожанами. К тому же, в следующем году областная столица будет отмечать столетний юбилей. Поэтому сейчас -самое время досконально «изучить» жителей и их интересы.

Фестиваль начнёт работу в 16:00 и закончится в 21:00-23:00.

Музыка

Где: «Зелёный театр».

Во сколько: с 18:00 до 22:00.

Это одна из главных площадок фестиваля. Радовать горожан музыкой будут местные и приезжие группы. Все они объединены стилистикой музыки – все три группы, которые выступят перед зрителями, играют электронную музыку. На сцену «Зелёного театра» выйдут кемеровские Plane Passenger, ITNIA из Томска и дуэт из Санкт-Петербурга «Электрофорез».

«Мы решили отойти от традиционной концепции местных «открытых» городских концертов, — рассказал Сибдепо куратор площадки Михаил Багаев. — Мы хотели позвать музыкантов, работающих в стилистике электронной музыки с оригинальной подачей материала и ни разу не выступавших в Кемерове. Все проекты электронные, но отличаются друг от друга».

Площадку откроют кемеровские музыканты. Они будут радовать гостей в течение 40 минут. Следом выйдут томские ITNIA и будут играть около часа. Последними на сцену поднимутся хэдлайнеры из Питера. Выступление «Электофореза» продлится около полутора часов.

Экскурсии

Где: Восточный фасад Кемеровского областного театра драмы, около скульптуры «Шесть часов после войны».

Организаторы постараются раскрыть тему фестиваля через историю с древности и до наших дней.

Вы сможете побывать на первой wedding-экскурсии в Кемерове для будущих молодожёнов, отправиться в ресторанный тур или побывать на репетиции оркестра во время экскурсии в Государственную филармонию Кузбасса. Для детей подготовят специальную детскую прогулку в карнавальных костюмах.

Каждый час будут проводиться различные пешеходные экскурсии (при наборе группы от 15 человек), в том числе и на иностранных языках – английском и немецком. На них количество мест не ограничено, записываться не нужно. А вот на музейную, индустриальную (на ГРЭС) и автобусную экскурсии, а также довольно популярную «Прогулку с Владимиром Сухацким» лучше записаться заранее – количество мест ограничено. Запись уже открыта, забронировать место можно по телефону: 8-923-500-30-20.

Стоит отметить, что все экскурсии бесплатны.

Танцы

Где: площадь около Музыкального театра имени Боброва.

В этой локации будет самая большая концентрация отличных танцоров на один квадратный метр. В прошлом году эта площадка была одной из самых популярных – за выступлениями кемеровских дэнсеров следили более сотни человек.

Тема этого года — «Человек из Кемерова» — будет раскрываться через участников: выступать на фестивале будут только кемеровские танцоры из десяти различных школ. Сальса, тверк, vogue, dancehall, contemporary, ATS и другие стили продемонстрируют лучшие ученики и преподаватели различных танцевальных школ города.

Грустить от зависти не придётся: все желающие смогут попробовать себя в том или ином жанре на мастер-классах.

Поэтическая вАрка

Где: ул. Весенняя, арт-объект «Гигантская скамейка».

«Город – это поэзия», — заявляют кураторы этой площадки. В этой локации образ города Кемерово будет создаваться через поэзию и прозу, начиная от традиционных направлений и заканчивая современным авангардом.

Представить своё творчество на суд общественности сможет любой желающий – нужно лишь оставить своё имя или псевдоним.

Свою работу «Поэтическая вАрка» начнёт с выступлений кемеровских поэтов. После этого свои стихотворения прочтёт кемеровский поэт Макс Уколов. В завершении – свободная импровизация поэтов и музыкантов.

Делиться своим творчеством кемеровчане будут до 22:00.

Stand Up

Где: у служебного входа Кемеровского областного театра драмы.

Во сколько: с 20:00 до 21:20.

Пожалуй, это самая весёлая локация фестиваля. Впервые в Кемерове Stand up будет проходить прямо под открытым небом.

Перед кемеровчанами будут выступать комики самых разных «форматов» — от начинающих до матёрых. Те, кто прямо на площадке решат, что тоже могут рассмешить публику, смогут сделать это во время открытого микрофона.

Антропология моды

Где: площадь перед Кемеровским областным театром драмы (центральный вход).

Во сколько: с 16:00 до 20:00.

Эта площадка — рай для кемеровских модниц. Уличная парикмахерская, исторический экскурс в «бровную индустрию» и знакомство со старинными предметами парикмахерского искусства – девушек ждёт много всего интересного.

Здесь будут заплетать косы, крутить локоны, окрашивать брови хной, наносить макияж и создавать красивые ногти с помощью гель-лака. «Наводить красоту» будут опытные специалисты из кемеровских салонов, а также начинающие мастера. Парням тоже помогут стать красивыми: на площадке будет трудиться мастер из барбершопа. Стоимость услуг можно будет посмотреть на площадке.

«Все желающие смогут сфотографироваться с накладными губами и бровями, которые мы сделали специально для фестиваля, — сообщила куратор площадки Юлия Бартель. – Чтобы кемеровчане не скучали, пока творят мастера, ведущий и диджей будут проводить различные интерактивы».

Уличные музыканты

Где: набережная, центральная сцена Парка Чудес, ул. Весенняя (возле бюста лётчика-космонавта А. А. Леонова).

На улице Весенней для кемеровчан будут петь группа «Лонг Айленд», К. Никифорова, Eire и гости фестиваля – группа из Новосибирска «Дальше в лес».

На набережной можно будет послушать выступления «Якин Фанки», Павла Лопатина и «Тягу Земную».

В «Парке Чудес» выступят группы «Нога Неба» и Some Music Band.

Кстати, другим уличным музыкантам ещё не поздно зарегистрироваться для участия в фестивале. Сделать это можно по телефону: 8-960-917-34-39.

Песочница

Где: Парк Чудес.

Самая детская площадка обещает быть не только веселой и интересной, но и полезной. Маленьких кемеровчан ждут уроки иностранного языка и футбола в игровой форме, встреча с почтальоном Печкиным, шоу мыльных пузырей и многое другое. Мамы и папы с лёгкой ноткой ностальгии улыбнутся (а, возможно, и поучаствуют), когда их дети будут играть в «Море волнуется раз», «Ручеёк», «Из круга вышибала».

Кстати, на площадке будут составлять «Книгу сказок о Кемерове». В ней все желающие смогут написать свои пожелания к 100-летию города.

Перфоманс

Где: Парк Чудес, Театр драмы, ул. Весенняя.

Ещё одна «дрейфующая» площадка. С 16:00 актёры будут ходить по городу, как герой клипа «Романс» группы «Пицца» — с деревом наперевес. Только гулять с растением актёры будут не просто так: они должны собрать у прохожих любые предметы, которыми потом украсят дерево.

Основное действо — пластическая импровизация учебного театра КемГИК «Эксперимент» — пройдёт с 20:00 до 21:00 на площади у Кемеровского областного театра драмы. Зрителям обещают показать увлекательное шоу с элементами пластики, акробатики и пантомимы.

Стрит-арт

Где: пересечение улиц Весенняя и Арочная.

Самая «долгоиграющая» площадка: она начнет свою работу в 12:00 и закончит в 22:00. Связано это с тем, что художники будут в режиме реального времени создавать свои «полотна» на специальных щитах.

Три художника на фанерных щитах (1,5х1,5 метра) будут рисовать граффити «Человек из Кемерова» — образ скрипачки, которая делает город «живым».

Куратор проекта, Данила Апанасов, создаст копию работы Климта Густава «Поцелуй» размером 2х2 метра.

Художники

Где: ул. Весенняя (между ул. Островского и пр. Советский).

На этой площадке соберутся те, кто знает, чем отличается пастель от акварели, как рисовать углем и сколько степеней жесткости бывает у карандашей. Здесь расположатся художники – студенты Кемеровского областного художественного колледжа. Они нарисуют горожан с натуры.

Также на площадке будут продавать авторские открытки с видами города и пройдёт выставка «Персонажный календарь без вешалки», на которой представят 366 образов кемеровчан.

Кстати, это единственная площадка, которая начнёт свою работу 23 июня.

Лекторий

Где: западный фасад Кемеровского областного театра драмы.

Для всех желающих прочтут лекции на серьезные темы доступным языком. Так, художник Павел Шугуров расскажет об опыте изменения пространства городов средствами паблик-арт. А культуролог Екатерина Кирсанова выбрала тему «Краткая история освоения города художниками с 1920-х годов до наших дней».

Лекции начнутся в 16:00. Каждая продлится около полутора часов.

Наука

Где: площадь возле Кемеровского областного театра драмы, западный фасад (у поста полиции).

Во сколько: с 16:00 до 21:00.

Сыграть в футбол с роботами, управлять дроном, поучаствовать в химических и физических опытах, собрать и запрограммировать собственного робота будет возможно именно на этой площадке. Организаторы обещают показать горожанам, что наука может сделать жизнь интересной.

«В основном локация рассчитана на детей и подростков, — пояснила куратор площадки «Наука» Дина Старовойтова. – Но интересно будет всем. Проходить мероприятие будет в режиме нон-стоп. Участвовать будут учебные заведения и компании, работающие в области науки. Робототехника, манипуляционные руки, 3D-ручки, футбол с роботами, квадрокоптеры и т.д. Сельхозинститут придет к нам с сюрпризами, расскажет и покажет свои достижения за последние годы. Будет возможность сфотографировать и погладить как привычных нам бенгальских кошек, так и экзотических животных – питона, сову, нутрию и других».

Мобилография

Где: пр-т Советский, 48а.

Ещё до начала фестиваля в рамках этой площадки стартовал фотоконкурс городских портретов и пейзажей. Участникам нужно запечатлеть лицо истинного жителя города Кемерово, найти новые интересные ракурсы съёмки знакомых мест и передать в снимках дыхание города. Победители получат ценные призы, а 50 лучших работ можно будет увидеть на фотовыставке 24 июня (она расположится в арке дома по проспекту Советскому, 55). Полные условия участия в фотоконкурсе можно прочитать в группе «ВКонтакте».

Фотографы-любители смогут почерпнуть полезные знания на небольших мастер-классах. Например, всем желающим расскажут об основных правилах съёмки уличного портрета и объяснят общую концепцию портретной фотографии. Ещё здесь можно будет узнать о том, как «увидеть» сюжет по дороге на работу, о важности света во время съемки и многое другое.

Также на этой площадке состоится презентация авторского проекта «Городской стиль». В этот проект вошли 6 разных образов города по 6 фотографий в каждом.

Урбанистика

Где: ул. Весенняя.

Во сколько: с 17:00 до 21:00.

Это скорее не развлекательная площадка, а исследовательская. Её цель – выявить потребности кемеровчан в разных типах общественных пространств. Поэтому в этой локации будет проходить полевое исследование фестиваля. Войти в исследовательскую группу могут все желающие, нужно только подойти за час до начала исследования.

Маркет

Где: фонтан у Кемеровского областного театра драмы, боковые аллеи.

Одна из самых интерактивных площадок фестиваля. В «Мастерской» можно будет найти эксклюзивные вещицы ручной работы: уникальные светильники, ловцы снов, браслеты, колье, подвески, вешалки, изделия из бересты, ежедневники и многое другое.

Это одна из немногих платных площадок. Однако организаторы обещают, что цены на изделия будут весьма демократичными.

Также в программе запланированы мастер-классы по гончарному делу, скрапбукингу и многое другое.