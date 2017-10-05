Дорого-богато: топ-5 редких авто в Кузбассе

Всё чаще в Кузбассе встречаются машины, которые раньше можно было увидеть только в кино. Летом по нашим дорогам пролетают стильные и быстрые кабриолеты с откидным верхом, а зимой заснеженные трассы уверенно бороздят мощные внедорожники. Но помимо уже вошедших в обыденность Porsche, Jaguar и Lexus, в Кузбассе есть модели машин, которые по пальцам можно перечесть. Сибдепо представляет топ-5 автомобильных уникумов.

Составить этот топ нам помогли в ГИБДД Кузбасса. В ведомстве рассказали только о тех машинах, которые зарегистрированы в регионе. Поэтому писать об автомобилях, которые «я когда-то видел на Ленина» или «обогнал меня на бешеной скорости по магистрали», мы не стали. Всё строго: стоишь на учёте в области – ты в рейтинге. И да, по закону, в Госавтоинспекции смогли дать только следующие данные: название марки и модели, год выпуска и сколько таких красавцев катается по нашим дорогам. Так что поимённо автовладельцев мы называть не будем.

Lamborghini Gallardo

Да, этот изысканный и известный по большинству гоночных игр спорткар есть в Кузбассе. Даже не один, а целых два, и оба — 2008 года выпуска. Вы только представьте, как славно можно проехаться с его 10-сантиметровым клиренсом по дорогам Белова или Ленинска-Кузнецкого! А потом плюнуть на всё и рвануть на рыбалку по «протоптанной» «Нивами» просёлочной дороге. Ведь недаром у большинства таких Gallardo полный привод!

Однако такую машину, под капотом которой рвутся в бой около 500 «лошадей», можно использовать и для других целей. Для гонок, например. Ведь максимальная скорость этого автомобиля составляет 325 км/ч, а с разгоном от 0 до 100 км/ч он справляется за каких-то 3,7 сек. Но есть и другое неплохое применение – такси. Во-первых, от клиентов, желающих прокатиться на такой крутой «тачке», не будет отбоя. Во-вторых, до пункта назначения можно доехать, мягко говоря, с ветерком.

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На момент публикации материала Сибдепо нашёл в Сети только одно объявление о продаже Lamborghini Gallardo 2008 года в России. Она стоит 5 200 000 рублей. Однако для покупки этого легендарного суперкара придётся побывать в Москве. Ради воплощения детских грёз это не так страшно, не правда ли?

Maserati Quattroporte

Как и в случае с Lambo, таких спортивных люксовых седана в Кузбассе только два. И опять оба одного года выпуска — 2013-го. Кто знает, может, у них один владелец, которому просто нравится покупать всё по два?

Мощность у Quattroporte немаленькая. Такие машины оснащены 275-, 410- и 530-сильными дизельными и бензиновыми «движками». Поэтому не надо боятся: на трассе можно будет уверенно и без особого напряжения показать, кто здесь главный, разогнавшись на версии GTS 3.8 до 100 км/ч за 4,7 сек. Прекрасным бонусом автомобиля является его в меру агрессивный дизайн, который однозначно станет магнитом для восторженных взглядов со стороны девушек, а также завистливых – со стороны закоренелых любителей советского/российского автопрома или старых «японцев».

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Однако не всё так гладко. Те кузбассовцы, которые впервые слышат само слово «Мазерати», и, тем более, видят этот автомобиль и его эмблему, будут упорно приставать с вопросами к его владельцу, типа: «А что это за автомобиль? Трезубомашина?» или (более начитанные вопрошатели) «Это Нептуномобиль?». Поэтому стоит заранее запастись терпением и узнать всю историю компании Maserati и её уникальном значке.

В России цены на Maserati Quattroporte 2013 года сильно разнятся. Например, в той же Москве такую машину продают за 3 700 000 рублей, что, конечно же, порадует любителей дешевизны. Но есть и варианты для тех, кто не привык мелочиться и любит тратить большие деньги – Quattroporte за 7 050 000 рублей.

Maserati Levante

Очередная автомобильная уникальность для Кузбасса от известного итальянского производителя. На дорогах региона, по данным ГИБДД, можно встретить две таких машины – 2016-го и 2017-го годов. На них можно смело рассекать как по трассе, так и по относительному бездорожью. Правда, чтобы разогнаться до «сотки», придётся стать терпеливым человеком, в особенности, если вы раньше ездили на Lamborghini Gallardo. Машина делает это за долгие 6 секунд. Максимум же на ней можно выжать только 251 км/ч.

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Зато это уже не какой-нибудь седан, а кроссовер! Поэтому его точно оценят на все «пять с плюсом» любители больших машин, за рулём которых можно почувствовать своё превосходство над другими (хотя бы по размерам) и, например, с лёгкостью парковаться там, где захочется.

Ценник автомобиля, как обычно, сильно зависит от комплектации. Есть объявления, где за него просят все 10 000 000 рублей. Но, порывшись в Сети, можно найти более близкую к народу стоимость – 6 500 000 рублей.

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Bentley Bentayga

Этот автомобиль 2016 года выпуска в Кузбассе — единственный и неповторимый. Кто-то один во всём регионе владеет им и иногда, наверное, называет его «моя прелесть». И это заслуженно! На одном из популярных сайтов объявлений по продаже авто такой уже подержанный Bentayga стоит минимум за 13 000 000 рублей. Но попадаются экземпляры намного интереснее. Однако их могут позволить себе немногие, только те, у которых в кармане случайно завалялись 20 000 000 рублей.

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За такие деньги можно получить роскошную внутри с снаружи машину с максимальной скоростью в 301 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,1 сек. Поэтому, к сожалению, в Кузбассе это авто обгонит всё тот же старенький Lamborghini, цена на который как минимум в три раза дешевле. Но не стоит отчаиваться! Ведь такие машины нужны совсем не для гонок! Только представьте, какой случится баттл между бабушками, сидящими на лавочке возле вашего подъезда, если вы подъедете на Bentayga прямо к дому! Слухи о методах вашего заработка, в особенности, если вы женщина, расползутся по городу со скоростью света.

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Mercedes-Maybach S-Класс

Таких «немцев» с приставкой S-500 в Кузбассе насчитывается всего две штуки. Оба авто — 2015 года выпуска. Купить эту машину с рук можно минимум за 6 000 000 рублей. Тем, кто предпочитает только новьё, придётся переплатить и отдать около 9 500 000 рублей, и это не предел.

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На кузбасских дорогах на этом авто явно можно полихачить (чего не советуют сотрудники ГИБДД), разгоняясь до первой сотни за 5 сек. Такая машина явно порадует дачников. Ведь объём багажника у неё составляет 500 литров. Это всего лишь на 10 литров меньше, чем у Lada Granta, которую так любят многие садоводы!

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Единственной проблемой для некоторых может стать задний привод автомобиля. При поездке на дачу по не очень асфальтированной дороге, да ещё и после дождика, можно ненароком дать угла. А такой дрифт, особенно если в салоне находятся родители или пожилые люди, вряд ли кому-то будет нужен.