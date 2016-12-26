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Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост
В Кузбассе практически ежедневно МВД и Следком публикуют информацию об экстремистах: их находят, обвиняют и судят. Например, кемеровчанина лишили свободы на четверо суток после того, как он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» скриншот с запрещённым лозунгом про Россию и русских; а новокузнечанин получил штраф за размещение в Сети экстремистской песни.

Рассказываем, что такое экстремизм в соцсетях и как с ним обстоят дела в Кузбассе.
Что такое экстремизм?
Согласно уголовному кодексу, экстремистом можно считать человека, жизенный мотив которого – идеологическая, политическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда к любой социальной группе. Сюда же относится публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также финансирование экстремистской деятельности.

«Если коротко, экстремизм - это особое состояние сознания человека или представителей какой-либо группы, основанное на ощущении сверхценности и исключительности исповедуемых ими идей. Любая иная позиция и точка зрения экстремистами отрицается как неправильная. Экстремисты, как правило, применяют крайние, иногда насильственные методы достижения избранных целей», – пояснил Сибдепо руководитель лаборатории социально-политических исследований при «Экспертно-аналитическом агентстве «Авгур», доцент КемГУ Вадим Шиллер.

По словам эксперта, сейчас именно Интернет и соцсети стали основными путями для распространения экстремистских идей. Причина проста – абсолютная доступность материалов для неограниченного числа пользователей.
Как выявляют экстремизм в соцсетях?
Поиск запрещённых материалов, опубликованных в соцсетях кузбассовцами, осуществляют сотрудники МВД и ФСБ. Так что прежде чем размещать на своей странице «прикольные картиночки» или «интересные статейки», нужно как минимум хорошо подумать, а не обернётся ли это проблемами с правоохранительными органами.

«Выявлением экстремистских преступлений занимается центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. Иногда случаи экстремизма обнаруживают в «Одноклассниках», но в основном – во «ВКонтакте». Для этого специалисты работают по специальным методикам, о которых нельзя рассказать подробно, потому что эта информация относится к оперативной. Далее с привлечением понятых собираются необходимые данные, составляется специальный протокол, после чего проводятся лингвистические исследования. После этого решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказал старший следователь следственного отдела Заводского района Кемерова СУ СКР по Кемеровской области Николай Беспалов.

Собесеник издания отметил, что чаще всего к признакам экстремистского преступления в соцсети относят публичное размещение запрещённых текстовых, фото, видео и аудиоматериалов у себя на странице либо их прямую рассылку пользователям – в личных сообщениях или на «стене».

«Чаще всего такие дела направляются в суд, потому что это особая категория преступлений. Прежде чего возбудить уголовное дело, в течение года проводятся оперативные действия по сбору информации о причастности лица к такому преступлению. После того как эти материалы легализуют, следователь дополнительно проводит проверку в течение 30 суток. На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела информация как правило избыточна. У меня не было случаев, чтобы в возбуждении дела отказали», – добавил Николай Беспалов.
Кто он, среднестатистический кузбасский экстремист?
За 2015 год в регионе суды вынесли 15 обвинительных проговоров экстремистам, из которых в Кемерове – 8. По словам Николая Беспалова, по статистике, Кемеровская область находится на четвёртом месте в России по экстремизму.

«Причиной этого является высокий уровень выявляемости таких преступлений, в том числе сотрудниками ФСБ. Чаще всего к ответственности привлекают молодёжь. Максимальный возраст экстремиста, с которым я сталкивался - 35 лет. В основном, это люди в возрасте от 20 до 30 лет. Встречаются люди с высшим образованием, обладающие широкими познаниями в области истории и юриспруденции», – рассказал представитель Следственного комитета.

Как отметил Вадим Шиллер, среднестатистический кузбасский экстремист, как правило, является представителем маргинальных кругов.

«Они не имеют семьи, детей, стабильной работы и устойчивого источника дохода. Обычно занимаются неквалифицированным трудом, либо являются фрилансерами. Занимаются активным самопиаром, осуществляя социально одобряемые действия и позиционируя себя в соотвествии с принципом «мы из народа и для народа», – сообщил эксперт.
Как не стать экстремистом в соцсетях?
Чтобы не попадать в поле зрения правоохранителей в качестве экстремиста нужно знать антиэкстремистское законодательство, а также иметь широкий кругозор, в том числе в области истории. По словам Вадима Шиллера, это позволит критически относиться к псевдисторическим текстам и картинкам, в изобилии представленным в сетях.

«Необходимо знать содержание запрещённых материалов и перечень экстремистских и террористических организаций, запрещённых в России, их атрибутику и символику. Не стоит размещать картинки, видео-, аудио- и текстовые материалы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение. В случае размещения проверять их через через федеральный список экстремистских материалов», – сказал Вадим Шиллер.

Всем пользователям соцсетей необходимо проверять описание и содержание любых групп, в которые вас кто-то приглашает. Кроме этого, нужно добавлять «в друзья» только тех людей, с которыми вы знакомы лично и не добавлять фейки, а также блокировать переписку и аккаунт человека, который будет вам делать вербовочное предложение о примыкании к сомнительному движению.

Несмотря на то, что чаще всего в Кузбассе экстремисты получают условные сроки, пожалуй, всем пользователям соцсетей нужно больше следить за публикуемой информацией. Ведь если суд привлекает человека к ответственности по уголовному делу, то все его счета блокируются. Кроме этого, новоявленному экстремисту нельзя будет заниматься коммерческой деятельностью, а также работать в любой властной структуре и правоохранительных органах.
Текст: Тимофей Шикер
Фото: Google Images