Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост

Как не стать экстремистом в соцсетях?

Чтобы не попадать в поле зрения правоохранителей в качестве экстремиста нужно знать антиэкстремистское законодательство, а также иметь широкий кругозор, в том числе в области истории. По словам Вадима Шиллера, это позволит критически относиться к псевдисторическим текстам и картинкам, в изобилии представленным в сетях.



«Необходимо знать содержание запрещённых материалов и перечень экстремистских и террористических организаций, запрещённых в России, их атрибутику и символику. Не стоит размещать картинки, видео-, аудио- и текстовые материалы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение. В случае размещения проверять их через через федеральный список экстремистских материалов», – сказал Вадим Шиллер.



Всем пользователям соцсетей необходимо проверять описание и содержание любых групп, в которые вас кто-то приглашает. Кроме этого, нужно добавлять «в друзья» только тех людей, с которыми вы знакомы лично и не добавлять фейки, а также блокировать переписку и аккаунт человека, который будет вам делать вербовочное предложение о примыкании к сомнительному движению.



Несмотря на то, что чаще всего в Кузбассе экстремисты получают условные сроки, пожалуй, всем пользователям соцсетей нужно больше следить за публикуемой информацией. Ведь если суд привлекает человека к ответственности по уголовному делу, то все его счета блокируются. Кроме этого, новоявленному экстремисту нельзя будет заниматься коммерческой деятельностью, а также работать в любой властной структуре и правоохранительных органах.

