Флористика как вдохновение и бизнес

Основатель и директор цветочного салона «Шелли-Холл» Александр Шелихов со студенческой скамьи мечтал начать собственное дело. Три года назад мечта сбылась: он открыл мастерскую цветов и подарков, которая стал одной из самых популярных в Кемерове. В новом выпуске рубрики «Люди дела», организованной совместно с Tele2, Александр Шелихов рассказывает, как вдохновение переросло в бизнес и сложно ли обойти подводные камни цветочного дела.

Старт

После окончания вуза я работал по специальности (государственное и муниципальное управление) и одновременно искал своё призвание, то, что будет приносить удовольствие. К тому же, хотелось сделать это именно семейным делом. После долгих споров мы с женой выбрали флористику. Наверное, большую роль сыграло то, что моя мама – ботаник, она с детства привила мне любовь к природе.

Всё началось с простого: супруга прошла обучение, я искал лучшие логистические схемы по доставке цветов. Потом уже развитие стало неотъемлемой частью нашей работы – мы посещали мастер-классы, изучали модные течения флористики.

Мы понимали, что Сибирь далека от Голландии, у нас холодно, а качество цветов зависит напрямую от способа доставки. Поэтому мы абстрагировались от стандартного способа доставки автомобильной фурой и перешли на авиасообщение. При классической доставке машина едет от 7 до 10 дней. Время наших цветов в пути – 48 часов.

Финансовая сторона

Начиная своё дело, я столкнулся с классической ошибкой: когда просчитываешь смету бизнеса, связанного с рыночной продажей, ошибаешься ровно в три раза. Первые полгода у меня были фатальные убытки. Я работал по 14-15 часов в день без выходных. За эти месяцы мы не заработали денег, зато сформировали отличную клиентскую базу. И через полгода мы наконец смогли выйти на нормальную, прогнозируемую работу, когда можно хотя бы покрывать издержки. Настоящая прибыль появилась только после года упорного труда.

Всем начинающим могу посоветовать: сразу, ещё до того, как ваш бизнес откроет свои двери клиентам, продумайте, где брать деньги на кассовый разрыв. Не ставьте себя в ситуацию, когда не на что выплатить зарплату или выкупить товар, а такие моменты, поверьте, очень вероятны.

Цена цветов в нашем салоне рассчитывается исходя из затрат на партию. Около 60% стоимости цветка – транспортная составляющая. Примерно пропорционально делятся затраты на работу флориста, аренду помещения и стоимость самого цветка.

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Зачастую, у нас просят для свадебных букетов «цветы не по сезону». Хочется, допустим, невесте, пионы зимой. А в Европе такие пионы стоят больше 10 евро за цветок – зима, ничего не поделаешь, и у них, и у нас сезон пионов миновал. Однако, если проявить достаточный интерес к делу, то можно выяснить, что сейчас в Чили началось лето и тот самый сезон пионов. Этих цветов у садовников в Чили выросло огромное количество — они не знают, куда их деть. Я напрямую, в обход аукциона, покупаю эти цветы. В итоге, у нас в салоне они стоят всего 500 рублей, т.е. около 7 евро.

Сезонность и мода

Я думал, что самый пик продажи цветов – весна, с марта по июнь, и осень — с сентября по декабрь. На самом деле это не совсем так. Есть некоторое увеличение продаж к 14 февраля, но это буквально один день. «Просыпается» народ, конечно, массово к 8 марта. Но если ещё лет 8-10 назад это был объем, сопоставимый с годовым, то сейчас – меньше месячного объёма продаж. Часть цветов на 8 марта мы заказываем ещё в октябре, их специально для нас высаживают на плантации. Остальные цветы покупаем на аукционе, непосредственно перед праздником.

Сезон для нас начинается примерно в мае и заканчивается в сентябре. Он связан, в первую очередь, со свадьбами. Представьте, что за одни выходные мы делаем до 25 букетов! Выходит, что в «Шелли-Холле» заказывает букет каждая пятая свадьба в Кемерове. Зимой мы творчески оформляем рестораны и магазины.

Каждый раз в праздники мы делаем пометки, какие запросы были у покупателей, чтобы в следующем году сделать корректировку. Например, по прошлому году мы поняли, что жёлтые, красные и белые тюльпаны кемеровчанам нравятся, а вот фиолетовые оттенки раскупают неохотно. Поэтому в следующем году мы это учтём при заказе.

Кстати, в прошлом году в качестве альтернативы классическим цветам мы предлагали нарциссы, сирень, гиацинты. 8 марта к нам зашёл один романтик и скупил всю сирень — этот опыт доказал, что только классические цветы не делают продаж, нужно удивлять клиента.

Что касается моды, она как калейдоскоп – сменяется быстро и угнаться за ней непросто. Проще двигаться самому, создавать это направление. Например, ещё пару лет назад большим спросом пользовались квадратные коробки с цветами и макарунами. Теперь же популярны цветы в шляпных коробках.

Команда

Изначально мы работали с супругой по очереди. Потом обязанностей стало больше, выросла клиентская база – без свежих сил стало тяжело. Мы быстро нашли заинтересованных в работе с нами и начинающих флористов, и опытных.

Раньше в Кемерове флористы сталкивались с некоторым диссонансом: они видят в Интернете красивые букеты у лучших оформителей мира, но ассортимент цветочных салонов не позволяет повторить эти шедевры. Сегодня мы в «Шелли-Холл» можем привезти любые экзотические цветы, можем дать нашим специалистам возможность собирать букеты, которые им нравятся.

Чтобы не допустить профессиональног о застоя, примерно раз в три месяца мы отправляем одного из сотрудников на мастер-классы по флористике. Они возвращаются и делятся полученными знаниями с остальной командой.

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Сейчас в нашей команде работает 6 человек, но мы с радостью записываем в своеобразную очередь на трудоустройство талантливых флористов-фрилан серов, и когда нам заказывают свадебные или выездные оформления, которые мы своими силами сделать не успеваем – с удовольствием привлекаем их к работе.

Клиенты

Когда к нам приходят за букетом, мы просим описать человека, которому он предназначается. В этот момент важно всё: возраст получателя, его жизненная позиция, внешний облик. Флорист в работе с клиентом должен быть хорошим психологом и эмпатом – уловить посыл, чтобы отразить его конкретным оттенком и стилем.

Самым большим открытием для меня было то, что 70% продаж составляют букеты, которые женщины дарят женщинам – на дни рождения или другие важные даты.

Как и в любой профессии, в процессе работы подмечаешь детали, которые помогают быстрее определить предпочтения клиента: мы подметили, что, например, женщины старше 45-50 лет любят яркие композиции с контрастными сочетаниями: красно-зеленые, красно-жёлтые, сине-жёлтые. А допустим, молодым девушкам больше нравятся монохромные букеты, когда в композиции используются разные оттенки одного цвета: светло-розовые, пастельные тона, чайные оттенки. Мужские букеты обычно вертикальные, с яркими контрастными сочетаниями — сине-желтые, красно-зелёные и т.д.

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Наши основные заказы – корпоративные. Для лучшего контакта с корпоративными клиентами мы ввели услугу «Согласование букета через What’sApp», когда на каждом этапе мы отправляем клиенту фотографии и сразу учитываем все замечания. Лучше потратить на первый заказ больше времени, дотошно проработать все пункты, чтобы в дальнейшем знать вкусы клиента и подбирать для него самые удачные варианты.

Связь

Сейчас основная часть заказов приходит к нам через Instagram и звонки. Нам просто необходимо всегда находиться в сети и на связи, чтобы не потерять «своих» клиентов и привлечь новых.

Мы довольно долго являемся корпоративными клиентами Tele2 и не жалели об этом выборе ни дня. Мы убедились, что с Tele2 можно рассчитывать на качество, стабильную связь и быстрый интернет. К тому же, очень удобно, что нас ведет один менеджер, к которому можно обратиться с любой просьбой, узнать о новинках и тем самым избежать лишних расходов.

К федеральному мобильному номеру у нас подключена услуга «Городской номер» — на него и звонит большая часть клиентов. Кроме этого, еще год назад к основному номеру мы подключили услугу «Гудок»: клиенты, которые нам звонят, слышат актуальную информацию о наших акциях.

Для общение с клиентами в социальных сетях мы подключили тарифный план с оптимальным объемом интернет-трафика . На тарифе «Гамма» за 250 рублей в месяц я получаю 500 минут на все номера Кузбасса, 500 SMS и 5 Гб интернет-трафика . Такого объема интернета – да и минут – нам вполне достаточно.

Татьяна Никифорович, директор филиала Tele 2 в Кемеровской и Томской областях: