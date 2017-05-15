График отключения горячей воды в Кемерове 2017

17 мая в Кемерове закончится отопительный сезон, а уже с 22 мая в городе начнутся гидравлические испытания теплосетей. Сибдепо публикует график отключения горячего водоснабжения в столице Кузбасса, чтобы вы знали, когда придёт время тазиков и кипятильничков.

Центральный район

22 мая — 4 июня (I группа)

В границах: р. Искитимка, от ул. Соборная до ул. Луговая, от ул. Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар от ул. Луговая до пр. Октябрьский, от пр. Октябрьский до ул. Волгоградская, ул. Волгоградская от пр. Октябрьский до пр. Притомский (чётная сторона).

Кварталы Центрального района: 1/2 кв.3, 1/5 кв.11, кв.5, 7, 7а, 12, 15,15а; Офисный центр (кроме пр. Ленина №90/В, 90/3); Областная клиническая больница.

Дома квартала №3: Пионерский бульвар, 10А, 12, 12А, 14; пр. Ленина, 66, 66Б, 76В, 82В, 82Г; пр. Октябрьский, 9, 11, 15, 17, 17А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 29, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37.

Дома квартала №9: пр. Октябрьский, 59, 65.

Дома квартала №11: пр. Ленина, 69, 69А; ул.Спортивная, 28, 30, 32.

13 июня — 26 июня (II группа)

До реки Искитимка в границах: р.Томь, пр. Кузнецкий (чётная сторона до пр. Советский); пр. Советский (чётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская); ул. Кузбасская (нечётная сторона до ул. Ноградская); ул. Ноградская (чётная сторона до ул. 50 лет Октября); ул.Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева); ул. Коломейцева (нечётная сторона до пр. Советский); пр. Советский (чётная сторона до р.Искитимки).

Кварталы Центрального района: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 48, 49, 50, 51; ул. Ноградская.

26 июня — 9 июля (III группа)

Заискитимская часть, кроме кварталов I группы.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): ½ кв.3, кв.6/49, 4-5, 2-3, 8, 9, 11.

Дома кв. №3 Центрального района: пр. Ленина, 66А, 68, 68А, 70, 70А, 70Б, 70В, 72, 74, 74А, 76, 76А, 76Б, 78, 80, 80А, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 86А, 88, 90, 90А, 90Б.

10 июля — 23 июля (IV группа)

В границах: пр. Кузнецкий чётная сторона от р. Томь до пр. Советский; пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская); ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября); ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева), ул. Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева); ул. Коломейцева (чётная сторона от ул. Васильева до пр. Советский); пр. Советский (нечётная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 1/2 кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание областной администрации (пр. Советский, 62).

Заводский район

13 июня — 26 июня (II группа)

Кроме потребителей, попадающих в III группу (кварталы №1-15 посёлок «Южный») и IV группу (кварталы №21,21А,½ кв.24,½ кв.52).

Потребители посёлка «Предзаводской», посёлка «РТС».

Кварталы Заводского района: ½ кв.24, кв.32, 33, 51, ½ кв.52, кв.53, 54, 59, 59А, 60.

Дома квартала №52 Заводского района: ул. Сарыгина, 27, 29, 29/1, ул. Пролетарская, 20, 20А, 22, ул. Сибиряков–Гвардейцев, 18А, 22, 22А, 24, 24А, 24Б.

Дома квартала №24 Заводского района: пр. Ленина, 21А, ул. Чкалова, 16А, 18, 20, ул. Сарыгина, 20, 22А, 24, 26, 28, ул. Пролетарская, 7, 9, 9А.

Дома квартала №10 посёлка «Южный»: ул. 1–я Линия, 2А, 2Б, 2В.

26 июня — 9 июля (III группа)

Кроме кварталов II и IV групп.

Кварталы Заводского района: ФПК, посёлок «Южный»: кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

10 июля — 23 июля (IV группа)

В границах: пр. Ленина (нечётная сторона от дома №19 до дома №57), р. Искитимка, ул. Сибиряков–Гвардейцев (чётная сторона от р. Искитимки до ул. Чапаева), ул. Чапаева от ул. Сибиряков–Гвардейцев до ул. Сарыгина), ул. Сарыгина (чётная сторона от ул. Чапаева до ул. Чкалова), ул. Чкалова (чётная сторона от ул. Сарыгина до пр. Ленина).

Кварталы Заводского района: 21, 21А, ½ кв.24, кв.34А, ½ кв.52.

Дома квартала №52 Заводского района: ул. Мичурина, 43, 55, 55А, 57, 57А, 59; ул. Сибиряков–Гвардейцев, 26, 28, 28А.

Дома квартала №24 Заводского района: пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; ул. Пролетарская, 3, 3А, 5, 7А; ул. Чкалова,16.

Ленинский район

22 мая — 4 июня (I группа)

В границах: пр. Московский, пр. Комсомольский, ул. Марковцева, бульвар Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона от дома №1 до №45); пр. Химиков (чётная сторона от дома №12 до дома №16; ул. Ворошилова (чётная сторона от дома №2 до дома №20); пр. Октябрьский, ул. Волгоградская.

Кварталы Ленинского района: ½ кв.14, кв.16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ½ кв.29,68.

Дома квартала №14: пр. Октябрьский, 67А, 71, 71А, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, 77Б; пр. Ленина, 126А, 128А, 130, 130А, 132, 132А, 132Б, 134, 136, 136А; бульвар Строителей, 11, 13, 15.

Дома квартала №29: бульвар Строителей, 37, 39, 41, 41А, 43, 45.

26 июня — 9 июня (III группа)

Кроме кварталов I группы.

Кварталы Ленинского района: ½ 14, 20, ½ кв.29, ½ кв.32. Больничный городок.

Дома квартала №14 Ленинского района: пр. Ленина, 116, 118, 118А, 120, 122, 122А, 122Б, 112В, 124, 124А, 126, 128, 130/1; пр. Октябрьский, 67, 69, 69А; ул. Волгоградская,14, 16, 18, 20.

Дома кварталов №№29, 32 Ленинского района: ул. Марковцева, 6, пр. Химиков, 15, ул. Ворошилова, 22А, 22Б, 24А, 24Б, 24В, 40; бульвар Строителей, 47, 49.

10 июля — 23 июля (IV группа)

Ленинский район в границах: ½ кв.32

Дома квартала №32 Ленинского района: бульвар Строителей, 47/1 (бассейн «Сибирь»), 53, 53А, 55 (ГЦС «Кузбасс»), ул. Марковцева, 8,10.

Квартал №25: бульвар Строителей, 54А (ТРЦ).

Потребители Кемеровского района: поселок «Суховский», коттеджи поселка «Металлплощадка».

Рудничный район

22 мая — 28 мая (VII группа)

В границах: ул. Терешковой, ул. Тульская, ул. Ногинская, ул. Авроры, ул. Мамонтова, ул. Цимлянская, ул. Институтская, ул. Сосновый бульвар, ул. Серебряный бор, пр. Кузбасский, пр. Шахтёров.

Жилые районы Кедровка, Промышленновский и Ягуновский.

Пос. Кедровка:

с 22.05 по 27.05 – гидравлические испытания инженерных сетей;

с 26.06 по 01.07 – ремонт котельного оборудования;

с 14.08 по 19.08 – ремонт котельного оборудования;

с 11.09 по 15.09 – ремонт котельного оборудования.

Пос. Промышленновский:

с 29.05 по 02.06 – гидравлические испытания инженерных сетей;

с 10.07 по 18.07 – ремонт котельного оборудования;

с 04.09 по 11.09 – ремонт котельного оборудования.

Пос. Ягуновский:

с 22.05 по 04.06 – гидравлические испытания инженерных сетей.

Центральный район ул. Соборная котельная № 26:

с 05.06 по 09.06 — гидравлические испытания инженерных сетей;

с 07.08 по 11.08 — ремонт оборудования котельной;

Жилые дома по ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, ул. Гвардейская, 60А.

Рудничный район котельная № 18:

с 16.06 по 26.06 – гидравлические испытания инженерных сетей ремонт оборудования котельной;

Жилые социальные дома по ул. Суворова.

Котельная № 35:

с 22.05 по 26.05 – гидравлические испытания инженерных сетей;

с 26.06 по 30.06 – ремонт оборудования котельной;

Жилые дома по пер. Нартова, 1А,Б и по ул. Дегтярева, 5, 6, 7.

Кировский район

22 мая — 4 июня (V группа)

Кварталы: №21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

Перечень улиц: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечётная сторона от дома № 33 до № 47; чётная сторона от дома №30 до №40), ул. Инициативная (чётная сторона от дома №62 до №108 и дом №44; нечётная сторона от дома №57 до №125А), пер. Инициативный, пер.2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул. Варшавская, ул. Таёжная.

19 июня — 2 июля (VI группа)

Кварталы: 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потёмкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечётная сторона от дома №1 до № 47; чётная сторона от дома №2 до №50А), ул. Рекордная (нечётная сторона от дома №1 до №33А; чётная сторона от дома №2 до №16), ул. Уральская (чётная сторона от дома №2 до №4), пер. Рекордный, пер.Ушакова.