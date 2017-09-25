Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

На прошлой неделе в Центральном районе Кемерова на остановке «Ресо Гарантия» появился новый остановочный павильон. Оранжевый объект специалисты установили в рамках президентской программы «Безопасные и качественные дороги». Однако вместо радости и оваций остановка вызвала у горожан шквал негативных отзывов.

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«Очередная фигня, не защищающая ни от ветра, ни от непогоды», «А сверху стекло, чтобы в жару летом было комфортнее?» и «Такая от ветра не защитит!». Подобных комментариев удостоились и остановочные павильоны, которые установили в столице Кузбасса ко Дню шахтёра около КузГТУ и автовокзала.

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Главные претензии к новым объектам: они не защитят от ветра и дождя, не спасут от жары в короткое сибирское лето. Однако в ближайшие три недели подобные павильоны установят ещё в нескольких местах города.

Онлайн-журнал Сибдепо недавно размышлял, какого памятника не хватает в регионе. Теперь мы решили выяснить у читателей, какой должна быть идеальная для Кузбасса остановка. Перед вами список качеств, которыми, по вашему мнению, должна обладать правильная остановка. Осталось только отдать голос.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: google images, пресс-служба администрации Кемерова, «Регион 42», facebook.com / Роман Янченко.

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