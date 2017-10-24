Какой улыбчивый парень попался! Всё сразу сделал, не стал препираться. Хотя, конечно, бывают такие, которые начинают возмущаться: «А чего вы? А почему?». С этими людьми стараюсь общаться очень корректно, чтобы человек смог в это время сбить свой пыл и понять, что он стал нарушителем ПДД. Считаю, что при разговоре с такими людьми не нужно вставать в оппозицию. У нас в стране правила едины для всех водителей. Если ты не желаешь выполнять их требования, то пользуйся общественным транспортом или передвигайся пешком.



В целом, я думаю, что водители должны помогать друг другу на дороге. Речь идёт о так называемой водительской солидарности. Нужно поддерживать друг друга. Не нужна эта озлобленность: «Вот, ты меня подрезал». Просто в этом случае можно дать возможность проехать. Надо быть терпимее, ведь если ты не проедешь в эту секунду, сделаешь это в следующую. Понятно, что сейчас ритм жизни очень быстрый. А если ещё посмотреть, что показывают по телевидению: сплошные дорожные войны. Люди применяют физическую силу, но зачем? Можно же поступить гораздно благоразумнее и решить любую ситуацию спокойно.



Сам за рулём я езжу не только в Кемерове, но и по всему Кузбассу. Бываю в Новосибирске и на Алтае, где родился. Кузбасских водителей, если брать в том числе результаты общественного опроса, считают самыми дисциплинированными. Думаю, что так оно и есть. Но в самом Кузбассе автомобилисты, по моим наблюдениям, тоже водят по-разному. Например, на юге региона движение более насыщенное и оживлённое. На севере – более организованное.



Кстати, недавно была высказана идея: запретить показ нарушений ПДД в фильмах. Я однозначно её поддерживаю. Есть люди, которые увидят такой фильм с гонками, погонями и считают, что так и нужно вести себя на дороге. Вот пример: когда встречался и разговаривал с молодёжью, то спросил: «Как вы считаете, так похулиганить на дороге – это круто?» Многие сказали, что да. А если подумать, что здесь крутого? Круто – это, наоборот, когда ты дисциплинированно, безопасно проехал, никому не создал помех.