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Интервью на колёсах
с главой ГИБДД Кузбасса Александром Реветневым
Ежедневно на дорогах Кузбасса происходят тысячи событий, начиная от ДТП, утренних и вечерних пробок, и заканчивая повсеместными «подрезаниями» и дорожным хамством. Корреспонденты Сибдепо проехали по Кемерову с руководителем областной ГИБДД Александром Реветневым и узнали, как лично он оценивает происходящее на дорогах региона. Во время нашей поездки главный госавтоинспектор Кузбасса также поразмышлял, чем отличаются мужчины и женщины за рулём, почему нужно запретить показывать нарушения ПДД в фильмах и показал, как он сам ловит нарушителей на дорогах.
Перед поездкой корреспонденты Сибдепо встретились с Александром Реветневым в его кабинете. Он сидел за столом в повседневной полицейской форме и просматривал какие-то бумаги. Когда мы вошли в кабинет, глава облГИБДД сразу же поднялся и поздоровался, добавив: «Ну что, поехали?». Внизу, рядом со зданием, уже ждал автомобиль. Сев в машину, мы заговорили, пожалуй, о самой банальной теме – как обычно проходит день руководителя региональной Госавтоинспекции.
О распорядке дня
Каждый день я просыпаюсь в 5:15. После – утренняя зарядка, завтрак. Пока еду на работу, по докладу изучаю обстановку по области. У меня складывается картина всего происходящего на дорогах. В управлении принимаю доклад от дежурного, он рассказывает о самых последних событиях. Уже в кабинете созваниваюсь с руководителями территорий. Это необходимо, чтобы они понимали всю ситуацию, могли грамотно нацелить на работу экипажи.

В течение дня принимаю участие в совещаниях, выездах, занимаюсь рассмотрением документов, решаю организационные вопросы, принимаю посетителей или коллег. Также регулярно, как и все, сдаю нормативы по стрельбе, физподготовке, знанию нормативных документов. Обычно мой рабочий день заканчивается в 19:30 – 20:00. Побыть с родными, сделать домашние дела могу только в воскресенье, и то не всегда – ситуации бывают разные.
От облГИБДД на Баумана мы поехали до проспекта Химиков. Во время разговора Александр Реветнев постоянно поглядывал в окно, наблюдая за соблюдением правил водителями и пешеходами. Иногда беседа на несколько секунд прерывалась, особенно на светофорах: он вглядывался в окна рядом стоящих авто и смотрел, пристёгнут ли водитель, не болтает ли он по телефону. Однако все водители были законопослушными. Проехав по бульвару Строителей, проспекту Ленина, оказались на Терешковой и попали на «любимый» многими автомобилистами из-за знаков в 40 км/ч Кузбасский мост.
Об ограничении скорости на Кузбасском мосту
Изначально скорость движения на Кузбасском мосту ограничили до 40 км/ч из-за того, что зимой мост очень быстро промерзал, покрывался коркой льда. Антигололёдные меры были не так эффективны, ведь ДТП всё равно случались часто.

После изменения скоростного режима ситуация поменялась в лучшую сторону. При этом, например, движение потока машин осталось прежним – все же успевают. Заторовых ситуаций нет, зато стало безопаснее. Поэтому я считаю, что снижение скорости здесь носит только положительный эффект. Стоит учитывать, что это транзитный участок, в сутки здесь проходит 20 тысяч единиц транспорта.

Конечно, проблемных мест ещё много, всего сразу не учесть. Но работа ведётся, дорожная инфраструктура постоянно развивается. Хочется, чтобы в Кемерове, например, было бы больше подземных пешеходных переходов. Если пешеходные и транспортные потоки не будут пересекаться, то ДТП с участием пешеходов практически исчезнут.
На пересечении Шахтёров и Логового шоссе ждём «зелёного» сигнала светофора. Напротив нас на соседней полосе остановился внедорожник. Посмотрев на водителя, Александр Реветнев быстро открыл окно и посигналил. Автомобилист в возрасте сразу же обратил на него внимание, правда, как нам показалось, немного опешил. «А, вы пристёгнуты! Это хорошо! Удачного вам пути», – сказал водителю главный госавтоинспектор Кузбасса.
Почему стало меньше смертельных ДТП
Сокращение случаев смертельных ДТП, стабилизация аварийной обстановки в Кузбассе – это заслуга не только Госавтоинспекции. Во-первых, водители становятся грамотнее. Во-вторых, в ГИБДД мы отошли от «палочной» системы. К нам даже поступают обращения от водителей, что, действительно, на дорогах инспекторы их стали реже необоснованно останавливать. В-третьих, много делается для развития дорожной инфраструктуры: дополнительно устанавливаются знаки, обновляется дорожная разметка.

Конечно же, здесь нельзя снимать со счетов работу пропаганды. Мы постоянно информируем водителей о возможных последствиях нарушений ПДД, проводим большую работу в школах.

В целом, в регионе лидерами по аварийности выступают крупные города, прежде всего, Кемерово и Новокузнецк. Также вес аварийности в Кузбассе прибавляют федеральные трассы. Но какие-то конкретные районы нельзя назвать очагами ДТП.

Сейчас мы особое внимание уделяем предотвращению ДТП с общественным транспортом. Вы сами видите, что в России были случаи, когда в результате аварий с автобусами гибло большое количество людей. Чтобы предотвратить такие резонасные происшествия, мы проверяем перевозчиков. В итоге наши сотрудники выявляют неисправный транспорт, пресекают нарушения правил перевозки, лицензирования, соблюдения режимов труда и отдыха.

Есть у нас проблемы и с маршрутками. Но не так, как в других регионах, где есть более сложные ситуации. Например, там на рынке участвует много нелегальных перевозчиков. А их трудно проконтролировать, что может привести к трагическим последствиям.
Тут навстречу нам проехала откровенно заниженная машина (марку не разглядели, но точно не Priora). Разговор сразу же зашёл о тюнинге.
Да, у нас на дорогах, к сожалению, есть тюнингованные автомобили. Вот, те же заниженные или тонированные. А это ведь всё влечёт за собой последствия: влияет на торможение, разгон машины, её устойчивость на дороге. Та же тонировка ограничивает видимость с места водителя. Даже не знаю, что нарушители пытаются спрятать за ней. То же самое касается ксенона, который слепит водителей «встречки». За такие нарушения предусмотрены серьёзные санкции. Например, у нас в Кузбассе были случаи, когда мы аннулировали регистрацию авто.
Быстрый поток машин, которые сновали по Кузнецкому мосту, перестраиваясь из ряда в ряд, подвёл разговор к другой теме – об агрессивной езде. А обогнавший нас на скорости джип лишь подтвердил её актуальность.
Об опасном вождении и нарушениях ПДД
К сожалению, за опасное вождение у нас нет пока никаких санкций – изменения в законодательстве в стадии разработки. Я не могу смириться с любым нарушением на дороге. Если время позволяет, стараюсь сделать хотя бы устное замечание. Если же вижу грубое нарушение, которое может создать аварийную ситуацию, то приглашаю экипаж для составления материала. Главная задача – чтобы нарушитель не ушёл от ответственности.
Здесь разговор прервался. Наш автомобиль обогнал Toyota Land Cruiser, у которого невозможно было разглядеть задний номер из-за налипшей на него грязи. Александр Реветнев быстро включил сирену и в меру строгим голосом по громоговорителю обратился к водителю внедорожника: «Аккуратненько прижмитесь к правому краю дороги». Без лишней спешки он подошёл к машине нарушителя и представился. То ли подействовал эффект неожиданности, то ли ФИО инспектора, но не прошло и минуты, как автомобилист уже протирал регистрационный знак. Когда водитель «исправился», Александр Реветнев улыбнулся и пожелал ему удачного пути. Молодой автолюбитель тоже ответил улыбкой.
Какой улыбчивый парень попался! Всё сразу сделал, не стал препираться. Хотя, конечно, бывают такие, которые начинают возмущаться: «А чего вы? А почему?». С этими людьми стараюсь общаться очень корректно, чтобы человек смог в это время сбить свой пыл и понять, что он стал нарушителем ПДД. Считаю, что при разговоре с такими людьми не нужно вставать в оппозицию. У нас в стране правила едины для всех водителей. Если ты не желаешь выполнять их требования, то пользуйся общественным транспортом или передвигайся пешком.

В целом, я думаю, что водители должны помогать друг другу на дороге. Речь идёт о так называемой водительской солидарности. Нужно поддерживать друг друга. Не нужна эта озлобленность: «Вот, ты меня подрезал». Просто в этом случае можно дать возможность проехать. Надо быть терпимее, ведь если ты не проедешь в эту секунду, сделаешь это в следующую. Понятно, что сейчас ритм жизни очень быстрый. А если ещё посмотреть, что показывают по телевидению: сплошные дорожные войны. Люди применяют физическую силу, но зачем? Можно же поступить гораздно благоразумнее и решить любую ситуацию спокойно.

Сам за рулём я езжу не только в Кемерове, но и по всему Кузбассу. Бываю в Новосибирске и на Алтае, где родился. Кузбасских водителей, если брать в том числе результаты общественного опроса, считают самыми дисциплинированными. Думаю, что так оно и есть. Но в самом Кузбассе автомобилисты, по моим наблюдениям, тоже водят по-разному. Например, на юге региона движение более насыщенное и оживлённое. На севере – более организованное.

Кстати, недавно была высказана идея: запретить показ нарушений ПДД в фильмах. Я однозначно её поддерживаю. Есть люди, которые увидят такой фильм с гонками, погонями и считают, что так и нужно вести себя на дороге. Вот пример: когда встречался и разговаривал с молодёжью, то спросил: «Как вы считаете, так похулиганить на дороге – это круто?» Многие сказали, что да. А если подумать, что здесь крутого? Круто – это, наоборот, когда ты дисциплинированно, безопасно проехал, никому не создал помех.
На Кузнецком проспекте, недалеко от автовокзала, снова остановились на светофоре. Дорогу по зебре туда-сюда стали перебегать школьники.
О смертности детей в ДТП и игре «Беги или умри»
К сожалению, сегодня в Кузбассе осложнилась ситуация по смертности детей в ДТП. По итогам 9 месяцев она выросла фактически на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом по детскому травматизму в авариях мы зафиксировали снижение – на 18%. В большинстве ДТП, в которых погибли дети-пешеходы, именно несовершеннолетние выбрали неправильное место перехода дороги и по собственной неосторожности попали под колёса автомобиля. Конечно, были такие случаи, которые произошли по вине водителей.

Для профилактики таких аварий мы разговариваем с родителями в школах, проводим рейды, где пресекаем нарушения при перевозке детей. Я считаю, в первую очередь именно родители должны следить и контролировать своих детей, приучать их к соблюдению правил. Также они должны сами понимать, что нужно использовать те же удерживающие устройства, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье своего ребёнка. По статистике, их использование спасает жизнь и уменьшает травмоопасность фактически на 85%. Если родитель этого не делает, то это безалаберность и халатность.

Что касается игры «Беги или умри», то у нас такого не было. Тогда была организована серьёзная работа в этом направлении. Это своевременно увидели и провели нужную профилактику в школах.
На Южном заговорили о том, что в Кузбассе уже выпал первый снег, правда, тут же растаял. Александр Реветнев добавил, что в некоторых районах на дорогах уже был гололёд.
О вождении зимой
Из-за постоянных перепадов температуру же сейчас лучше сменить шины у автомобилей на зимние. Сам я на своей машине уже сделал это. Как водитель я предпочитаю шипованную резину. На мой взгляд, она выигрывает в сцеплении с дорогой, повышает проходимость авто.

Кроме смены шин, основное в это время года – поменять стиль вождения.Надо стать аккуратнее и внимательнее, уменьшить скоростной режим. Ведь зачастую дорога не прощает ошибок. Кроме того, советую проверить исправность работы омывателей, залить незамерзайку. Да, динамично ездить можно, но при этом нужно делать это грамотно.

Уже заезжая на территорию регионального управления Госавтоинспекции, мы начали вечный автомобильный спор: кто лучше водит – мужчины или женщины. Глава областного ведомства охотно согласился высказать свою позицию по этой теме.
О мужчинах и женщинах за рулём
С каждым годом в Кузбассе растёт число транспорта и количество водителей. Раньше на права шли учиться больше мужчины, сейчас же идёт перевес в сторону женщин. Мне кажется, что женщины намного внимательнее на дороге, хотя сейчас они и стали ездить намного динамичнее. Другой вопрос – в нештатных ситуациях всё-таки мужская половина быстрее среагирует и примет соответствующие меры.

Объезд города с Александром Реветневым продлился почти два часа. Прощались там же, где знакомились – в его кабинете. Пожимая друг другу руки, глава облГИБДД улыбнулся и, наверное, в тысячный раз сказал: «Удачи вам на дорогах!».
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Никита Анульев / Сибдепо.
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© 2017
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