Искуситель Vs Дед Мороз: 6 вариантов отдыха на 27-29 января

Фильм «Притяжение»
Все кинотеатры, кроме «Планеты кино» (Променад-2)
120-800 руб.
Это фильм, который анонсировали так же долго и много, как и «Викинг». Российский блокбастер, снятый Фёдором Бондарчуком, ещё до выхода в свет стал причиной штук из разряда «Посмотрим, за сколько минут инопланетный корабль в Чертаново разберут по деталям». По сюжету, в Москве приземляется НЛО, после чего люди начинают вести себя неадекватно. На фоне массового психоза молодая девушка знакомится с интересным парнем и влюбляется в него с первого взгляда. Оказывается, что это инопланетянин-оборотень, который выведывал секреты, чтобы понять, как поработить людей. Чем закончится эта история – любовной драмой или невероятным экшном – смотрите в кино.
Спекатакль «Искуситель»
28 января, 19:00
Музыкальный театр Кузбасса
1 000-2 600 руб.
Авантюрная комедия с интересным сюжетом, дополненная прекрасной актерской игрой известных артистов, - вот необходимые компоненты для потрясающего субботнего вечера. На сцену Музыкального театра выйдут Мария Аронова, Александр Феклистов и Даниил Спиваковский – актеры, в чьём таланте можно не сомневаться.
Яркий спектакль, где все события ежеминутно переворачиваются с ног на голову. Хотя, казалось бы, ничего сверхъестественного в сюжетной коллизии нет – в жизнь супружеской пары Дмитрия и Елены неожиданно вторгается некто Крамов. С помощью колких реплик он заставляет мужа и жену высказывать более резкие и откровенные мысли друг о друге.
Мастер-класс «Парусники»
28 января, 11:00
«Лавка художника»
900 руб.
Как ни крути, а до лета ещё далеко. Скрасить ожидание тепла, а заодно и пофантазировать, можно на мастер-классе в «Лавке художника». Опытная художница Регина Каюкова всего за два часа научит вас пользоваться акварелью. Вместе с ней вы сможете нарисовать парусники, а затем показывать друзьям и знакомым созданный шедевр.
Smoking Lounge
27 января, 23:00
Кафе-бар «Маяк»
Вход свободный.
Лёгкое настроение перед выходными обещает задать дуэт Smoking Lounge. Sergey Sterling будет стоять за диджейским пультом, а Софи Белова порадует своим волшебным вокалом. Дуэт обещает оригинальные сэты и необычную качественную подачу. Следом за ними за пульт встанут Casper и Salino. В общем, будет всё, чтобы и душа насладилась, и тело натанцевалось.
День Деда мороза и Снегурочки
28 и 29 января, 13:00
«Томская писаница»
Детский, льготный – 150 руб., взрослый – 250 руб.
Новый год уже давно вступил в свои права, но это не значит, что нужно забыть любимых сказочных героев до декабря. В музее-заповеднике решили устроить праздник, ведь «зима уходит». Гостям предлагают принять участие в викторине «Русские сказки», конкурсах или просто покататься на лошадях, пони, ездовых собаках, снегоходах. Или, на крайний случай, просто с горки.
Mortal Combat с не прожитыми эмоциями
28 января, 19:00
Кафе-бар «Маяк»
200 руб.
Вы когда-нибудь слышали про эмоциональные травмы? Они случаются с человеком, когда он держит всё в себе. Этакая железная броня, которая фильтрует то, что можно показывать миру – радость, злость, смех и т.д.
Но оказывается (хотя, наверное, все и так об этом знают), быть безэмоциональным не так уж и полезно. Психотерапевт Евгений Янко расскажет, почему плохо становиться железным человеком и как бороться с эмоциональными травмами.