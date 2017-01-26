Искуситель Vs Дед Мороз: 6 вариантов отдыха на 27-29 января

Авантюрная комедия с интересным сюжетом, дополненная прекрасной актерской игрой известных артистов, - вот необходимые компоненты для потрясающего субботнего вечера. На сцену Музыкального театра выйдут Мария Аронова, Александр Феклистов и Даниил Спиваковский – актеры, в чьём таланте можно не сомневаться.

Яркий спектакль, где все события ежеминутно переворачиваются с ног на голову. Хотя, казалось бы, ничего сверхъестественного в сюжетной коллизии нет – в жизнь супружеской пары Дмитрия и Елены неожиданно вторгается некто Крамов. С помощью колких реплик он заставляет мужа и жену высказывать более резкие и откровенные мысли друг о друге.