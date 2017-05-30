Качай легко: 10 фактов о мобильном интернете

Есть ли жизнь после того как закончится трафик? Что значит символ «H+» на экране телефона? Как не разориться на круглосуточном доступе к cети? На эти и другие важные вопросы онлайн-журнал Сибдепо отвечает вместе с экспертами МТС/Медиа .

1. Что такое мобильный интернет?

Это технология подключения к всемирной сети практически из любой обитаемой точки земного шара. На заре этой технологии плату брали за время соединения, доступ с телефона был экзотикой и стоил космически. А теперь? Вызвать такси, закинуть денег на счёт, купить билет, погуглить киноафишу, перекинуться фоточками — легко! Даже работать можно, не вставая с кровати. Разве что для чистки зубов ещё не придумали мобильного приложения.

2. У меня гифки с котиками долго грузятся. Почему скорость бывает низкой?

На скорость движения заветной полосы загрузки влияет сразу несколько факторов. Начиная от того, какое расстояние до базовой станции, какой рельеф местности, какие стены у зданий, и заканчивая тем, какой у тебя гаджет – состояние его радиомодуля, чипов, операционной системы. И не надо забывать, что сайты и приложения тоже бываются разные, не все из них хорошо оптимизированы для мобильных устройств. А бывало так, что на концерте или в пробке у вас «тупил» интернет? Скопление людей на небольшой площади нагружает базовую станцию и также сказывается на скорости.

3. Что значат буквы «G», «Е», «Н», «Н+», «4G», «LTE» рядом со значком антенны у меня на экране?

Это индикатор того, какая технология передачи данных сейчас активна на вашем устройстве. «G» (GPRS ) – самый древний стандарт мобильного интернета. Относится к связи «второго поколения» и имеет довольно медленную скорость – до 171,2 кбит/с. Хватит, чтобы проверить почту, перекинуться в чатике парой фраз, глянуть прогноз погоды. Как правило такая связь доступна за городом, в малонаселённой местности.

«Е» означает, что работает стандарт EDGE («эдж»), который также относится ко «второму поколению». Но имеет больше преимуществ, в том числе более высокую скорость – до 474 кбит/с.

«H» и «H+» относятся к 3G – «третьему поколению» сотовой связи, буква «Н» в названии этих стандартов – от «high speed». Потолок скорости здесь – 42 мегабита в секунду, то есть на порядок больше, чем в 2G. Уже достаточно, чтобы музыка и видео играли без торможений, а Instagram так и вовсе «летал».

Значки «4G» или «LTE» сигнализируют о том, что вы находитесь в зоне покрытия связи «четвёртого поколения» и держите в руках современный гаджет. Сегодня это последнее слово техники позволяет без проблем смотреть HD-видео в реальном времени, теоретическая пиковая скорость – до 300 мбит/с.

4. Люди знающие поговаривают о 5G. Это ещё что за зверь?

«Пятое поколение» будет ещё быстрее, выше, сильнее. Прогнозируют разгон скорости до 25 гигабит в секунду, что превышает возможности 4G в сотню раз. Сейчас разные разработчики трудятся над «железом», архитектурой и программной частью новой технологии, догоровариваются о приведении разработок к единому стандарту. Бурный рост сетей 5G ожидается в начале следующего десятилетия. Тем временем телеком-компании уже внедряют отдельные проекты. Например, МТС «прокачивает» свои сети и совместно с Ericsson тестирует новые решения. Возможности новой технологии планируют продемонстрировать уже в 2018 году на Чемпионате мира по футболу.

5. Всё это хорошо, но мобильный интернет – дорогое удовольствие. Я и так плачу несколько сотен в месяц за СМС и звонки.

Мобильный интернет как отдельная опция уходит в прошлое. Операторы всё чаще предлагают пакетную услугу, куда сразу входят и звонки, и СМС, и мобильный трафик. Брать пакетом выгоднее.

Даже на самом лёгком пакетном тарифе, например на Smart Mini, за какие-то 7 рублей в сутки вы получаете 3 ГБ в месяц плюс 300 СМС и 300 минут разговоров со всеми операторами области и МТС России. Согласитесь, выгодно? Тем более, общаясь через соцсети и мессенджеры, вы экономите свои минуты и СМС. А звонки по области на МТС так и вовсе бесплатны.

6. Ладно, две-три сотни рублей в месяц – немного. Но как понять, сколько трафика у меня осталось?

Информацию об остатках можно получить разными способами. Для абонентов МТС есть три основных. Первый – зайти со своего устройства на сайт internet.mts.ru. Сразу увидите, сколько мегабайт и до какого дня осталось. Другой вариант – короткая команда *100*1#. Нажимаете вызов – получаете уведомление на экране об остатках подключенных пакетов услуг. Естественно, это бесплатно.

Но самый простой и технологичный способ – бесплатное приложении «Мой МТС», которое доступно пользователям любых платформ. Одно нажатие — и перед вами вся информация об остатках пакетов, сроках действия, балансе счёта и много-много других возможностей.

7. А если вдруг закончатся мегабайты? Я останусь без связи с миром?

Ни в коем случае! Если вы не рассчитали аппетиты и выкачали весь трафик, автоматически подлючится дополнительный мини-пакет. Его размер и стоимость зависят от конкретного тарифа. Только важно помнить, что подключается он автоматически, и если вы планируете сесть на интернет-диету, то лучше позаботиться заранее и отказаться от автоподключения. Это легко сделать через приложение «Мой МТС».

8. А если, наоборот, я за месяц истратил не всё?

Неиспользованные остатки трафика, а также минут и СМС не сгорают. Они переносятся на следующий месяц и увеличивают ваш стандартный пакет. Такая опция доступна владельцам тарифов «Smart», «Smart Безлимитище» и «Smart+».

9. Чертовски удобно! А тариф можно поменять в любой момент?

Да, смена тарифа – очень простая процедура. Причём раз в 30 дней это можно делать бесплатно. Однако при переходе на тариф с помесячной оплатой, на счету должна быть сумма за месяц. Она списывается сразу же, поэтому советуем переходить на новый тариф в последний день действия старого.

10. Как это проще всего сделать?

Конечно, через приложение «Мой МТС». Жмёте кнопку «Тариф», затем вкладка «Все», выбираете нужный. Описание тарифов можно посмотреть прямо в приложении. Там же можно настроить «Автоплатёж», привязав к счёту банковскую карту, и быть на связи всегда, без дополнительных усилий.

Теперь вы знаете всё, что нужно, о мобильном интернете. Удачного сёрфинга, качайте легко вместе с МТС!

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