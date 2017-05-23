Как онлайн-бизнесу расти в кризис? Узнай на бесплатном семинаре в Кемерове

465 книг прочитано, а ваш интернет-магазин до сих пор не продаёт? Кто-то принимает заказы через интернет, а у вас всё ещё нет сайта? Пора привести свой бизнес в порядок! Книги и статьи в интернете здесь не помогут. Приходите за советами экспертов на бесплатный семинар «Как помочь онлайн-бизнесу расти в кризис?». Только здесь вы получите актуальную информацию и сможете ей распорядиться на благо своего бизнеса.

На семинаре от ведущих IT -специалистов г. Кемерово вы узнаете:

как сделать продающий интернет-магазин за 4 дня;

как избежать конфликтных ситуацией с веб-студией при разработке сайта;

как увеличить выручку на 30% с помощью персонализации интернет-магазина;

как избежать штрафов после введения 54-ФЗ;

истории успеха популярных кемеровских интернет-магазинов и многое другое.

Семинар пройдет 1 июня в бизнес-отеле «Олимп-Плаза» по адресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.20, конференц-зал «Форум».

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар необходим всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы новичок в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими финансовыми и трудозатратами открыть интернет-магазин. А если ваш интернет-проект нуждается в перезагрузке, то сможете дать ему второе дыхание.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре?

Первые лица веб-студии «Lancelab» — лидера в области электронной коммерции, разработчика известных интернет-магазинов «Твоя Стихия», «Home & Design», а также сайтов «Санаторий Танай», «Автоцентр Славия», «Кузбасс Капитал Инвест» и многих других

«Опять инфобизнесмены и шарлатаны», — думаете вы, потому что инфобизнес действительно заполонил все информационное пространство. Нет, на семинаре вас ждут только практики, реальные примеры и советы. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.

Почему нельзя пропустить этот семинар?

Всего за 4 часа вы учитесь экономить 72 часа рабочего времени, которое вы бесполезно тратите на изучение теории интернет-маркетинга;

только для участников семинара — бесплатный аудит их сайтов;

компания « Lancelab » помогла одному кемеровскому интернет-магазину увеличить продажи в 20 раз, выявив ошибки на старой версии сайта. На семинаре вы получаете такую же аналитику бесплатно, независимо от вашего бюджета на разработку и поддержку сайта.

Участие в семинаре бесплатное, но нужна регистрация. Спешите, осталось всего 11 мест!

Вопросы относительно семинара можно задать экспертам компании «Ланцлаб» по телефону: 8-951-186-57-01 или электронной почте 1@lancelab.ru.