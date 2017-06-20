Как правильно выбрать велосипед

Онлайн-журнал Сибдепо совместно с магазином «Твоя стихия» подготовил несколько простых и действенных советов, которые помогут подобрать велосипед и полюбить езду.

На рынке спортивного инвентаря представлено много разных велосипедов. По количеству их могут переплюнуть только точки продажи двухколёсного транспорта: их в разы больше. Велосипеды продают буквально везде: в специализированных магазинах, на рынках и улицах, в продуктовых и детских магазинах, даже в обычных гипермаркетах. Но не каждая точка занимается предпродажной подготовкой и дальнейшим обслуживанием, а неправильно подобранный транспорт грозит не только дискомфортом при езде, но и серьёзными травмами.

Выберите магазин

Определитесь с местом покупки. Советуем исключить из списка случайные точки продаж и отдать предпочтение специализированным магазинам. Последние всегда занимаются предпродажной подготовкой транспорта, его сборкой и настройкой, а также последующим сервисом.

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«Неспециализированные магазины продают велосипеды в коробках. Это совершенно недопустимо. Покупатель не имеет специальных навыков и знаний по сборке, он может неправильно настроить переключатель скоростей, а ещё хуже – тормоза. Транспорт обязательно должен быть в собранном виде и пройти проверку перед продажей. В магазине «Твоя стихия» помимо этого дают покупателю две недели на обкатку. Затем клиент приезжает к нам в сервис на первое техническое обслуживание. Велосипед ещё раз полностью проверяют и бесплатно подстраивают. И тогда он может служить полный сезон без проблем», – рассказывает управляющий магазином «Твоя стихия» Антон Добряков.

К тому же, в специализированных магазинах покупателю дают гарантию на последующее бесплатное обслуживание.

Не экономьте на качестве

Когда определитесь с местом покупки, запланируйте бюджет. Многие при покупке велосипеда (да и при любой крупной покупке) стремятся максимально сэкономить и потратить минимум средств. Но с двухколёсным транспортным средством это обернётся коротким сроком эксплуатации, превышающими цену самого велосипеда затратами на ремонт и травмами.

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Часто детали велосипеда из эконом-сегмента не взаимозаменяемы, поэтому ремонт или замена ещё нескольких деталей неизбежны. Поэтому подумайте, готовы ли вы потратиться один раз на качественный велосипед или сэкономить и постоянно ремонтировать свой горе-транспорт.

Определитесь с видом и стилем катания

Последний этап планирования и предподготовки – выбор стиля катания и вида велосипеда. Решите, где и как часто вы планируете кататься. Велосипеды делятся на горные, городские (прогулочные и круизные), дорожные или шоссейные, фитнес-модели, универсальные, экстремальные и даже на электровелосипеды.

Существуют специальные методики и шкала подбора в зависимости от роста и веса человека. От этих параметров зависят модель, ростовка, ширина колёс, руля и сиденья. Правильно подобранная рама позволит человеку комфортно кататься, неправильно подобранная деталь может привести к травме, создать дискомфорт при езде.

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Если не хотите нагружать голову лишними цифрами и таблицами, просто обратитесь в специализированный спортивный магазин. Там продавцы умеют подбирать велосипеды по всем правилам. Однако если не доверяете людям, почитайте подсказки в интернете на всякий случай.

«К нам в магазин часто приходят покупатели в компании друзей, которые уже имеют велосипед. Друзья начинают давать советы, стараются подобрать модель. Но могу сказать, что почти всегда у них нет необходимых знаний и опыта, а судить о велосипедах они могут только со стороны своей модели. Поэтому если вы хотите грамотно подобрать велосипед, можно почитать специализированную информацию в интернете, составить для себя первое впечатление. А затем в магазине окончательно определиться с моделью с помощью продавца-консультанта, который знает намного больше вас и ваших друзей о брендах, моделях и нюансах. Вот тогда езда на велотранспорте принесёт массу удовольствия и не доставит проблем», – советует Антон Добряков.

Как выбрать детский велосипед

Немного сложнее дело обстоит с выбором детского велосипеда. Дети довольно быстро растут, и родители знают, что купленные летом кроссовки уже к осени могут быть маловаты. Поэтому привычка покупать вещи на вырост переходит и на велосипеды. Но если двухколёсный транспорт будет больше, чем требуется, малыш перестанет кататься на нём. Он может быть слишком тяжёлым для него или доставлять дискомфорт.

На правильно подобранном велосипеде ребёнок научится кататься быстрее. Также, после того, как ребёнок освоит транспортное средство и вырастет из него, велосипед можно продать на вторичном рынке.

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Детские велосипеды тоже делятся на несколько видов. Есть стартовый беговел без педалей, который учит катанию лучше велосипеда с дополнительными колёсами, средний велосипед без переключателя скоростей, а также велосипеды для детей от 6 лет – аналоги взрослого транспорта и подростковые варианты.

Обкатайте велосипед

Перед покупкой обкатайте велосипед. Прокатитесь, почувствуйте насколько вам удобна посадка, длина велосипеда, расстояние до руля. Опробуйте удобство элементов управления переключателями и тормозами. Обязательно сравните несколько велосипедов и выберите наиболее удобный вариант.

Подберите аксессуары

Для велосипедов есть много различных аксессуаров. Они не только украшают транспортное средство, но и делают езду комфортнее и интереснее.

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Помимо практичных в использовании крыльев, опознавательных фонариков, защитной одежды и обуви, существуют и компьютеры и измерители скорости. Они также подсчитывают пробег транспортного средства и к тому же стоят от 600 рублей.

Не забудьте про сервис

Не спешите радоваться и думать, что после покупки велосипеда вас больше не ожидают заботы. Чтобы продлить жизнь транспортного средства и комфорт при езде, необходимо помнить о его обслуживании. Вовремя смазывать детали, проверять тормозную систему и давление в шинах.

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Важно также, чтобы детали на ваш велосипед всегда были доступны. Ведь лето в Кузбассе короткое, и жалко проводить его без своего двухколёсного друга в ожидании ремонта.

Магазин «Твоя стихия»

Адрес: Кемерово, проспект Октябрьский, 9.

Телефон: +7(3842) 65-77-55.

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