Как студенты-чемпионы «завели» БелАЗ

В ходе международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2017» на стенде официального дилера в регионе – компании «БелАЗ-24» — прошёл второй этап Чемпионата по решению машиностроительных кейсов. В нём участвовали студенты горного института и института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ. Сибдепо узнавал, как будущие специалисты обеспечивают себе карьерный рост ещё до получения диплома.

Студенты разделились на две команды, чтобы предложить представителям компании «БелАЗ» собственные варианты по техническому улучшению карьерных самосвалов.

Решение кейсов обретает популярность как среди амбициозных студентов, так и ведущих компаний, которые предпочитают использовать их для отбора будущих специалистов. Теоретические знания, которые ребята получают в альма-матер, сочетаются с требованиями реального производства, и, соответственно, помогают будущим инженерам развить современные деловые навыки на практике. За рубежом чемпионаты по решению кейсов уже давно считаются основой бизнес-образования. С 2013 года они набирают обороты и в России.

Турнир стартовал в мае текущего года. Тогда в КузГТУ состоялось открытие чемпионата, на котором студенты горняки и машиностроители получили кейс-задание. Поводом для состязаний послужила тема эксплуатации карьерных самосвалов БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн при определённых технических показателях.

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Три недели ребята трудились над тем, чтобы предложить решение по предотвращению износа материальной части самосвала данной марки, у которого при транспортировке на расстояние свыше критической величины перегревается трансмиссионное масло, в результате чего снижается общая эффективность технологического процесса.

Итогом плодотворной работы стали презентации команд, подготовленные на основе конкретной производственно-финансовой ситуации, с использованием теоретических знаний, опыта, технико-экономических расчетов и, конечно же, с помощью логики.

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Решения кейса оценивало экспертное жюри – руководители компании «БелАЗ». А именно, заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства Сергей Лесин, директор по развитию сервиса Леонид Хохолко, а также директор по сервису и гарантии официального дилера «БелАЗ» в Кузбассе – компании «БелАЗ-24» — Андрей Падюков.

В таком деле мелочей не бывает. Успешный результат формируется исходя из многих факторов. В комплексной оценке знаний важно всё – от содержания готовой презентации до манеры подачи и готовности к дополнительным вопросам, которые, разумеется, возникали у членов жюри по ходу выступлений обеих команд.

По итогам второго этапа чемпионата эксперты признали решение команды горного института более конструктивным, чем у их соперников из ИИТМА.

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«Наша команда предложила оборудовать редуктор принудительной системой охлаждения масла. Свою идею мы подкрепили расчётами и диаграммами. Эксперты указали, над чем еще можно поработать в этом направлении. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, в следующем этапе постараемся более детально ознакомиться с проблемой и предложить комплексное решение», – рассказал капитан команды ГИ, студент группы ГЭс-131, Сергей Бирюков.

Следующий этап чемпионата пройдет в сентябре на Урале. По решению членов жюри все участники команды горного института получили приглашение на прохождение производственной практики в компании «БелАЗ-24».

«Для нас это важное и значимое событие. Чтобы подготовить специалистов качественно, нужно, чтобы они обучались на самых современных технических решениях. Это доступ к научно-технической документации, к лабораториям, которые «БелАЗ» будет создавать для нас на нашей базе. Мы будем единственным университетом в России, который получил возможность сотрудничать с такой компанией», – сообщил Андрей Кречетов, исполняющий обязанности ректора КузГТУ.

Накануне второго этапа чемпионата по решению машиностроительных кейсов Кузбасский государственный технический университет и представители компании «БелАЗ» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это большое событие состоялось во время работы международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2017», которая завершилась в Новокузнецке.