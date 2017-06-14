Как студенты-чемпионы «завели» БелАЗ

Студенты разделились на две команды, чтобы предложить представителям компании «БелАЗ» собственные варианты по техническому улучшению карьерных самосвалов.
Решение кейсов обретает популярность как среди амбициозных студентов, так и ведущих компаний, которые предпочитают использовать их для отбора будущих специалистов. Теоретические знания, которые ребята получают в альма-матер, сочетаются с требованиями реального производства, и, соответственно, помогают будущим инженерам развить современные деловые навыки на практике. За рубежом чемпионаты по решению кейсов уже давно считаются основой бизнес-образования. С 2013 года они набирают обороты и в России.
Турнир стартовал в мае текущего года. Тогда в КузГТУ состоялось открытие чемпионата, на котором студенты горняки и машиностроители получили кейс-задание. Поводом для состязаний послужила тема эксплуатации карьерных самосвалов БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн при определённых технических показателях.
Три недели ребята трудились над тем, чтобы предложить решение по предотвращению износа материальной части самосвала данной марки, у которого при транспортировке на расстояние свыше критической величины перегревается трансмиссионное масло, в результате чего снижается общая эффективность технологического процесса.
Итогом плодотворной работы стали презентации команд, подготовленные на основе конкретной производственно-финансовой ситуации, с использованием теоретических знаний, опыта, технико-экономических расчетов и, конечно же, с помощью логики.
Решения кейса оценивало экспертное жюри – руководители компании «БелАЗ». А именно, заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства Сергей Лесин, директор по развитию сервиса Леонид Хохолко, а также директор по сервису и гарантии официального дилера «БелАЗ» в Кузбассе – компании «БелАЗ-24» — Андрей Падюков.
В таком деле мелочей не бывает. Успешный результат формируется исходя из многих факторов. В комплексной оценке знаний важно всё – от содержания готовой презентации до манеры подачи и готовности к дополнительным вопросам, которые, разумеется, возникали у членов жюри по ходу выступлений обеих команд.
По итогам второго этапа чемпионата эксперты признали решение команды горного института более конструктивным, чем у их соперников из ИИТМА.
«Наша команда предложила оборудовать редуктор принудительной системой охлаждения масла. Свою идею мы подкрепили расчётами и диаграммами. Эксперты указали, над чем еще можно поработать в этом направлении. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, в следующем этапе постараемся более детально ознакомиться с проблемой и предложить комплексное решение», – рассказал капитан команды ГИ, студент группы ГЭс-131, Сергей Бирюков.
Следующий этап чемпионата пройдет в сентябре на Урале. По решению членов жюри все участники команды горного института получили приглашение на прохождение производственной практики в компании «БелАЗ-24».
«Для нас это важное и значимое событие. Чтобы подготовить специалистов качественно, нужно, чтобы они обучались на самых современных технических решениях. Это доступ к научно-технической документации, к лабораториям, которые «БелАЗ» будет создавать для нас на нашей базе. Мы будем единственным университетом в России, который получил возможность сотрудничать с такой компанией», – сообщил Андрей Кречетов, исполняющий обязанности ректора КузГТУ.
Накануне второго этапа чемпионата по решению машиностроительных кейсов Кузбасский государственный технический университет и представители компании «БелАЗ» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это большое событие состоялось во время работы международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2017», которая завершилась в Новокузнецке.