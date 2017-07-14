Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

С 1 июля 2017 года россияне могут оформлять больничный лист в электронном формате . По задумке авторов закона, новый документ будет значительно экономить время пациентов больницы и её работников. Сибдепо разобрался, что нужно сделать для получения электронного листа нетрудоспособности (ЭЛН) и в каких медучреждениях Кузбасса его уже оформляют.

Что представляет собой электронный больничный лист

Электронный больничный лист ничем не отличается от бумажного аналога. Оба варианта документа имеют равную юридическую силу. В электронном виде больничный лист заполняется по тому же принципу, что и бумажный. При этом пациент самостоятельно решает, в каком формате ему нужен лист нетрудоспособности. Чтобы получить ЭЛН, заболевшему человеку нужно дать своё письменное согласие на оформление документа в новом формате. В итоге пациенту выдадут порядковый номер ЭЛН, который он должен будет передать своему руководству для последующей оплаты больничного.

Как оформить ЭЛН?

Как только болеющий человек скажет в медучреждении, что ему нужен электронный лист нетрудоспособности, его попросят заполнить письменную форму согласия на выдачу такого документа. Пациент должен будет предоставить стандартную информацию о себе: ФИО, дату рождения, паспортные данные, адрес проживания, СНИЛС и наименование организации, в которую в дальнейшем будет предоставлен ЭЛН. С этого момента больной может заниматься исключительно своим здоровьем. Ни за какими подписями и печатями бежать не придётся.

Механизм оформления больничного листа в электронном виде выглядит так: медработник вводит в электронную форму листа информацию, предоставленную пациентом. Затем сформированный лист нетрудоспособности заверяется электронной подписью врача и медицинской организацией. Далее подписанный больничный лист отправляется на сайт Фонда социального страхования (ФСС), после чего сведения по ЭЛН будут доступны как для медучреждения и специалистов ФСС, так и для работодателя с сотрудником.

Чтобы не остаться без денег, сотрудник должен сообщить работодателю номер своего больничного листа. Далее дело уже за предприятием, которое должно заполнить свою часть бланка. Для этого работодателю нужно подписать соглашение с филиалом ФСС, в котором он зарегистрирован для обмена информацией, и обзавестись электронной подписью. Заполнить оставшуюся часть бланка можно через личный кабинет страхователя, своё программное обеспечение или с помощью программного обеспечения ФСС «АРМ страхователя», которое предоставляется предприятию бесплатно — его можно скачать на сайте ФСС. Заполненный листок нетрудоспособности отправляется работодателем на сайт ФСС, где и будет храниться после закрытия.

Уже сегодня кузбассовцы могут получить ЭЛН в 11 медицинских организациях области: Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1, Междуреченская городская больница, Новокузнецкая городская клиническая больница № 1, Новокузнецкая городская клиническая больница № 29, Областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Кемеровская клиническая больница № 1 им. М.Н. Горбуновой, Кемеровская городская клиническая поликлиника № 20, Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, Кемеровская областная клиническая больница им. СВ. Беляева, Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша и АО Медико-санитарная часть «Центр здоровья».

«В Кузбассе подписано соглашение между департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области и Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования РФ о сотрудничестве по переходу медицинских организаций к оформлению электронных листков нетрудоспособности. Согласно утверждённому плану, 143 медицинские организации должны начать работу по выдаче ЭЛН до 31 декабря 2017 года. На 14 июля 2017 года в Кузбассе выдано уже пять электронных больничных — два в Новокузнецке и три в Кемерове», — рассказала Сибдепо директор филиала №11 государственного учреждения – Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Марина Давыденко.

В новом законе пункт об оплате больничного остался неизменным. В течение 10 дней после регистрации ЭЛН страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, как это было всегда. Больничное пособие «упадёт» на карту сотрудника предприятия в ближайший зарплатный день по тем же реквизитам, куда работнику переводят зарплату.

Преимущества и недостатки ЭЛН

С появлением нового формата электронного больничного листа люди могут вздохнуть с облегчением, ведь больше не придется стоять в бесконечных очередях. Заболевшему человеку вообще не нужно тратить время на исправление ошибок в документе, за него всё сделают. К тому же, он может отслеживать состояние больничного листа и правильность выплат, которые он получит по возвращению на работу. Всё это сделать можно в личном кабинете на сайте ФСС.

Большим плюсом для работодателей и, соответственно, минусом для некоторых нерадивых работников является тот факт, что документ нового формата невозможно подделать. Это же служит гарантией для пациента о своевременной выплате пособия. Симуляция при оформлении ЭЛН не сработает. Чтобы получить документ, болеть придётся по-настоящему.

Внедрение листа нетрудоспособности в электронном виде в перспективе сократит расходы на организацию учёта и хранения бумажных бланков. Пациенты больше не смогут потерять или испортить больничный лист, как это бывает при оформлении бумажного документа. Единственным минусом является отсутствие у всех лечебно-профилактических учреждений права выдавать больничный в новом формате, но это дело времени.