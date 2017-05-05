Какие военные фильмы вы больше всего любите

В море «девятимайских» традиций есть одна, особо любимая россиянами – смотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Но среди военных фильмов тоже встречаются абсолютно разные жанры, и у каждого своя армия поклонников. Этот тест поможет определить, к какой из них вы относитесь, а главное – составить свою подборку военных фильмов, чтобы хватило на все выходные.

Тест

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Kinopoisk.ru, google.images

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