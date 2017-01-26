Какой из вас руководитель?

Недавно миллиардер Олег Тиньков в жёсткой форме обратился к своим подчинённым. «Тиньков потребовал, чтобы его сотрудники перестали есть!», — ужасались наши коллеги и при этом слегка кривили душой. На самом деле бизнесмен всего-то требовал не наглеть и обедать не чаще одного раза за рабочий день. Впрочем, вокруг нас и без Тинькова хватает любителей закручивать гайки до упора и перекрывать подчинённым кислород. Относитесь ли вы (возможно, пока только в душе) к офисным тиранам? Нет? Давайте проверим!

Самой работы касаться не будем — слишком уж она у всех разная. Остановимся на околорабочих моментах, за которые Олег Тиньков и ругал своих сотрудников. Но обедами, разумеется, не ограничимся.

Тест

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Чтиво

10 сексуальных моделей из Кузбасса

Модели, которые затмят любых модельеров!

Сегодня в Кемерове

Популярное