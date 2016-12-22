Капитан Спутник спешит на помощь!

Некоторые мужчины предпочитают делать всё своими руками, испытывая упоение от преодоления трудностей. Сможет ли такой смельчак совладать с установкой оборудования спутникового ТВ?



Оказывается, провести кабель, собрать антенну, закрепить её, установить приставку/CAM-модуль сможет практически любой. А вот потом идёт самый интересный этап: поиск спутника и настройка углов антенны. На сайте МТС в разделе «Спутниковое ТВ» клиент может ввести свой адрес и определить, в каком направлении находится спутник, какие углы наклона должны быть у тарелки и прочее. Здесь важна точность до сантиметра, а порой и до миллиметра. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессионала. В штате МТС есть профессиональные установщики, которые поставят антенну и настроят её быстро и качественно. Абонент может и самостоятельно настроить антенну, используя компас, приложение по поиску спутников на смартфоне, сайт МТС либо специальное устройство для поиска сигнала спутников.



Спутник – это дорого?



Если не вдаваться в подробности, на первый взгляд кабельное ТВ дешевле спутника. Но если разбирать по полочкам, всё далеко не так однозначно. Спутниковое ТВ стало действительно доступным всем слоям населения, у хозяина коттеджа и хозяина избы равные права на качественную картинку в его телеприёмнике.



Да, оборудование для кабельного ТВ дешевле, абонентская плата тоже немного пониже. Но ведь оборудование для приёма телесигнала - это то же самое, что и любой гаджет: понятно, что смартфон будет дороже обычного мобильника с кнопками. Так и здесь: раскошелившись один раз на оборудование для приёма спутникового сигнала, вы получаете больше возможностей, услуг и каналов, чем на кабельном ТВ. К тому же, можно существенно сэкономить благодаря акциям, у МТС это «Оборудование за 0. Рестарт», «Легкий старт» и «Своим ещё дешевле».

