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Капитан Спутник спешит на помощь!


С появлением кабельного и спутникового ТВ телевизоры, наконец, раскрыли свой потенциал, а пультом управления уже набираются не только двух-, но и трёхзначные номера каналов. За несколько лет развитие телевидения из эры аналогового стремительно перенеслось в эру цифрового, а вскоре государство вовсе перестанет финансировать аналоговое вещание, полностью перейдя на «цифру».

Внутри цифрового формата тоже кипит жизнь: за внимание потребителя борются «кабель» и «спутник». Давайте разберёмся, кому поможет Капитан Спутник в борьбе за качественный досуг, и развеем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее. Поможет нам оператор МТС.
Как это работает
В космосе на геостационарной околоземной орбите над экватором расположены искусственные спутники Земли, оснащённые приёмопередающим оборудованием. Каждый из этих геостационарных спутников фиксируется в космосе над определённой земной точкой, где располагается направленная на него спутниковая антенна. Так они и кружатся вместе до скончания срока эксплуатации.

Первая в Кузбассе спутниковая тарелка – «Орбита» – появилась ещё в 1967 году на Притомской набережной в Кемерове. Одновременно это был прообраз и первого кабельного телевидения, ведь сигнал со спутника «Орбита» передавала сначала на Телецентр, а он уже «раздавал» его по проводам населению.

С тех пор тарелок расплодилось великое множество, теперь у любого желающего за окном или на крыше может стоять своя «Орбита», да и спутники над экватором для жителей России мало чем полезны: у МТС спутники летают только над нашей необъятной Родиной, что повышает качество сигнала и делает его стабильным даже в непогоду.

Кабельное телевидение тоже не стоит на месте: с появлением коаксиальных и волоконно-оптических кабелей, а также цифрового ТВ качество передаваемого сигнала повысилось по сравнению с аналоговым в разы.
Что лучше передаёт сигнал?

Кабельное телевидение на самом деле тоже спутниковое, просто картинка передаётся потребителям по кабелям. Это внушает ложное ощущение, что по проводам-то сигнал дойдёт лучше, чем по воздуху. Однако есть и другое мнение: если сигнал принимает ваша персональная, домашняя тарелочка, минуя посредников, то потеря качества сигнала сводится к минимуму. Современная сеть кабельного телевидения состоит из центральной головной станции, магистральных каналов связи, субмагистральных линий и домовой распределительной сети. Конечно, специальное оборудование, как и ТВ-приставка в комплекте спутникового ТВ, усиливает сигнал перед «раздачей». Но кабель может банально повредиться, причём неизвестно - в каком месте.
«Пусть говорят!» даже в глухой тайге?
С одной стороны, протянул кабель, подключил и забыл. А если какие-то проблемы: позвонил в сервис - ребята приехали, починили. Но это если живёшь в городе, в многоэтажном доме, в который и кабель подведён, и передатчики в каждом подъезде. А если живёшь вообще в лесу? Или взять те же коттеджные посёлки, растущие, как грибы после дождя.

Рынок малоэтажной недвижимости – один из самых разнообразных и планомерно развивающихся. Помимо коттеджных посёлков, пригородных таунхаусов, загородных жилых комплексов интерес жителей Кузбасса не снижается в том числе к «дачной» недвижимости. Так, по данным ВЦИОМ, по числу владельцев земельных участков и дач Россия сегодня лидирует в мире, они есть у 46% россиян. И именно спутниковое телевидение сможет обеспечить им бесперебойный доступ к высококачественному телевидению.

По данным областного департамента строительства, карта комплексной малоэтажной застройки в Кузбассе включает более 35 площадок, пригодных для строительства индивидуальных жилых домов в 19 городах и районах Кузбасса, а это около 750 тыс. квадратных метров. Например, только в пригороде Кемерова есть несколько площадок малоэтажного строительства: в посёлке Металлплощадка более 1000 домов, в деревнях Пугачи, Журавли, Солнечная, Сухово - по несколько сотен малоэтажных домов, усадеб, коттеджей, дач. С каждым строительным сезоном их становится всё больше. Число жителей города-спутника Лесная Поляна в этом году увеличилось на четверть - до 12,5 тысяч, а к 2020 году эту цифру планируют увеличить до 40 тысяч человек. К слову, согласно генеральному плану развития столицы Кузбасса, принятому ещё в 2011 году, Лесной поляне и посёлку Ягуновский прочат и дальнейший рост за счёт малоэтажной застройки.
Именно в таких более или менее труднодоступных для прочих видов передачи телесигнала местах - частном секторе, дачах, коттеджных поселках и даже на лесных кордонах – только спутниковое ТВ станет решением проблемы досуга. Даже в глухой тайге после напряжённой охоты можно вечерком растянуться на медвежьей шкуре с кружкой чая и посмотреть «Пусть говорят!» в HD-качестве.
«Запустить» свою тарелку может каждый?
Некоторые мужчины предпочитают делать всё своими руками, испытывая упоение от преодоления трудностей. Сможет ли такой смельчак совладать с установкой оборудования спутникового ТВ?

Оказывается, провести кабель, собрать антенну, закрепить её, установить приставку/CAM-модуль сможет практически любой. А вот потом идёт самый интересный этап: поиск спутника и настройка углов антенны. На сайте МТС в разделе «Спутниковое ТВ» клиент может ввести свой адрес и определить, в каком направлении находится спутник, какие углы наклона должны быть у тарелки и прочее. Здесь важна точность до сантиметра, а порой и до миллиметра. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессионала. В штате МТС есть профессиональные установщики, которые поставят антенну и настроят её быстро и качественно. Абонент может и самостоятельно настроить антенну, используя компас, приложение по поиску спутников на смартфоне, сайт МТС либо специальное устройство для поиска сигнала спутников.

Спутник – это дорого?

Если не вдаваться в подробности, на первый взгляд кабельное ТВ дешевле спутника. Но если разбирать по полочкам, всё далеко не так однозначно. Спутниковое ТВ стало действительно доступным всем слоям населения, у хозяина коттеджа и хозяина избы равные права на качественную картинку в его телеприёмнике.

Да, оборудование для кабельного ТВ дешевле, абонентская плата тоже немного пониже. Но ведь оборудование для приёма телесигнала - это то же самое, что и любой гаджет: понятно, что смартфон будет дороже обычного мобильника с кнопками. Так и здесь: раскошелившись один раз на оборудование для приёма спутникового сигнала, вы получаете больше возможностей, услуг и каналов, чем на кабельном ТВ. К тому же, можно существенно сэкономить благодаря акциям, у МТС это «Оборудование за 0. Рестарт», «Легкий старт» и «Своим ещё дешевле».
Арифметика:

Стоимость спутникового ТВ - 1 200 рублей в год. Это всего по 100 рублей в месяц! Похожие предложения есть и у конкурентов, но у МТС – самые рейтинговые каналы. Ещё один из важных пунктов – сервисное обслуживание, банальная помощь в подключении, настройке, оперативное решение возникших в процессе эксплуатации проблем. Поэтому выбирая оператора спутникового ТВ, посмотрите, насколько у него развита сеть обслуживания, куда абонент может прийти для покупки и обслуживания СТВ или вызвать специалиста на дом. Ведь развитая инфраструктура для решения возникших проблем - это не просто телефон горячей линии и «запись на специалиста».
Посмотрим, что внутри?
И в заключение заглянем в список возможностей каждого из форматов.

Кабельное ТВ – это система персонального выбора каналов, более 190 популярных телеканалов, видео по запросу, отличная картинка и звук, управление ТВ-услугами, просмотр пропущенных в течение текущего и предыдущего дня передач, возможность поставить трансляцию на паузу, информационные сервисы на экране телевизора – курсы валют, погода, пробки.

У спутникового ТВ от МТС, помимо «кабельного набора», есть и множество других «фишек»: телевидение стандартной чёткости SDTV (576i), высокой чёткости HDTV (1080i) и даже 3D-телевидение в стандарте DVB 3D-TV, видео по запросу, телегид, телетекст, субтитры, стереозвук, в том числе Dolby Digital, выбор языка вещания, цифровое спутниковое радио, синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием, многоканальное мультиплексирование, запись, пауза, перемотка эфира, напоминания, телепрограмма, медиаплеер, родительский контроль.
Итак, ключевое преимущество спутникового ТВ - доступность для жителей любого населенного пункта, независимо от наличия там кабеля фиксированной сети. Поэтому спутник – идеальный и зачастую единственный вариант современного ТВ для жителей деревень, коттеджных поселков, частного сектора, отдаленных местностей (в том числе в глухой тайге). Второе преимущество: количество каналов в базовом пакете спутникового ТВ от МТС составляет более 200, из них 32 - в HD-качестве. К слову, операторы кабельного ТВ в базовом пакете предоставляют 90-130 каналов. Ещё одно преимущество СТВ - наличие нескольких часовых версий одного и того же канала, возможность смотреть раньше или позже любимые фильмы, пересматривать их. Например, решил встретить Новый год в лесу или на главной площади города, а ночью или уже под утро вернулся в тёплый дом, сел за стол, налил бокал шампанского и включил запись обращения президента и «Голубой огонёк».


Подробнее о спутниковом телевидении и скидках можно узнать на сайте www.sputnik.mts.ru и в салонах МТС.

Текст: Владимир Огурцов
Иллюстрации: Ксения Захарова
Фото: NASA, Google Images