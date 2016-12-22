Капитан Спутник спешит на помощь!

И в заключение заглянем в список возможностей каждого из форматов.
Кабельное ТВ – это система персонального выбора каналов, более 190 популярных телеканалов, видео по запросу, отличная картинка и звук, управление ТВ-услугами, просмотр пропущенных в течение текущего и предыдущего дня передач, возможность поставить трансляцию на паузу, информационные сервисы на экране телевизора – курсы валют, погода, пробки.
У спутникового ТВ от МТС, помимо «кабельного набора», есть и множество других «фишек»: телевидение стандартной чёткости SDTV (576i), высокой чёткости HDTV (1080i) и даже 3D-телевидение в стандарте DVB 3D-TV, видео по запросу, телегид, телетекст, субтитры, стереозвук, в том числе Dolby Digital, выбор языка вещания, цифровое спутниковое радио, синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием, многоканальное мультиплексирование, запись, пауза, перемотка эфира, напоминания, телепрограмма, медиаплеер, родительский контроль.