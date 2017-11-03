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Карина жжёт
в «Магните» на Октябрьском
о проекте
Где действительно любят покупателей, а где – лишь делают вид? Кто работает добросовестно, а кто запросто продаёт людям просрочку? Онлайн-журнал Сибдепо запускает новый проект, посвящённый работе кузбасских магазинов. Карина Миллер лично узнает, как ведёт себя персонал, насколько свежи продукты и соблюдаются ли санитарные нормы. А всю просрочку, которая найдётся, мы безжалостно сожжём у вас на глазах!
Первый магазин, который прошёл проверку Сибдепо – семейный гипермаркет «Магнит» на Октябрьском. Полный расклад по пунктам - в нашем материале. Ну а те, кому лень читать, могут посмотреть видео.
Расположение
Штаб-квартира "Магнита" находится в Краснодаре.
Гипермаркет «Магнит» находится на месте бывшего рынка «На Октябрьском», он открылся в марте 2016 года (об организации дорожного движения возле нового магазина Сибдепо уже писал).

Расположение гипермаркета удачное для жителей Ленинского района города, частично - Центрального и Рудничного. Добираться на общественном транспорте удобно: в радиусе 500 метров есть несколько остановок. Да и для автомобилистов места предостаточно: на парковке могут спокойно встать около 300 машин.
А вот комфортно ли «Магниту» в окружении трёх крупных торговых центров Кемерова? Напротив расположена «Лапландия» с большим продуктовым магазином на минус первом этаже, с другой стороны - ТЦ «Спутник», в котором обустраиваются прямые конкуренты – «Пятёрочка». Чуть дальше, на проспекте Ленина, «Променад» и, опять же, в нём есть большой супермаркет.
Чистота
Почему-то от гипермаркетов крупной сети, коим является «Магнит», ждёшь идеальности во всём. Ну, или во многом. Если верить информации на сайте компании, в России насчитывается уже 240 гипермаркетов «Магнит». А если считать магазины формата «у дома», то их по стране больше 11 тысяч.

Мы пришли в 10 утра и почувствовали тонкий аромат хлорки: видимо, здесь недавно помыли пол - он был чистым. Мы обошли весь магазин и пришли к выводу, что в целом здесь чисто и самое интересное можно найти под массивными стеллажами. Практически под каждым из них можно увидеть и остатки пищи, и нечто похожее на пролитый чай или кофе, и, вероятно, много интересной микробиологической живности. В общем, для невооруженного глаза – просто грязь. Если относиться к походу в магазин с собой педантичностью, то можно и разочароваться.
Стеллажи с расставленными в хаотичном порядке яйцами, залиты некой жёлтой субстанцией. Причём всё успело трижды засохнуть, но лёгкий морозец из холодильника не даёт почувствовать какой-либо запах. Рядом стоит холодильник с охлаждённой курицей. На подносах, служащих тарой для мяса, -засохший «сок» птицы, валяются пакеты-маечки. И никто из сотрудников не спешит убирать это безобразие: по магазину в полудрёме бродят несколько продавцов. Утренняя покровительница отдела салатов поделилась с нами по секрету: всё дело в сокращениях, некому работать.
Все помещения организаций торговли, оборудование, инвентарь, посуда должны содержаться в чистоте. В случае выявления нарушения законодательства в предприятии торговли потребителю необходимо сообщить о данном факте руководству предприятия торговли, оставить запись в книге отзывов и предложений, также можно письменно сообщить о факте нарушения законодательства в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
Но больше всего в гипермаркете поразил насыщенный, проникновенный аромат канализации. Кстати, другие покупатели частенько о нём говорят (что стало одной из причин нашего посещения магазина). Руководство отвечает, что под магазином проходят трубы городских очистных сооружений, поэтому в вентиляцию иногда попадет запах. Но осведомлённые источники поговаривают, что канализационное амбре в здании гипермаркета, возможно, из-за того, что система дала сбой и никто не спешит устранять неполадку. Может, вентиляционные установки не чистят, а, может, и вовсе канализационная система спроектирована неправильно.
Внешний вид продавцов
Большой плюс, по нашему мнению, заслужили продавцы гипермаркета за идеальный внешний вид: волосы собраны, головной убор есть, перчатки есть, одноразовые фартучки и корпоративная одежда в бело-красных тонах.
Качество продукции и просрочка
Сложно поспорить с тем, что ассортимент в «Магните» действительно очень широкий. Но вот незадача: если прийти утром, спустя пару часов после открытия, то полки в магазине будут полупустыми.

На прилавках, где должны лежать яйца, ценник есть, а самого продукта нет. Пара упаковок с одной стороны и ещё пара - с другой. Некоторые из них полетели из «гнезда» в нашу корзину для просрочки, ибо исчезнуть они должны были с прилавков днём ранее.
Контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов в охлаждаемых камерах, складских помещениях, хранилищах для овощей, фруктов и т.д. производится ежедневно с помощью термометров и психрометров, установленных на видном месте, удаленных от дверей и испарителей. В случае выявления нарушения законодательства в предприятии торговли потребителю необходимо сообщить о данном факте руководству предприятия торговли, оставить запись в книге отзывов и предложений, также можно письменно сообщить о факте нарушения в Роспотребнадзор.
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
Стеллаж с яйцами
Две упаковки с яйцами оказались просроченными на сутки.
Холодильник с охлаждённой курицей
Холодильник работал с перебоями. Понять, какая на данный момент температура, мы так и не смогли.
Стеллажи с молочной продукцией
В 10:00 прилавки с молочной продукцией были заполнены на треть.
Left
Right
Следующим разочарованием стала просроченная на сутки охлаждённая курица «Троекуровская». Есть дата изготовления (важно), есть дата фасовки (относительно важно), внимание нужно обращать именно на первое. В ответ на наш вопрос, когда же эта курица исчезнет с прилавка, работница «Магнита» решила принести нам маркировку другого продукта. Этот изрядно помятый и измученный клочок бумаги говорил о том, что эта птица имеет право на жизнь ещё пару дней. При этом на курице, которая у нас в руках, указан производитель из Краснодарского края, а на листке с маркировкой, которую нам принесли из «закулисья», - из Омской области. Парадокс!

Просроченный продукт нашёлся и в детском питании. Две упаковки биотворога «Тёма» работники отдела должны были убрать до начала рабочего дня, об этом говорит графа «годен до».
Неприятно удивил молочный отдел. В корзину для просрочки мы сложили 10 бутылок молока с истёкшим сроком годности. Просроченными оказались и три пачки творога, просроченные на сутки. У хлебобулочных изделий проблемы были другие: видно, что они свежие, но внутри некоторых упаковок мы заметили конденсат. Капли влаги в закрытом продукте говорят о том, что производитель нарушил нормы хранения. В данном случае, как нам объяснила заместитель директора «Магнит» Татьяна Ясулайтес, пекари упаковывают хлеб в горячем виде и поэтому появляется конденсат.
Фруктов и овощей здесь много. Нарекания к своему товарному виду вызвал зелёный лучок, который давно «потерял сознание» и начал гнить.
Не могут находиться в обороте пищевые продукты сроки годности
которых истекли. В случае выявления в реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности потребителю необходимо сообщить о данном факте руководству предприятия торговли, оставить запись в книге отзывов и предложений, так же можно письменно сообщить о факте нарушения законодательства в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
Мы двинулись в сторону колбасного отдела. Заметили, что на открытых упаковках с сосисками нет маркировки о дате вскрытия – это нарушение. Задав резонный вопрос продавцу, мы увидели, что, как по мановению волшебной палочки, с прилавка одна за другой начали исчезать упаковки сосисок, сарделек, а потом и колбасы. На наш вопрос: "Что не так с этими продуктами?", - последовал ответ: "Это ещё утром убрать нужно было, просрочка уже".

В замороженной продукции мы обнаружили куриные крылышки, которые давно «отлежали бока» и стали непригодными для пищи. Самое интересное, что сотрудники магазина прекрасно знают о том, что продукт некачественный и в одном холодильнике вперемешку лежат и свежие крылышки, и «измученные» жизнью. Но не торопятся их убирать.
Ассортимент и цены
Ассортимент в гипермаркете действительно широкий. Глаз радуют и многочисленные таблички с надписью «Местный производитель». Приятно видеть в «Магните» огромный выбор замороженных овощей и ягод. Причём, в отличном состоянии. Покопавшись во всех холодильниках гипермаркета, мы сделали вывод, что здесь можно найти действительно необычные продукты. Например, нам попались улитки в соусе «по-бургундски». Несколько стеллажей с молочной продукцией разных производителей, есть даже безлактозное молоко, которое в Кемерове встретишь далеко не в каждом магазине.
Реклама гипермаркетов «Магнит» уверенно заявляет о низкой ценовой политике. Но так ли это на самом деле?

После каждого похода в магазин мы будем составлять список наиболее востребованных продуктов питания и их цен. Учитывая, что ассортимент может в разных магазинах отличаться, мы решили выбирать самую низкую стоимость на интересующий нас товар.
Обслуживание
Придя в гипермаркет в утренние часы, мы застали за работой чуть сонных продавцов. Практически на каждый вопрос о продукте, будь то хранение или срок годности, мы получали исчерпывающие ответы. Общаются тут с улыбкой на лице и очень вежливо.

Кассиры тоже подкупают улыбкой и стараются быть максимально бодрыми, даже в ранние часы. Они здороваются, прощаются и, при случае, стараются о чём-то позитивном перемолвиться с покупателем.

Но больше всего удивила охрана. Заметив нас с фотоаппаратом, к нам подошёл мужчина средних лет. Он был в сером свитере, в руках – рация. Мужчина сказал, что его зовут Андрей, он является охранником гипермаркета. Вежливо и интеллигентно наш новый знакомый поинтересовался, почему мы фотографируем в магазине, а получив ответ, что мы корреспонденты Сибдепо, так же вежливо согласился пригласить к нам заместителя директора «Магнита».
Молодая женщина, представившись заместителем директора гипермаркета, не набросилась на нас с кулаками (как обычно это показывают с телеэкранов). Татьяна Ясулайтес объяснила наличие большого количества просрочки в молочном отделе тем, что работник «молочки» просто не вышел на работу и его коллеги не успели убрать лишнее с прилавков. Однако через минуту руководитель «Магнита» гордо сообщила, что всю продукцию с истёкшим сроком годности они убирают до открытия, то есть до 8:00 утра. Но, пробыв в гипермаркете до обеда, мы так и не увидели никакой «зачистки» прилавков. Всё, что нашли – отправили в нашу корзину для просрочки.

Также руководитель гипермаркета отреагировала на грязные прилавки в отделе с яйцами, объяснив это тем, что продукт бьющийся и не всегда можно успеть убрать лужи, образовавшиеся в результате случайной порчи продукта. Как нас заверила Татьяна Ясулайтес, уборка прилавков проводится ежедневно и по мере загрязнения.
ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА С ПРОСРОЧКОЙ, КОТОРУЮ МЫ НАШЛИ НА ПРИЛАВКАХ ГИПЕРМАРКЕТА
«Магнит» первым в Кемерове установил кассы самообслуживания, всего их в магазине 10: если покупка небольшая, то это очень удобно. Автомат выдаёт сдачу с крупной купюры, даже если покупка была на 35 рублей. Однако безоговорочный минус: если набрать полную корзину, то будет очень сложно отбить все продукты на такой кассе. Во-первых, вместимость «рабочей» площади очень маленькая, примерно 30 на 20 см. Во-вторых, слишком лёгкий продукт, например, приправу, машина может вообще не почувствовать и не пробить. Тогда нужно звать на помощь дежурного, а он часто занят, ибо разобраться с такой чудо-кассой бывает сложновато и другим покупателям.

Обычных касс в гипермаркете шесть, но в утренние часы работает ровно 50%. Но никаких "пробок" это не создаёт из-за небольшого количества покупателей.
Бонусы
В «Магните» очень много продуктов с жёлтым ценником, что говорит о действующей скидке. Кроме того, с понедельника по четверг пенсионерам предоставляется скидка 10% на все продукты питания. В вечернее время по сниженной цене можно купить продукцию собственного производства.
В гипермаркете отведён специальный информационный уголок, где администрация магазина вывешивает все действующие акции и скидки.
Привычных бонусных или скидочных карт в «Магните» нет.
После заката
Чтобы составить объективное мнение о гипермаркете, мы решили на всякий случай вернуться в гипермаркет спустя пару дней и на этот раз вечером.

В прошлый раз заместитель директора гипермаркета обещала исправить те нарушения, которые мы обнаружили в «Магните», но каково было наше удивление, когда мы увидели те же тухлые куриные крылышки, ощущали тот же резкий «аромат» канализации, обнаружили на полках с яйцами ту же грязь.

Мало того: на полу в бакалее была разбросана земля. Среди любимых печенек можно найти кусок мяса, в кофе – бутылку воды, а цены стараются незаметно покинуть своё место. А вокруг никого, кто бы смог навести порядок.
Больше всего нас удивил найденный кусочек сыра с ярко-зелёной цветущей плесенью. Мы внимательно прочитали этикетку – производитель делал обычный сыр, а не "Дорблю".

Набрав определённое количество продуктов, мы направились на кассу самообслуживания. Один из продуктов отказывался поддаваться машине и мы не смогли просканировать штрих-код. Собственно, никто и не торопился нам помогать. Два продавца в этой зоне лишь болтали друг с другом, словно нас и нашей проблемы не существует. Не проронив ни слова, нам лишь рукой указывали, где брать продукты и куда нам идти.
Оценки

Расположение: 8/10
Чистота: 5/10
Качество продукции и просрочка: 4/10
Ассортимент и цены: 8/10
Обслуживание: 7/10
Бонусы: 8/10

Общая оценка: 6,6 из 10.
Большую продуктовую корзину, наполненную просрочкой, мы лично отдали в руки заместителю директора гипермаркета. Она нас уверила, что все продукты будут списаны. Однако, спустя пару дней мы вернулись и снова обнаружили на прилавках просрочку: две бутылки молока, две упаковки хлеба, пачку сосисок, кусок сыра с тёмно-зелёной плесенью, килограмм куриных крыльев, тушку курицы, упаковку яиц и два килограмма дрожжевого теста. Всё это мы ликвидировали сами – сожгли. Как это было - в нашем видео.
Сожжено: 7 килограммов просрочки.
Пишите, какой кемеровский магазин стоит проверить в первую очередь, делитесь в комментариях своими фото и видео нарушений. Мы выясним, что скрывают торговые точки города и в следующем выпуске рубрики «Карина жжёт» расскажем о результатах нашего расследования.
Фото: Никита Анульев.
Видео: Никита Анульев, youtube.com/#ВидеоПилот.
Текст: Карина Миллер.
[email protected]
© 2017

Выражаем благодарность МП "Спецавтохозяйство" и лично директору Аксенкову Виктору Николаевичу за помощь в подготовке материала.
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