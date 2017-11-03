Придя в гипермаркет в утренние часы, мы застали за работой чуть сонных продавцов. Практически на каждый вопрос о продукте, будь то хранение или срок годности, мы получали исчерпывающие ответы. Общаются тут с улыбкой на лице и очень вежливо.



Кассиры тоже подкупают улыбкой и стараются быть максимально бодрыми, даже в ранние часы. Они здороваются, прощаются и, при случае, стараются о чём-то позитивном перемолвиться с покупателем.



Но больше всего удивила охрана. Заметив нас с фотоаппаратом, к нам подошёл мужчина средних лет. Он был в сером свитере, в руках – рация. Мужчина сказал, что его зовут Андрей, он является охранником гипермаркета. Вежливо и интеллигентно наш новый знакомый поинтересовался, почему мы фотографируем в магазине, а получив ответ, что мы корреспонденты Сибдепо, так же вежливо согласился пригласить к нам заместителя директора «Магнита».

