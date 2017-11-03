Почему-то от гипермаркетов крупной сети, коим является «Магнит», ждёшь идеальности во всём. Ну, или во многом. Если верить информации на сайте
компании, в России насчитывается уже 240 гипермаркетов «Магнит». А если считать магазины формата «у дома», то их по стране больше 11 тысяч.
Мы пришли в 10 утра и почувствовали тонкий аромат хлорки: видимо, здесь недавно помыли пол - он был чистым. Мы обошли весь магазин и пришли к выводу, что в целом здесь чисто и самое интересное можно найти под массивными стеллажами. Практически под каждым из них можно увидеть и остатки пищи, и нечто похожее на пролитый чай или кофе, и, вероятно, много интересной микробиологической живности. В общем, для невооруженного глаза – просто грязь. Если относиться к походу в магазин с собой педантичностью, то можно и разочароваться.