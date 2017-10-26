«Матильда» — рецензия на фильм

Самая скандальная премьера российской современности, наконец, состоялась. Нет нужды напоминать, какие мерзкие склоки разгорались из-за фильма Алексея Учителя в реальной жизни и онлайн. Но готовы поспорить: теперь они резко пойдут на спад. И не потому, что кто-то победил. В дураках остались как защитники, так и ненавистники «Матильды» — все. Кроме Учителя, разумеется.

Предупреждаем на берегу: о правомерности выхода «Матильды» на экраны в этом материале не будет ни слова. И о её исторической достоверности. Не потому, что мы не хотим занимать чью-либо сторону. А потому, что этот роскошный скандал длиною в год не имел никакого смысла. Так что вот вам рецензия на фильм. Фильм, который разочаровал нас сильнее, чем всё, что появлялось на экранах со времён «Викинга».

«Учитель и сценарист Александр Терехов как будто в пику зрителям и историкам предпочитают вялую отсебятину. И добро бы их отсебятина была только вялой! По большей части выдумки авторов фильма – агрессивная антиисторичная ерундень, а то и трэшевый бред» Film.ru

Сюжет

Согласно данным афиши Сибдепо на этой неделе в прокате стартовал один фильм-сказка – «Последний богатырь». Но на самом деле таковых два. «Матильда» — это не художественный вымысел, а сказка, причём совершенно дурацкая. Если Учитель, как он уверял, и изучал воспоминания Кшесинской, дневники Николая II и записи современников, то они ему явно не понравились. И режиссёр сделал всё наоборот. На выходе получилась ерунда, порой дотягивающая до определения «трэш».

Поступки персонажей, обстоятельства, в которые они попадают, мотивы, которыми руководствуются – это слишком даже для сказки про Золушку, хотя именно её (хоть и без хэппи-энда) нам и втюхивают на протяжении двух часов.

Историю, рассказанную Учителем, вкратце знают все: красивый царевич встретил прекрасную балерину, страсть разгорелась, но обстоятельства её беспощадно погасили. Всё – императоры не имеют права на любовь. Но режиссёр и сценаристы наполнили повествование такими деталями, что становится прямо-таки неловко за отечественный кинематограф. Ники и Маля не стесняются так называть друг друга в окружении высшей знати, весело носятся по дворцам, куда не всякий князь допущен, целуются взасос в людных местах. В императорские резиденции свободно проникают непонятные личности, например, больной на всю голову офицер низкого ранга, который успевает крепко двинут Ники в челюсть. И кульминация режиссёрской мысли: немецкий учёный, он же спиритуалист, он же – мастер пыток, владеющий магией крови, призывающий дух Александра III и умеющий вводить жертв в транс. Нам прямо демонстрируют его магический экран, транслирующий танцующую Матильду в высоком качестве!

Диалоги в фильме однообразны до безобразия. Шарманку заведённую на первых минутах, герои упорно вертят до финальных титров. Режиссёрская логика угнетает ничуть не меньше. Абстрагироваться от реальности и насладиться работой мастера не получится при всём желании. И финальный учительский удар – на удивление слабая игра от неплохих актёров.

«Уцелевшие истории героев скроены не по канонам русской классики (на что была надежда) и даже не по голливудским лекалам. Образец этих историй – индийский кинематограф, Болливуд. Только герои, к сожалению, не пляшут (кроме самой Матильды, да и та – не так много это делает). И не поют. Жаль. Было бы интереснее» Sputnik

Герои

Сразу скажем: мы увидели всего два достойных актёрских выступления – от царствующей императорской четы. Александр III (Сергей Гармаш) и Мария Фёдоровна (Ингеборга Дапкунайте) свой высокий класс безоговорочно подтвердили. Но вы ведь можете представить, насколько редко в центре внимания остались именно они? Главные же герои – это сплошное и беспросветное «не верю».

Немецкий актёр Ларс Айдингер действительно похож на последнего российского императора. Но только не на юного Ники, а на 40-летнего Николая II. Перевоплощения не получилось – немолодой мужик ведёт себя, как неоперившийся юнец, охваченный истинно мальчишеской страстью. Как результат – выглядит неадекватно. Его порывы кажутся капризами агустейшего идиота и не вызывают сочувствия. Хочется только, чтобы Ники поскорее определился и перестал мучить женщин, двор и всех нас, заплативших деньги за фильм.

Но главный актёрский провал – это не он а Матильда Кшесинская. Нам ведь обещали картину о женщине, сводившей мужчин с ума не одной лишь внешностью, но невероятной харизмой и женственностью – так вспоминали Кшесинскую современники. Ничего подобного от симпатичной полячки Михайлины Ольшански мы не видим и в помине. Пытаясь казаться роковой, она выглядит вульгарной, а то и просто пьяной стервой. И ради такой игры стоило приглашать иностранную актрису? Да влюбом сериале на Первом таких – в каждой дюжине по двенадцать! И вот такой актёрский дуэт занимает львиную долю экранного времени. Шаблонные признания, одни и те же сомнения и пара эротических сцен.

А чтобы не стало совсем скучно, вокруг нашей пары ошивается некто Воронцов – тот самый сумасшедший офицер в исполнении Данилы Козловского. Он торчит поперёк повествования, как фонарный столб в глухом лесу, вызывая справедливое недоумение. Участвует, правда, в развязке, но делает её окончательно идиотской. Классическая формула – «Козловский ради Козловского», чтобы поклонники его таланта несли свои в фонд поддержки Учителя и компании.

Последняя, кого стоит упомянуть, Аликс, Будущая Александра Фёдоровна, в исполнении немки Луизы Вольфрам. Её образ, видимо, строился по принципу «чтобы Кшесинская смотрелась как можно круче». Немецкую принцессу выставили практически душевнобольной. А заодно – не более женственной, чем танк времён Первой Мировой. Императрица-мать откровенно троллит невестку за умение одеваться, сам Николай ещё до свадьбы обращается с ней, как с классической женой-дурой. Да, и она готова прибегнуть к чёрной магии, чтобы извести чёртову балерину! И для завершения образа, гримёры симпатичную актрису превратили в пугало.

Все остальные персонажи настолько безликие, что мы с трудом вспоминаем их через пару часов после окончания фильма. Да, мелькал там какой-то великий-князь – развратник, его бесхребетный сынуля, злобный начальник сыска и клоун – директор императорских театров. Речь идёт об отличных актёрах – например, Евгении Миронове и Григории Добрыгине.Но вот почему мы уже сейчас почти не помним, что они там делали, в этой «Матильде»? Ответ знает только Алексей Учитель.

«Фильм очень силён технически, будь то декорации, костюмы, операторская работа, музыка. Каждый кадр фильма будто кричит «смотрите, я тоже могу погружать зрителя в другую эпоху, как «Шерлок Холмс» Гая Ричи» и «я тоже могу подбирать костюмы не хуже, чем в «Анне Каренине» Райта». Ну в общем да, тут не спорю. Стильно, привлекательно, почти безупречно. Ещё бы актёров и сценаристов подобрали такими же, и можно было бы на полном серьёзе сражаться за титул «лучшего российского фильма двадцать первого века». Но как плохому танцору всегда что-то мешает, так и у российского кино всегда найдётся пара-другая «но»» Новости кино

О прекрасном

Кто может записать «Матильду» себе в актив, так это операторы, матера костюмов, декораторы и композитор. «Картинка» чудо, как хороша, роскошь императорского двора приковывает к себе взгляд, музыкальное сопровождение действительно грандиозно. Вот только на фоне смехотворности происходящего эта музыка не воспринимается. А «картинка» остаётся мёртвой. И даже балет, прославленный русский балет в фильме почти не фигурирует. Несколько сцен, набор простейших движений, пресловутые 32 фуэте и на этом всё. В фильме про балерину!

Для кого же он, фильм Алексея Учителя «Матильда»? Для романтичных женщин? Так на экране нет страсти, в которую модно поверить и сопереживать. Для любителей исторического кино? Людям с приличным багажом знаний лучше поберечь нервы. Про уровень режиссуры и актёрской игры мы уже напоминали.

Нет, «Матильда» — это фильм для огромного числа простите, дураков, которыми нас с вами выставили один не очень известный (до недавнего времени) режиссёр и одна очень известная госпожа депутат. Подумать только: на протяжении года с лишним сотни тысяч, если не миллионы россиян поливали друг друга грязью, сыпали проклятьями, которых постыдился бы и сам дьявол. Поджоги, уголовные дела, огромные стопки бумаг после различных проверок. Тысячи полицейских, которые дежурят в кинотеатрах страны сегодня и будут дежурить, как минимум, до конца уик-энда (минимум, по трое на кинотеатр). И из-за чего? Из-за халтурного, скучного и абсурдного фильма, который при других обстоятельствах ни за что бы не окупился. Но нет, теперь он наверняка окажется в большом «плюсе».

Но один возможный положительный результат есть – у противоборствующих сторон появился повод для примирения. Ведь все они, верующие и атеисты, сторонники и противники свободы творчества, насмерть бившиеся в интернете, оказались в одной яме – их убеждения использовали для раскрутки фильма, не способного оправдать ожиданий ни в малейшей степени. Посмотрите – даже самые оппозиционные отечественные СМИ высказываются о «Матильде» очень осторожно, без намёков на восторг.

В общем, поздравляем российский зритель — тебя вновь «развели», да изящно и цинично, что прошлогодний боевитый трейлер «Викинга» отдыхает.