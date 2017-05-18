Рецензия на фильм «Чужой: Завет»

Свершилось: мрачная и жестокая кинофраншиза официально перезапущена. Франшиза легендарная по любым меркам: первого «Чужого» с интересом смотрят уже 37 лет. И вот, отец-основатель Ридли Скотт запускает новую трилогию, «максимально приближенную к оригиналу» (в отличие от спорного «Прометея» ). Согласитесь, звучит заманчиво: заново испытать эмоции, полученные от «Чужого» — дорогого стоит. Давайте смотреть, не растерял ли 80-летний мастер свой талант? А то после «Марсианина» такие подозрения возникали.

«Больше всего «Завет» радует своими мелочами, деталями, которые не все заметят во время сеанса, будь то рождение Ксеноморфа или ракурс камеры. Это же относится к музыке. Дело в том, что ПОЧТИ весь саундтрек не играет где-то на фоне, а является «натуральным», исходя из музыкального проигрывателя (образно), музыкального инструмента или окружающей природы. Таким образом, зрителя буквально погружают в происходящее, а любой более менее громкий звук заставляет насторожиться» Plugged In

Сюжет

На наш взгляд, Скотту удалось главное: та самая атмосфера, сделавшая «Чужого» 1979 года культовым фильмом. Размышления о жизни, смерти, божественном промысле и грани, за которой творение обращается против творца, которыми был полон «Прометей», никуда не делись. Но к ним добавилась ударная доза хоррора, трэша и экшна, сделавшего «Чужой: Завет» действительно «Чужим». Герои жестоко мучаются и страшно умирают. Иногда неожиданно, иногда – с неизбежной обречённостью. Но всегда – крайне болезненно. «Повезло» только даме-десантнику, которой сразу откусили голову – хотя бы не мучилась. Причём с самого начала ясно — от смерти не застрахован никто из 15 членов экипажа корабля «Завет».

Но ещё тревожнее – ожидание момента, когда «всё начнётся». Зритель ведь с самого начала понимает, что смотрит не «Медвежонка Паддингтона», что плохо будет всем и мало никому не покажется. И всё время кажется – «вот сейчас»! А садист Ридли Скотт всё нагнетает и нагнетает. Да ещё и подло обманывает: когда, по логике вещей, у героев должна быть передышка, начинается такая жесть… И, как вишенка на торте, мощный финал, после которого неодолимо хочется тут же, не откладывая, начать просмотр следующей части. По-настоящему перевести дыхание у нас получилось, только когда в кинозале «Гринвича» включили свет.

«В двойной роли загадочного гида и аутсайдера среди гостей Фассбендер доминирует над всем фильмом. Он играет Дэвида как гурмана в духе Ганнибала Лектера с примесью Дракулы» Тне AV Club

Герои

В самом первом «Чужом» Ридли Скотт не особо трудился над раскрытием персонажей, за исключением Рипли. Перезапущенная франшиза следует этой традиции – о прошлом героев мы не узнаём практически ничего, а о характере – догадываемся по поведению в экстремальных ситуациях. Пилот Фарис (Эми Саймец) даже в момент паники помнит о долге и правилах карантина, врач и эколог Карин (Кармен Эджого) готова на риск ради помощи товарищу, капитан Орам (Билли Крудам) не совсем адекватен в своей религиозности (что ведёт к плачевным последствиям). А вот офицеры Дэниэлс (Кэтри Уотерстон) и Теннесси (Дэнни МакБрайд), явно срисованы с каноничных Рипли (Сигурни Уивер) и Паркера (Яфет Котто). Потому и интересны. Все остальные люди – не более, чем юниты с большим или меньшим набором реплик. Всё, как в оригинале.

Мы не зря уточняем — «люди», потому что самый шикарный персонаж – андроид в исполнении Майкла Фассбендера. Точнее, андроиды – в этом фильме Майкли исполняет сразу две роли: запомнившегося по «Прометею» Дэвида и новейший апгрейд – Уолтера. Рукотворные персонажи привносят в картину больше драмы и эмоций, чем все живые люди, вместе взятые. Фассбендер прекрасен, фильм достоин просмотра хотя бы только из-за него.

«По сравнению с «Прометеем» «Чужой: Завет» — значительный шаг вперед. Страшные моменты — одни из лучших во всей киносерии, и только по этому критерию фильм можно назвать успешным» The Verge

Чужие

Пока продолжается ужас и смертоубийство, Риддли Скотт позволяет нам увидеть знакомых до боли Чужих на разных этапах взросления и мутирования. «Лицехваты» и «грудоломы» охотно демонстрирует все свои умения, высшая же форма безумного творения — ксеноморфы – это воплощённый кошмар. Они стали несколько «стройнее», намного быстрее и сильнее, но, главное, безмерно страшнее, независимо от размеров. Когда они бросаются на людей, зритель гарантированно впадает в панику вместе с астронавтами. А вот «грудоломы» наоборот – уже не так торопятся покинуть уютное человеческое тело. Вылезают неторопливо, давая зрителю насладиться процессом по-полной. Все сравнения с оригинальным фильмом будут в пользу Чужих образца 2017 года. Неудивительно – на их стороне все достижения киноиндустрии за последние 37 лет.

«Герои смело разделяются, обжимаются с явно зараженными какой-то неведомой хренью коллегами и не задаются важными вопросами, пока не становится слишком поздно. Эпизод «загляни в кокон, там красиво», судя по всему, обречен стать таким же интернет-мемом, как и «погладь членозмею» из «Прометея» Film.ru

Минусы

В фильме «Чужой: Завет» серьёзно раздражает ряд обстоятельств. Первое: опытный Ридли Скотт вообще не озаботился соблюдением хоть какой-то матчасти. На впервые увиденную планету, не изучавшуюся никогда и никем, продвинутые земляне высаживаются вообще без защиты. Какие там скафандры: первую вылазку десантура и учёные проводят в штормовках, рыбацких сапогах и дурацких тканевых шапках. Даже перчаток никто не надел. Эколог берёт первые пробы, нагуляв по неизведанной земле километров пять. При этом, не мудрствуя лукаво, просто черпает водичку из ближайшей лужи.

Второе: экипаж «Завета», весь, как на подбор, обладает инстинктом самосохранения пятилетнего ребёнка. Даже нам с вами, землянам XXI века, видно – это кокон, пусть и непонятно чей. А что делает бывалый бородатый мужик? Правильно: теребит его пальцем и приглашает товарищей присоединиться со словами «Гляньте, какая хрень!». Мы понимаем, что это кино, но время в доску наивных героев уже вроде прошло. Сегодня такие сценарные повороты выглядят откровенной халтурой.

И третье: уж больно легко герои картины Ридли Скотта переносят смерть и страдания ближних. Люди, потерявшие самых дорогих и близких, через минуту лучатся улыбками и отпускают шуточки. А парочка астронавтов и вовсе уверена, что лучший способ почтить память павших товарищей – заняться сексом в душе. Словно режиссёр заранее твёрдо решил: «Что бы не произошло, в моей картине обязательна должна быть эротическая сцена в душе. И неважно, уместна она, или нет».

И наконец, эротическая сцена между Дэвидом и Уолтером Фассбендерами. Можете обвинять нас в гомофобии, но мы так и не осознали её крутости. Понятно, что и в 80 лет хочется получить «Оскара», но они же андроиды, им всё это как-то и ни к чему… А учитывая предшествовавшие и последующие события, эта сцена была не нужнее секса в душе. Есть вероятность, что теперь рейтинг Фассбендера в одной великой и прекрасной стране существенно понизится.

Впрочем, перечисленные минусы не в силах существенно испортить картину «Чужой: Завет». Это невероятно качественный хоррор, достойный своих великих предшественников. Это история о нечеловеческой жестокости (во всех смыслах), но в то же время – о человеческой отваге и стойкости. Здесь нашлось место захватывающему экшну, философским размышлениям и поистине дьявольскому плану. И эта история только-только начинается, самое интересное и ужасное – впереди. Однозначно рекомендуем к просмотру. Но строго без детей – это зрелище не всякий взрослый спокойно перенесёт.

Важно!!!

Если вы ещё не смотрели трейлер к фильму, то и не смотрите! Он состоит из спойлеров, чуть менее, чем весь. Поэтому, вопреки традициям рубрики, на Сибдепо мы его размещать не станем.