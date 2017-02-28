Когда день рождения раз в 4 года

Не сегодня, не завтра, но и сегодня, и завтра кемеровчанка Анастасия Саломатова отмечает свой уникальный день рождения. В этом году ей исполнилось 8 с четвертью лет, ведь она одна из немногих жителей планеты, кому посчастливилось родиться в високосный год 29 февраля.

По словам Анастасии, когда она родилась, её отцу сразу предложили зарегистрировать новорождённую либо на 28 февраля, либо на 1 марта, чтобы ребёнок не мучился, но он не согласился.

«У нас есть родственница, которая тоже родилась 29 февраля, но она записана на 1 марта, — рассказывает Анастасия. — Мне кажется, многие люди, которые родились в високосном году в этот день, официально зарегистрированы были на другой день, и, возможно, некоторые из них даже не знают об этом, им родители не рассказывают. Кстати, я тут пыталась своему 7-летнему сыну объяснить, почему у меня день рождения только раз в 4 года, откуда взялся дополнительный день, и куда он пропадает. Это было очень сложно сделать».

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В управлении ЗАГС Кемеровской области корреспондента Сибдепо заверили, что их сотрудники заполняют необходимые документы и выдают свидетельства о рождении только на основании медицинского свидетельство о рождении, другими словами, они просто не имеют права регистрировать ребёнка другим числом: если указано 29 февраля, значит датой рождения будет в свидетельстве именно это число.

Согласно статистике управления, в прошлом 2016-м, високосном году на территории Кузбасса было зарегистрировано 75 детей с датой рождения 29.02.2016. Наибольшее количество из них родилось в городах Кемерово – 26, Новокузнецк – 13 и Прокопьевск – 7.

В 2012 году органами ЗАГС Кемеровской области 29 февраля было зарегистрировано рождение 92 детей, из них в городе Кемерово родилось 23 ребёнка, в Новокузнецке — 15, в Прокопьевске — 9, в Белове — 7, в Междуреченске — 4.

«У меня одноклассница была, которая тоже родилась 29 февраля, — продолжает Анастасия Саломатова. – Вы даже не представляете, какое для нас было счастье, когда на календаре появлялся заветный день нашего рождения, как мы его ждали! Представьте, что у вас настоящий день рождения, именно день календаря, только раз в 4 года, поэтому такой праздник был в 4 раза круче. Когда люди каким-то образом узнают об этом, например, если паспорт где-то предъявляю, они даже уточняют, что, правда, 29 февраля? Им всегда очень интересно, как я его отмечаю”.

Анастасия, к слову, не верит в плохую примету, дескать, заранее день рождения не отмечают, потому что таким образом жизнь укорачивается. Она рассуждает так: если родилась в феврале, значит и праздновать буду в феврале!

“Меня с днём рождения, особенно в високосный год, поздравляет огромное количество людей, это такая запоминающаяся дата, с одной стороны, а с другой, в невисокосный год люди теряются, и поэтому я принимаю поздравления два дня подряд: обычно где-то со второй половины 28 февраля и до обеда 1 марта. А самые забывчивые поздравляют в течение нескольких дней, помнят, что “где-то в этих числах”.

Когда мне исполнилось 24 года, это был мой 6-й день рождения по високосному, я впервые после университета работала во взрослом коллективе и меня коллеги поздравили с шариками и азбукой, как шестилетнюю. Было очень весело. Я, кстати, всегда отмечаю две даты: в этом году, например, мне 33 и 8,25 года”.

Справка Сибдепо:

Египетский фараон Птолемей III (правил в 246-222 годах до н.э.) заметил, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 суток, 6 часов, 9 минут и 9,76 секунды. В результате календарь что называется «поплыл» и перестал соответствовать солнечному. Ситуацию спас умнейший римский император, человек-салат Гай Юлий Цезарь, который приказал каждый четвёртый год удлинять ровно на одни сутки. Этот год назвали високосным, а дополнительный день позже прокляли, за то, что задерживает получку и приход долгожданной весны.

А уж сколько бед и несчастий происходило в истории человечества в високосные годы?! Чума, землетрясения, цунами, Тунгусский метеорит, гибель «Титаника», пожар на «Останкинской» телебашне, испытания первой американской водородной бомбы и множество другого плохого, однако в невисокосные годы трагедий происходило не меньше, а даже больше, раза в четыре. Поэтому демонизировать високосный год и 29 февраля не стоит, тем боле, что для некоторых это самый лучший и долгожданный день в 4 года.

Редакция Сибдепо поздравляет Анастасию и всех счастливчиков, кто лишился в этом году своего дня рождения, с праздником, и дарим им песню: «К сожалению, день рождения только раз в 4 года!».