Король кино: рейтинг попкорна из кемеровских кинотеатров

Солёный попкорн



«Юбилейный» – один из старейших кинотеатров города и самый большой из ныне действующих. Открыли его в 1967 году сразу на 1 200 мест. Казалось бы, такое место со своей историей и масштабом должно иметь все блага и бонусы кинопросмотров. Но на деле «Юбилейный» предлагает весьма скудный ассортимент «провианта». Здесь продают только два вида попкорна: сладкий и солёный.



Солёный попкорн из киноцентра «Юбилейный» – один из самых жёлтых по внешнему виду из представленных образцов. Цвет, конечно, яркий, заметный, но нам показалось, что это из-за переизбытка масла. Однако неприятного специфического вкуса масла мы не почувствовали. Этот попкорн средней плотности. Классическая хрусткость отсутствует, но и чувства полного рта ваты тоже нет.

