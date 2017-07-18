Король кино: рейтинг попкорна из кемеровских кинотеатров
Редакция онлайн-журнала о жизни в Кузбассе Сибдепо продолжает эксперименты с блюдами и продуктами питания из кемеровских магазинов и заведений. Недавно мы попробовали 11 видов пломбира и 10 разных бургеров. В этот раз мы отправились в городские кинотеатры на поиски самого вкусного солёного и сладкого попкорна.
Согласитесь, сложно представить киносеанс без громких язвительных комментариев соседей за спиной, шипения напитков и синхронного похрустывания попкорном. Воздушная кукуруза и просмотр фильмов в кино – это Чип и Дейл, Дон Кихот и Санчо Пасна, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Некоторые заглядывают в кинотеатры только для того, чтобы прикупить ведёрко-другое кинозакуски и отправиться вместе с ней домой посматривать сериальчики в растянутой футболке.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Казалось бы, кино и попкорн не существовали друг без друганикогда. Но если самый первый официальный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» публично показали в 1896 году, то, по некоторым данным, возраст попкорна – около 4 000 лет. Жители восточного побережья Америки не только его ели, но и использовали в качестве украшений. А по форме раскрывшегося зерна даже определяли будущее.
Для приобретения попкорна мы выбрали семь кемеровских кинотеатров. В каждом из них купили по стаканчику карамельного и солёного попкорна. Дегустаторам образцы достались пронумерованными, без опознавательных знаков и намёков на место производства. Редакция Сибдепо оценила внешний вид попкорна, насыщенность вкуса, хрусткость, соотношение вкуса к объёму зерён в стаканчике. По итогу дегустации для каждого вида попкорна мы составили отдельный рейтинг.
Киноцентр «Юбилейный»
Адрес: проспект Ленина, 91 Виды попкорна: солёный, сладкий Цена: маленький объём солёного или сладкого – 100 рублей, большой объём – 300 рублей
Солёный попкорн
«Юбилейный» – один из старейших кинотеатров города и самый большой из ныне действующих. Открыли его в 1967 году сразу на 1 200 мест. Казалось бы, такое место со своей историей и масштабом должно иметь все блага и бонусы кинопросмотров. Но на деле «Юбилейный» предлагает весьма скудный ассортимент «провианта». Здесь продают только два вида попкорна: сладкий и солёный.
Солёный попкорн из киноцентра «Юбилейный» – один из самых жёлтых по внешнему виду из представленных образцов. Цвет, конечно, яркий, заметный, но нам показалось, что это из-за переизбытка масла. Однако неприятного специфического вкуса масла мы не почувствовали. Этот попкорн средней плотности. Классическая хрусткость отсутствует, но и чувства полного рта ваты тоже нет.
И маленькие, и большие объёмы кинозакуски продают в «Юбилейном» в бумажных пакетах. Дегустаторы отметили, что такую упаковку не очень удобно использовать в тёмном кинозале. Воздушная кукуруза то и дело будет норовить вывалиться за пределы пакета и доставить хлопот местным уборщицам. К тому же, упаковка мгновенно пропитывается маслом и пачкает руки.
Но несмотря на такой послужной список недостатков, попкорн имеет приятный солоноватый вкус. После дегустации не требуется запивать образец литрами воды, чтобы отбить вкус соли и избавиться от остатков зёрен. Неплохой вариант для просмотра киноновинок.
Итог: 3 место.
Карамельный попкорн
В кафе кинотеатра нам сказали, что в наличии есть только солёная и сладкая воздушная кукуруза. На вопрос: «А сладкая – это карамельная или с каким-то другим вкусом?», – сотрудница киноцетра неуверенно ответила: «Карамельного нет, есть только сладкий попкорн с сахаром».
Из семи представленных образцов сладкий попкорн из «Юбилейного» выглядел самым блёклым и бесцветным. И даже при этом воздушные зёрна были покрыты саладким топингом неравномерно: почти половина упаковки осталась без подсластителя. Дегустаторы даже задались вопросом, есть ли здесь вообще карамель или хоть какой-нибудь топинг? Может, попкорн просто посыпали сахаром?
В итоге дегустаторам с особым трудом, задействовав все свои вкусовые рецепторы, удалось почувствовать сладость в попкорне. Но казалось, что зёрна вместе с подсластителем передержали в машине для попкорна – чувствовался вкус горечи и жжёного сахара.
Воздушная кукуруза хрустела совсем немного, только ради приличия, чтобы хоть как-то оправдать звание «попкорн». Спасибо, что хоть консистенция оказалась не ватной. С такой воздушной кукурузой предпочтение лучше отдать магазинным чипсам или вообще не тратить деньги, отказаться от закуски и максимально сосредоточиться на фильме.
Итог: 7 место.
Кинотеатр «Планета Кино»
Адрес: проспект Ленина, 59А. Виды попкорна: солёный, карамельный, сладкий (микс из апельсина, вишни, винограда и карамели) Цена: маленький объём – 100 рублей, большой объём – 250 рублей
Солёный попкорн
За воздушной кукурузой мы отправились в «Планету Кино», которая находится в «Променаде-3». Попкорн нам предоставили в плотном бумажном стаканчике, без отпечатанных на нём афиш премьерных фильмов. Такой, наверняка, можно купить в любом «Упакцентре».
По виду этот попкорн ничем особо не выделяется: светлые воздушные зёрна, без подгоревших остатков. Но кое-где всё же виднеются небольшие тёмные прожилки. Возможно, попкорн немного передержали в машинке.
Нарушение технологического режима отразилось и на вкусе кинозакуски. Дегустаторы отметили привкус прогорклого масла, неприятную отдушку и очень жёсткую структуру. С таким попкорном ещё можно перетерпеть первые минуты киносеанса, но съесть его до конца вам вряд ли захочется.
Итог: 4 место.
Карамельный попкорн
Непременным правилом дегустации попкорна был пункт – собственное производство кинотеатра. Но в «Планете Кино–3» на момент нашего посещения был только привозной карамельный попкорн. Пришлось смахнуть слезу, смириться с обстоятельствами и приступить к его дегустации.
Воздушная кукуруза была упакована в пластиковое ведёрко без малейших опознавательных знаков. Узнать компанию и страну производителя не было никакой возможности. На этикетке значилось только «нежная карамель». И производитель нас действительно не обманул. Воздушная кукуруза была покрыта тонкой корочкой подсластителя, которая приятно хрустела, не прилипала к дёснам и не застревала в зубах.
Попкорн имел однородный карамельный цвет. У дегустаторов сложилось впечатление, что зёрнышкы отдельно вручную с неимоверной заботой макали в карамель, чтобы каждый их миллиметр пропитался подсластителем.
Однако по вкусу кукуруза оказалась почему-то с медовым привкусом и слишком уж сладкой. В таком случае чья-нибудь мама могла бы запросто сказать «Не ешь много: попа слипнется». Да и стоит такое небольшое ведёрко 250 рублей. Ровно за столько же можно купить самое большое ведро солёного попкорна в «Планете Кино – 3».
Итог: 4 место.
Кинотеатр«Кузбасскино»
Адрес: проспект Советский, 4 Виды попкорна: солёный, сладкий Цена: маленький объём солёного попкорна – 100 рублей, маленький объём сладкого попкорна – 150 рублей
Солёный попкорн
«Кузбасскино» – государственное автономное учреждение и один из самых молодых кинотеатров, который появился в Кемерове в 2012 году. Наравне с редкими кинопремьерами здесь показывают картины прошлых лет. Находится он не в самом доступном месте с неудобной транспортной развязкой и мизерным количеством парковочных мест. Потому зритель свой здесь имеется, но в ограниченном количестве.
Вот и попкорн нам достался вчерашний, о чём честно призналась сотрудница «Кузбасскино». Это ощутили и дегустаторы. Образец оказался очень мягким, буквально бумажным, и словно отсыревшим.
Уровень солёности также превысил все гармонично-вкусовые нормы. Да и по размеру воздушная кукуруза оказалась самой мелкой из всех представленных образцов. Поэтому дегустаторы честно отправили образец на последнее место в рейтинге.
Итог: 7 место
Карамельный попкорн
К сожалению, практически та же ситуация, что и с солёным попкорном от кинотеатра «Кузбасскино». Внешним видом такой образец вряд ли соблазнил бы какого-нибудь киномана. Кукурузины выглядели мелко и блёкло, на некоторых неравномерно застыли капли карамели.
По вкусу воздушная кукуруза напоминала ириски. Однако различить оттенок можно было, только набрав полный рот попкорна: настолько неярким был вкус. Некоторые дегустаторы, усомнившись в свежести образца, предположили, что это старый солёный попкорн, политый карамелью. Да и сотрудница кинотеатра по доброте душевной призналась, что кинозакуска немного странная: «Карамель с неё на следующий день словно испаряется».
Итог: 6 место.
Киноцентр «Космос-Премьер»
Адрес: улица 50 лет Октября, 28 Виды попкорна: солёный, карамельный Цена: маленький объём солёного попкорна – 100 рублей, карамельного – 150 рублей; большой объём солёного попкорна – 300 рублей, карамельного – 350 рублей
Солёный попкорн
Киноцентр «Космос» открыли в 1961 году, но в 2016 он начал новую жизнь. Обновлённые залы и дизайн кинотеатра, кинобар, но тот же скудный ассортимент воздушной кукурузы, что и в «Юбилейном». В наличии имеется только солёный и сладкий попкорны. Его также подают в бумажных пакетах.
Первый образец удивил своей идеальной солёностью. Дегустаторы единогласно признали соотношение вкусовой добавки к объёму зёрен гармоничным. Однако далее кинозакуска не перестала удивлять. После первой вкусовой волны сотрудники редакции ощутили привкус малосольных огурцов! Такой попкорн только с молодой варёной картошечкой есть. Также в этой воздушной кукурузе мы обнаружили много тёмных прожилок.
В целом такой попкорн было довольно трудно жевать. Воздушная кукуруза так и норовила прилипнуть к зубам и остаться с ними навеки. За высшую степень трудножевания и «кулинарное допущение» образец из киноцентра «Космос» отправился на пятое место рейтинга.
Итог: 5 место.
Карамельный попкорн
Карамельный попкорн из киноцентра «Космос» оказался самым тяжёлым по весу относительно своих «собратьев». Хрустящий, блестящий, но сладость попкорна просто зашкаливает! Каждая кукурузина была словно насквозь пропитана сладкой составляющей: то ли плавленой ириской, то ли варёной сгущёнкой.
Такую воздушную кукурузу за внешний вид и хрусткость не жалко бы и в лидеры рейтинга отправить. К тому же, такой насыщенный вкус совсем не сказался на структуре: попкорн не был «бумажным» и не прилипал к рукам.
Однако дегустаторы и тут почувствовали уже знакомый привкус малосольных огурчиков. Это же СЛАДКАЯ воздушная кукуруза! Откуда здесь огурцы? Неужели кто-то уронил банку солёностей в машину для попкорна?
Итог: 5 место.
Кинотеатр«Зимняя вишня»
Адрес: проспект Ленина, 35 Виды попкорна: сладкий, солёный, банановый Цена: маленький объём солёного попкорна – 150 рублей, сладкого и карамельного – 200 рублей
Солёный попкорн
Солёный попкорн из «Зимней вишни» приветливый сотрудник кинотеатра насыпал нам в стаканчик с горкой. Казалось бы, надо радоваться такой щедрости. Да только структура и вкус кинозакуски таких же положительных эмоций дегустаторам не принесли.
Воздушная кукуруза оказалась самой бледной по цвету, но кое-где на зёрнах виднелись зажаристые бока. Вкус попкорна опечалил дегустаторов. Он оказался самым ватным и вовсе не солёным. Кое-кто из редакции предположил, что, возможно, кинозакуска не совсем свежая.
От последнего места образец спас лишь размер кукурузы. Он оказался средним, не таким мелким, как у попкорна из «Кузбасскино», который и отправился на нижнюю строчку рейтинга.
Итог: 6 место.
Карамельный попкорн
Несмотря на полный провал с солёным попкорном, с карамельной закуской у «Зимней вишни» всё не так плохо. Воздушную кукурузу насыпали в стаканчик от всей души – с горочкой.
Кинозакуска выглядела крайне соблазнительно: блестела и сверкала. Попкорн действительно красивый и насыщенный по цвету, словно на него вылили целую вагонетку карамели.
Но и тут есть своё «но». Этот же самый подсластитель, что делает кукурузу визуально безупречной, не даёт возможности отодрать зёрна друг от друга. Причём слипается не только попкорн, но и зубы при малейшей попытке разжевать его.
Также у образца отсутствует хрусткость. Очень сладкий, со вкусом тру-карамели, но крайне ватный. А в послевкусии и вовсе горчит от переизбытка сладости.
Итог: 3 место.
Киноцентр«Гринвич»
Адрес: проспект Молодёжный, 2 Виды попкорна: карамельный, шоколадный, солёный, клубничный Цена: маленький объём солёного попкона – 50 рублей, сладкого – 60 рублей: большой объём солёного попкорна – 250 рублей, сладкого – 300 рублей
Солёный попкорн
Не просто ведь так самую вкусную ресторанную и магазинную еду всегда сравнивают с домашней? Вот и про попкорн киноцентра «Гринвич» хочется сказать, что его будто сделали дома, с любовью и заботой. Словно чья-то бабушка с утра пораньше проснулась в деревне, затопила печку и как давай готовить внукам свеженькую воздушную кукурузу с солью!
Лидер рейтинга оказался мягким, но не ватным. Он имеет идеальную прожарку, без подгорелых зёрен и волокон. Приятный солоноватый вкус не перебивает масло. Хрустит и не заставляет после дегустации бежать в ванную, чтобы почистить зубы и избавиться от застрявших кусочков кукурузы.
Классический попкорн приятного желтоватого оттенка, который своей простотой покоряет и на голову опережает образцы из других кинотеатров города. Как говорится, ничего лишнего. Потому – первое место.
Итог: 1 место.
Карамельный попкорн
Принципа «золотой середины» и простоты придерживаются в «Гринвиче» и в отношении карамельного попкорна. Дегустаторы оценили классический карамельный вкус: без медового или ирискового послевкусия. И уж тем более без привкуса малосольных огурцов, как у попкорна из «Космоса».
Попкорн из «Гринвича» не горчит, от него не слипается рот, после первой горсти не хочется выпить ведро водички. Идеальное соотношение вкуса и объёма кукурузы в ведёрке.
Однако подсластителем кукуруза покрыта неравномерно: где-то виднеются более яркие зёрна, а где-то - бледные. Также эта воздушная кукуруза выглядит одной из самых мелких по сравнению с другими образцами. Потому карамельный попкорн из киноцентра «Гринвич» отправляется лишь на второе место.
Итог: 2 место.
Кинотеатр«АврораСинема»
Адрес: проспект Московский, 19 Виды попкорна: солёный, сырный, карамельный, шоколадный, банановый Цена: маленький объём солёного попкорна – 100 рублей, карамельного – 120 рублей; большой объём солёного попкорна – 280 рублей, карамельного – 500 рублей
Солёный попкорн
Несомненно, идти в кинотеатр «Аврора Синема», помимо громких кинопремьер, также нужно и за большим ассортиментом всякого разного попкорна. Если в «Юбилейном» и «Космосе» на выбор предлагают только два вида воздушной кукурузы, то здесь в наличии есть как классика – солёный и карамельный попкорн, так и экзотические вкусы: сырный, банановый и шоколадный. С такой воздушной кукурузой просмотр рекламы и фильма точно не будет скучным.
Что до внешнего вида образца - дегустаторы не обнаружили горелых зёрен и прожилок. Крупная воздушная кукуруза не отталкивает желтизной и резким запахом растительного масла. Дегустаторы оценили средний уровень солёности и мягкости зёрен.
Хрустящий попкорн из кинотеатра «Аврора Синема» оставляет приятное послевкусие сливочного масла. И всё бы ничего, но, на вкус дегустаторов, попкорн оказался чрезмерно солёным. Не забудьте прихватить с собой на сеанс напиток, чтобы не мучаться жаждой. Только это помешало образцу завоевать «золото» рейтинга.
Итог: 2 место.
Карамельный попкорн
Карамельный попкорн из кинотеатра «Аврора Синема» поразил каждого члена экспертной комиссии. Это самый необычный из всех представленных образцов. Если остальные шесть кандидатов напоминали раскрывшееся зерно-бабочку, то претендент из кинотеатра «Аврора Синема» был крупным, шарообразным, карамельно-золотистым и напоминающим по форме грецкий орех.
В кинобаре мы поинтересовались, почему у карамельного попкорна такой необычный вид. Сотрудник кинотеатра рассказал, что эта воздушная кукуруза делается по другой технологии с использованием специальной машины, карамелизатора, особого вида сырья и зёрен. Как бы там над ним не колдовали, но такой внешний вид выгодно выделяет карамельный попкорн кинотеатра «Аврора Синема» на фоне других образцов.
Воздушная кукуруза великолепно блестит, словно собралась выходить на красную ковровую дорожку. Воздушная кукуруза полита топингом максимально равномерно. Карамель запеклась, приятно хрустит и совсем не липнет к пальцам. Насыщенный, но и не приторный вкус карамели. За оригинальный внешний вид и гармоничный вкус попкорн кинотеатра «Аврора Синема» отправляется на первое место рейтинга.
Итог: 1 место.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Для изготовления воздушной кукурузы используют не абы какой сорт зёрен, а специальный взрывающийся. В больших масштабах его готовят в машинах с нагревательной пластиной. Перемешивающий механизм поддерживает зёрна в постоянном движении и не даёт подгореть. Специальные добавки помогают создать кукурузу с любым вкусом: хоть с беконом, хоть с пармезаном. Попкорн можно приготовить и дома: в микроволновке или на сковородке с маслом.
Рейтинг солёного попкорна
1 место: «Гринвич»
2 место: «Аврора»
3 место: «Юбилейный»
4 место: «Планета Кино – 3»
5 место: «Космос-Премьер»
6 место: «Зимняя вишня»
7 место: «Кузбасскино»
Рейтинг карамельного попкорна из кемеровских кинотеатров
1 место: «Аврора»
2 место: «Гринвич»
3 место: «Зимняя вишня»
4 место: «Планета Кино – 3»
5 место: «Космос-Премьер»
6 место: «Кузбасскино»
7 место: «Юбилейный»
А вы согласны с мнением редакции? Какой попкорн, по вашему, достоин звания короля кино, а какому образцу самое место – в мусорном ведре?