Коттедж в Кузедеево за 13 миллионов (с прудом и пилорамой)

Спрятаться от городской суеты можно дорого и с комфортом. Вот вам пример – дом в Кузедеевском сельском поселении, выставленный на продажу на портале Domofond.ru . Цена не маленькая даже по кемеровским меркам. Зато к дому прилагаются очень интересные бонусы. О таком «Квартира недели» ещё не рассказывала!

Расположение

Кузедеевское сельское поселение – это, конечно, не центр цивилизации. Но посёлок Кандалеп – глушь даже по меркам Кузедеево – почти 20 километров от сельсовета. Население – около 170 человек, расселившихся на трёх улицах – Нагорная, Школьная и Кандалепская (да, да, этот тот редкий случай, когда в российском населённом пункте нет улицы Ленина). Через посёлок протекает речушка, давшая ему название, а в неё впадают безымянные ручейки. Хорошая новость: в посёлке есть школа. Плохая новость: она только начальная, детей старше 9 лет ждёт ежедневное путешествие в Кузедеево и обратно на жёлтом автобусе.

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«Зато природа кругом, экология», – скажете вы. А что природа? Кандалеп – это ещё не шорская тайга. И особенных красот тут нет – обычный смешанный лес и невысокие горки кругом. До текущего лета эти места славились в определённых кругах обширными конопляными полями. Но в июле 2017-го понаехали полицейские и извели полезное растение под корень.

И тишина, как выразился бы герой Савелия Крамарова. Эта тишина вовсе задавила бы посёлок, если бы не федеральная трасса Р-366. Она напоминает жителям о существовании большого мира и даёт возможность хоть немного заработать, продавая проезжающим мимо автомобилистам грибы, рыбу и огородную продукцию. Достопримечательность – железнодорожная станция, которую мельком показали в сериале «Анна Герман» (на самом деле, не её, а похожее здание с фальшивой вывеской, но люди гордятся). Возникает законный вопрос: а что в нём делать-то, в этом Кандалепе? Какой смысл тратить такие деньги. Но у хозяев дома готов ответ.

Территория и «бонусы»

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Вместе с домом будущему счастливому жителю Кандалепа предлагается приобрести действующий комплекс по переработке древесины («5 лет стабильной высокой прибыли», утверждается в объявлении). Два швейцарских станка и сушилка прилагаются. Но помните – пилорама не входит в указанные 13 миллионов, за неё придётся доплатить ещё 5.

Что же тогда входит? В первую очередь, собственный проточный пруд длиной 150 метров, шириной – 70, и глубиной 3 метра. «Проточный водоем делали сами, запустили рыбу: карп, карась, толстолобик, белый амур», — со сдержанной гордостью сообщает автор объявления. Размеры прилагаемого земельного участка поражают: 24 гектара. Но и тут есть нюансик – это не частная собственность, а земли поселений. Другими словами, это, конечно, будет ваше но не совсем – есть теоретическая вероятность, что земли могут быть задействованы для государственных нужд. А в полной собственности у покупателя окажется только 80 «соток». Сейчас на участке расположен яблоневый сад, пасека и огород. А ещё – здоровенный гараж, аж 400 кв/м. Всё это, вместе с озером и домом и оценивается в 13 миллионов рублей.

Дом

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Земли, пруд и пчёлы – это прекрасно. Но под ценником в 13 миллионов поневоле ожидаешь увидеть нечто более внушительное. Дом небольшой – всего 150 «квадратов», один этаж и мансарда. Кухня, гостиная, две спальни, сауна, туалет и ванная комната. Вода горячая и холодная, что по меркам Кандалепа – несомненная роскошь. Туалет – не деревенский, а «ватерклозет», что тоже должно порадовать будущих покупателей. И больше о доме сказать нечего – ни плохого, ни хорошего. Возможно, это самое безликое сооружение в истории нашей рубрики. Мебель самая обыкновенная, да и просторным дом не назовёшь при всём желании. В «Квартире недели» бывали дома в два и три раза превосходящие его по площади, но близкие по цене. А здесь будет тесно даже семье из 5 человек. Пилорама – это, конечно, замечательно, но жить-то в ней не будешь.

Оптимизму хозяев можно позавидовать, но невозможно его разделить. Слишком многое, на наш взгляд, должно совпасть, чтобы сделка состоялась. Посудите сами: должен найтись человек с небольшой семьёй, желанием поселиться в глуши и 13-ю, а лучше – 18-ю миллионами рублей на руках. У вас много таких знакомых?