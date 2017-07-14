Кремё, сабле и пионы из шоколада: как устроена школа «Пеките с нами»

Наверное, нет ни одного человека в мире, равнодушного к десертам. Судите сами: ни один день рождения или свадьба не проходят без шикарного праздничного торта. Когда вы хотите сделать кому-нибудь комплимент, вы готовите ему в подарок коробку конфет или другую сладость. А стоит ли напоминать, что только шоколад спасает настроение в самые пасмурные и депрессивные дни? Онлайн-журнал Сибдепо узнал, где в Кемерове можно научиться делать необычные десерты для себя и своей семьи или прокачать умения и стать профессиональным кондитером.

От бабушкиных рецептов – к кондитерскому магазину

Кондитерская школа «Пеките с нами» работает в Кемерове лишь пару месяцев – с мая 2017 года. Совсем недавно создатели десертного учебного заведения выпустили первых учеников интенсивного курса «Начинающий кондитер». Новоявленные умельцы научились основам кондитерского искусства и сразу на практике отточили умения по готовке зефира, эклеров, муссовых тортов и ещё 30 видов десертов.

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«Рекламу курса «Начинающий кондитер» я увидела в Instagram. Сразу захотела записаться, узнать новое для себя, ведь всегда интересно радовать близких выпечкой, новыми блюдами. Обстановка на мастер-классах была очень дружелюбная, девчонки в группе все весёлые, отзывчивые. Многие ученицы – профессиональные кондитеры со своими магазинчиками, производством. Но даже они без проблем делились своими десертными секретами. Также я переняла опыт готовки обедов от руководительницы школы Анастасии. На мастер-классах она кормила нас потрясающими обедами, ведь мы учились практически весь день, а порой хотелось остаться и подольше, попить чай, ещё немного поболтать», – рассказала менеджер иностранной компании Татьяна Титова.

К реализации проекта по созданию кемеровской кондитерской школы Анастасия Писецкая приступила в 2016 году. Однако мысли о собственном уголке волшебства и сладостей появились ещё задолго до этого.

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«В мои 13-14 лет бабушка начала учить меня готовить. Рассказывала и показывала, как свободно владеть различными техниками выпечки. Параллельно я читала кулинарную рубрику в журнале «Бурда», где безумно красиво описывались блюда, их ароматы и украшения. Я ломала голову и не могла понять, где же можно найти все необходимые ингредиенты, чтобы сделать такую же красоту. В местных магазинах такого не было», – поделилась создательница школы.

Несмотря на дефицит необходимых ингредиентов, от любимого дела Анастасия никогда не отказывалась.

Узнавала новые рецепты у таких же хозяюшек, угощала друзей и знакомых кулинарными шедеврами. И спустя несколько лет всё же воплотила в жизнь мечту и открыла магазин с самыми необходимыми кондитерскими ингредиентами, которых раньше на прилавках Кемерова даже в помине не было.

Школа кондитерства и волшебства «Пеките с нами»

«Вместе с сестрой мы начали постепенно развивать магазин. Сейчас это уже сеть из трёх филиалов и небольшая кулинарная школа. Когда только запустили магазин, у нас появились первые клиенты, которые приходили к нам и делились своими рецептами. Так появилась тетрадь, в которую мы записывали кулинарные хитрости, фирменные блюда. И постепенно сложилась необходимость делиться этими знаниями», – рассказывает Анастасия.

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В 2016 году создатели школы «Пеките с нами» приобрели помещение b профессиональное оборудование, на котором комфортно работать и начинающему, и продвинутому пользователю. В кондитерском «университете» оборудованы итальянские пароконвектоматы и планетарные миксеры, отечественная подовая печь и шкаф шоковой заморозки. Есть и классические аэрографы, краскопульты, силиконовые, поликарбонатные формы, блендеры. В общем, весь самый необходимый инвентарь для кондитерских шедевров.

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Если вас вдруг напугали сложные названия техники и в голову закрались мысли о том, что в домашних условиях экзотические десерты уж точно не повторить, спешим рассеять сомнения. Преподаватели школы адаптируют технологии для домашнего оборудования, отвечают на все вопросы учеников и вместе с ними экспериментирует с десертами.

«В школе «Пеките с нами» я прошла уже несколько мастер-классов. Я сама уже не любитель, занимаюсь выпечкой в кемеровском кафе и для развития производства необходимы новые идеи. Рецепты и технологию приготовления пирожных, конфет и других небольших десертов я получила в школе. А также ответы на все свои вопросы», – отметила выпускница кондитерской школы Галина Огородникова.

В планах школы – привлекать специалистов разных направлений, расширять количество мастер-классов, а также в ближайшее время запустить курс для юных кулинаров. Записаться на обучение, стать профессиональным кондитером или просто узнать новые рецепты для домашних шедевров можно по телефону +7 (905) 961-33-67, на сайте школы или в Instagram.

Кондитерская школа «Пеките с нами»

Телефон: +7 (905) 961-33-67

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