Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

В Кемерово с эксклюзивным шоу приехала компания «Арбат». Кузбассовцам звонят с разных номеров и приглашают на единственное бесплатное мероприятие с кулинарными мастер-классами, дегустацией блюд и гарантированными подарками. В финале шоу организаторы предлагают купить «посуду третьей генерации» за сотни тысяч рублей. Гости соглашаются, отдают сбережения, оформляют кредиты и только позже осознают, что купили далеко не «уникальный товар высочайшего качества». Корреспонденты онлайн-журнала Сибдепо побывали на легендарном шоу и узнали, как здесь «разводят» гостей на покупку.

Звонок из колл—центра

Нам позвонили в начале июня и пригласили на бесплатную презентацию о здоровом питании. Обещали гарантированные подарки, дегустацию и другие сюрпризы (хочется писать«капсом» в стиле грандиозности тона оператора). Сразу добавили, что мероприятие уникальное и пройдёт в Кемерове всего один раз.

Девушка на другом конце провода приветливо поинтересовалась, заботимся ли мы о своём здоровье. И буквально сразу же спросила: «Вам есть 35 лет?». Услышав отрицательный ответ, с сожалением сообщила, что в таком случае мы не можем посетить мероприятие. Однако попасть на шоу можно с кем-то, кому уже есть 35 или больше, добавила она и попросила номер телефона знакомого.

Знакомый получил заветный звонок на следующий день. Оператор попросил назвать домашний адрес для того, чтобы выслать пригласительный почтой. Мы продиктовали адрес офиса, но долгожданное письмо так и не получили. Уже запереживали, что пропустим такое уникальное событие, но по телефону горячей линии +7 (495) 108-05-08, который оставила девушка при первом звонке, нам добродушно сообщили номер регистрации и отметили, что по нему могут пройти четыре человека. Зачем тогда спрашивали домашний адрес, если всё так просто?

Оказалось, звонки от компании «Арбат» получили не только мы, но и многие знакомые. Звонили каждый день с разных номеров, но всегда дисплей телефона высвечивал незнакомый код города: +7 (844) 245-96-36 (Волгоград), +7 (861) 212-30-94 (Краснодар). Сразу заподозрив неладное, вбили эти номера в поисковую систему и в ответ получили кучу ссылок на форумы, негативные отзывы и предостережения людей, которые уже побывали на подобных шоу в Красноярске, Выборге и других городах по всей стране.

В интернете мы также нашли запись разговора молодого человека из Новосибирска с оператором компании (присутствует нецензурная лексика). А по запросу «компания «Арбат»» поисковые системы выдали ссылку на организацию, которая наносит логотипы на посуду.

Все эти неточности намекали: «Внимание! Несите свои деньги! Вас всех ждёт«развод»!».

Шоу в популярном месте города

Эксклюзивное кулинарное шоу назначили на 21 июня в 14:00 в «Томь River Plaza». Как рассказала менеджер пятизвёздочного отеля, компания «Арбат» арендовала конференц-зал только один раз на 6 часов. Аренда часа здесь стоит 3 000 рублей. И на ближайшие дни заявок от организации не поступало.

У главного входа нас встретил молодой мужчина в брюках и рубашке, с аккуратно уложенными волосами. Если бы не он, мы бы подумали, что ошиблись местом: настолько всё тихо и спокойно было в отеле. Совершенно ничто, кроме таблички с надписью «Кулинарное шоу» на листе офисной бумаги, не указывало на уникальное мероприятие. Мужчина проводил нас до зала и пообещал, что шоу займёт полтора-два часа.

Мы зашли в помещение под аккомпанемент Валерия Меладзе. Его лучшие хиты играли на протяжении всего мероприятия. При входе нас зарегистрировала молодая девушка. Она спросила номер регистрации и вручила купон – вновь обычная распечатка на офисной бумаге – для розыгрыша гарантированных призов, ради которого, собственно, все и пришли.

Тут же за нас принялась её коллега Дарья. С самого начала мероприятия нас буквально не оставляли ни на минуту. Девушка безостановочно пыталась шутить и задорно интересовалась: «А вы с мужем пришли? Это ваша жена?». Многие гости смущались от таких вопросов и отвечали нехотя.

В зале собрались около 20 гостей, практически все – пожилые люди пенсионного возраста, домохозяйки, дамы в летних цветочных платьях с соломенными шляпками. Кто-то привёл с собой на мероприятие супругов, которые с недовольным видом сидели на стульях, сожалея, что их вытащили из дома на какое-то культурное мероприятие. Было и несколько пар с внуками.

В центре помещения организаторы установили пирамиду из посуды. На красных бумажных салфетках в два ряда стояли кастрюли, сковородки, пароварка и другие приборы. На первый взгляд – ничего выдающегося.

Когда все гости собрались, Дарья настойчиво, с натянутой улыбкой, попросила выключить звук у мобильных. После этого в центр вышел ведущий, и шоу началось.

Мужчина с короткой стрижкой и южным говором представился сотрудником компании «Лотэндкверк» Владимиром. Попробуйте набрать это название в любом поисковике. «Не найдено результатов», – отвечают системы на всевозможные вариации. Первым делом ведущий принялся рассказывать историю компании и сравнивать её с именитыми брендами.

«Первая компания, которая начала проводить презентации посуды высокого качества первой генерации – это Amway. Затем, 29 лет назад, на рынке появилась компания второй генерации – Zepter. На этой встрече я имею честь представить и показать в действии посуду третьей генерации от компании «Лотэндкверк», – говорит ведущий.

Затем он, ловко орудуя сложными терминами, рассказал о невероятных свойствах посуды. Мол, выполнена она по технологии нанолотан, готовит в разы быстрее, экономнее, полезнее. За считанные минуты без использования соли и растительного масла мы сможем приготовить на ней изумительные блюда. Да и вообще, это лучшая посуда, с которой ничто не сравнится в области цены, качества и эксплуатационных свойств. А гарантия на неё и вовсе – четверть века!

Чтобы слова подтвердить делом, нам даже показали эффектный ролик. На видео танк переехал несколько кастрюль разных фирм. Такую мощь и вес выдержал, естественно, только образец компании «Лотэндкверк».

Позже мы нашли это видео на YouTube. Только в описании к нему отмечено, что это рекламный ролик немецкой посуды AMT.

Демонстрация «суперпосуды» и шоколадный пирог за 15 минут

На протяжении всей презентации ведущий постоянно напоминает про низкий уровень жизни, плохую экологию, некачественные продукты, которые продают в магазинах. А тут ещё повсеместно готовят на неправильной посуде, используя литры подсолнечного масла. Как мы только выжили в таких условиях?

Сердобольные домохозяйки охают, кивают головами, соглашаются. А Владимир только нагнетает атмосферу: всё больше детализирует проблему, вызывая неприятные ассоциации, от которых хочется морщить нос. От повышенного холестерина переходит к описанию фекальных отложений в организме, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и смерти.

А избежать проблем со здоровьем и продлить жизнь, естественно, может только посуда третьего поколения. Наверное, вон тем сотейником и исцелять можно?

Ведущий предлагает гостям воочию убедиться в магических свойствах кастрюлек и сковородок. На одной газовой плитке, которые стоят тут же в зале, без растительного масла он за 15 минут готовит шоколадный пирог. На другой за считанные секунды появляется омлет, позже – жареные куриные бёдра. Готовый омлет Владимир без использования лопатки просто сдувает с поверхности на тарелку, а сковороду очищает обычной бумажной салфеткой, чем очень впечатляет гостей. Вот только попробовать чудо-блюдо никому не даёт, а тут же выкидывает его в мусорное ведро, чем очень возмущает экономных хозяек. «Нужно было котику отдать», – доносится из зала. Но ведущий призывает не расстраиваться, ведь впереди – самое интересное.

«Для изготовления посуды компания использует технологию единого литья. Это позволяет дну и боковым стенкам нагреваться одновременно. Также на поверхность посуды нанесены три слоя: титан, керамический слой и антипригарный. Крышки делают из французского закалённого полированного стекла. Ему не грозят сколы», – заверяет мужчина.

Время для мероприятия организаторы выбрали наиболее удачное – обед. Презентация затягивается, а в зале витают приятные ароматы выпечки и жареного мяса. В такой обстановке сложно прислушиваться к голосу разума.

Только что приготовленные пирог и курицу дают попробовать гостям. Те с удовольствием дегустируют и берут целые горсти шпажек с угощениями. От бесплатных блюд мы отказались. А вот наши соседки дегустацией не впечатлились. Дамы переглянулись между собой и поморщили носы – мол, ничего особенного.

Уникальные условия для победителей розыгрыша

Когда гости впечатлены и сыты, ведущий ещё раз подчёркивает список всех выгод и делает главное предложение – не экономить на здоровье и приобрести посуду. Тут же Владимир добавляет, что посуда лишь на первый взгляд стоит недёшево, но именно сегодня можно сэкономить! Все присутствующие только сегодня могут купить набор с огромной скидкой, а победители розыгрыша (который проводится путём вытаскивания бумажек с фамилиями из лоторона) получат уйму подарков. Но при условии, что сначала купят набор посуды.

«Четыре победителя розыгрыша абсолютно бесплатно получат коллекционный профессиональный набор керамических ножей «EcoLife» с титановым напылением и пожизненной заточкой. В фирменных магазинах он стоит 20 600 рублей! Также мы подарим победителям набор для сервировки стола на шесть персон из медицинской стали с 30-летней гарантией. Каждый элемент будет дополнительно покрыт золотым напылением в 24 карата. Такой набор в фирменных магазинах стоит 30 600 рублей. А ещё победители розыгрыша получат подарки от нашего главного партнёра – компании Biolana – подушку из натуральной шерсти австралийских мериносов!», – перечисляет ведущий.

Этакий «телемагазин» перерастает в настоящую театральную драму. Якобы региональный представитель Biolana Станислав перебивает Владимира и заявляет, что компания передумала. Затянувшаяся пауза — гости начинают ёрзать.

«Победители вместо одной подушки получат целый набор постельных принадлежностей, который обычно стоит 60 000 рублей, совершенно бесплатно!», – торжественно заявляет региональный представитель.

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Здесь мы уже открыто начинаем смеяться и восторгаться актёрскими способностями и изобретательностью ведущих. Да и другие гости при упоминании цен начинают недоверчиво хмуриться. Когда вам обещают горы скидок и бесплатных подарков, не поленитесь заглянуть в интернет и проверить настоящую цену товаров.

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После одной из частей шоу гостей по очереди отправляют к ассистентам проконсультироваться о стоимости набора этой великолепной посуды и видах кредита. По словам ассистентов, комплект из четырёх элементов в фирменных магазинах Москвы стоит 172 000 рублей. Но на презентации его можно купить с нереальной скидкой — всего за 118 000 рублей.

Гости могут посмотреть посуду поближе и потрогать её. Одна из пожилых дам рядом словно намеренно рассуждает вслух, что «60 тысяч за сковородку – не так уж и много».

При близком рассмотрении мы видим, что чудо-кастрюльки поцарапаны, на крышках – сколы, а поверхность так и осталась жирной. К тому же, на крышках имеется название компании Pyrex, а на металлических составляющих обозначен другой бренд – не тот, о котором заявляли в начале программы. Когда мы спросили у двух пожилых дам, заметили ли они дефекты на посуде, они ответили: «Дефекты? Нет, не заметили. У нас же зрение плохое».

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Главная хитрость

Видя смущение зрителей после объявления огромной цены, ведущий делит сотни тысяч до тех пор, пока вы не поймёте, что в день вам придётся платить всего по 100-200 рублей — сущие копейки в обмен на здоровое питание!

«У нас есть несколько способов оплаты: наличный расчёт и кредит в банке под 1,5% в месяц. Сумма ежемесячного платежа составляет 5 100 рублей, процент сюда уже включён. Срок платежа клиенты регулируют сами. Он составляет от 1 до 36 месяцев. Если будете добавлять по 100-200 рублей к ежемесячной сумме, будете выплачивать не 36 месяцев, а меньше», – тараторит заученный текст ассистентка.

Конечно же, такое выгодное предложение действует только здесь и только сейчас. Якобы в Кемерове подобных презентаций в ближайшее время больше не будет. В каких именно магазинах Москвы можно найти эту посуду, никто не уточняет. Ссылку на официальный сайт и каталог с продукцией нам тоже не дали.

«Наша компания уже 10 лет работает в России. В честь этого события каждый из четырёх победителей получит дополнительную карту лояльности с пожизненной 15% скидкой! Для победителей розыгрыша набор будет стоить 96 800 рублей с ежемесячным платежом в 3 800 рублей и меньше. По сути это 120 рублей в день. Думаю, для каждой семьи выделить 120 рублей в день для своего здоровья – небольшие деньги», – заключает ведущий.

Затем Владимир проводит финальный розыгрыш, по итогам которого все присутствующие получают в подарок шары для стирки белья без порошка (в 1998 году это чудо ХХ века успешно продавали в телемагазинах, хотя исследования показали, что эффект от такой стирки аналогичен промыванию белья в воде без каких-либо моющих средств). Видимо, эти посудные шоумены думают, что Кузбасс остановился в развитии ещё в 90-е годы.

Дальше начинается настоящий прессинг победителей розыгрыша. Кругом стоит невообразимый шум.

Мы всю презентацию ехидно улыбались или открыто смеялись над происходящим, поэтому в кульминационный момент продаж «шоумены» на нас просто перестали обращать внимание. Поняли, что ничего покупать мы точно не собираемся, поэтому всё внимание и силы бросили на пенсионеров.

Один из победителей розыгрыша призов уверенно стоит на своём и отказывается от посуды, тогда ассистенты отстают от него и перекидываются «окучивать» остальных. Особенно громко переговариваются за столиком с пенсионеркой, которая ранее восхваляла посуду и отмечала, что 60 тысяч – подъёмная сумма. Все остальные гости не поддаются давлению и отказываются от наборов посуды.

Лишь одна из пенсионерок, победивших в розыгрыше, сидит в нерешительности. Вроде, и посуда ей кажется хорошей, но цена кусается.

«Очень хорошее шоу! Молодцы! Ассистенты очень грамотные. Хорошо и доступно объясняют. Отличная посуда. Были бы деньги у меня… Но мы пенсионеры, сами понимаете. Поэтому я отказалась от выигрыша, но очень жалею», – поделилась женщина после шоу.

Как вернуть деньги или избежать «развода»

С кулинарного шоу, на котором мы побывали, все гости ушли без посуды. Но это лишь в этот день. Насколько мы знаем, подобные аттракционы проходят в Кузбассе чуть ли не каждый день в различных арендованных помещениях. Что делать тем, кто решил приобрести эти кастрюльки и оформил кредит?

«Две недели назад к нам обратилась женщина 60-и лет. Она побывала на кулинарном шоу в известном кемеровском отеле, там оформила кредит и купила посуду за 60 тысяч рублей, – рассказывает заведующий отделом защиты прав потребителей администрации Кемерова Андрей Дубский. — Дома одумалась, захотела вернуть деньги и обратилась к нам за помощью. В таких случаях деньги вернуть непросто, потому что посуда входит в категорию товаров, которые обмену и возврату не подлежат. Тогда нужно доказывать, что товар продали некачественный или предоставили не всю информацию. В случае с кемеровчанкой оказалось, что в договоре не указана страна—производитель посуды и цены всех товаров. Женщина связалась с организаторами шоу, те вернули только часть средств. Она согласилась на такой вариант, потому что не было желания тратить время и решать всё через суд».

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют хотя бы взять время на раздумье, а ещё лучше – показать кредитный договор юристу.

«Никогда не соглашайтесь подписывать договор сразу и не носите на презентации документы, удостоверяющие личность. Возьмите бланк документа домой, внимательно изучите и посоветуйтесь со знакомыми, а лучше всего – с юристом. Если вы всё же согласились на сделку, то внимательно читайте текст договора, особенно то, что написано мелким шрифтом», – добавила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.

Казалось бы, все уже наслышаны о дорогущих пылесосах, ящичках с косметическими средствами и БАДами за сотни тысяч рублей в кредит на кабальных условиях. Некоторые продают машины и квартиры, лишь бы расплатиться с долгами. Но всё равно на каждом кулинарном шоу собираются полные залы доверчивых зрителей. Не доверяйте тем, кто обещает вам сказочные товары с огромными скидками, какими бы милыми и доброжелательными они не казались.