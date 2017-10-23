Кузбасс живописный: озеро Апрелька

В Кузбассе — бесчисленное количество мест, которые достойны внимания: одних только горнолыжных комплексов — больше десятка , а уж количество природных достопримечательностей даже перечесть сложно. Но мы попробуем! Сибдепо запускает новую рубрику, где мы будем уделять внимание самым красивым, а порой уникальным местам области. Из рубрики «Кузбасс живописный» вы узнаете историю этих мест и сможете насладиться красивыми снимками. И первым среди самых живописных мест Кузбасса мы представляем озеро Апрелька, что находится в Гурьевском районе. Рассказываем об истории озера, как до него добраться и кому здесь понравится.

Озеро Апрелька, пожалуй, одно из самых знаменитых в Кузбассе. Оно носит имя ближайшей деревни в Гурьевском районе.

Апрелька — не природное озеро, а созданное руками человека: когда-то на месте этого водоёма был карьер. С озером связаны несколько легенд. Так, например, по одной из версий, в Апрельке вымывали золото, которым богат Гурьевский район. По другой — в карьер на исправительные работы отправляли заключённых.

Узнать детали появления озера мы решили у специалистов Гурьевского краеведческого музея и администрации Урского сельского поселения.

История

Как нам рассказали в краеведческом музее, озеро Апрелька не уникально по происхождению — в Кузбассе есть ещё несколько подобных бывших карьеров.

«С 1929 года, когда начали строить КМК, было создано около 10 карьеров, где добывали огнеупорную глину для строительства домн, — рассказали Сибдепо в Гурьевском краеведческом музее. – Карьер в Апрельке — последний из разработанных. Он появился в 1947 году, а законсервировали его в начале 70-х годов. Произошло это из-за дороговизны доставки глины».

Как рассказали в музее, основными потребителями глины были Гурьевский металлургический и Беловский цинковый заводы, Запсиб и Кузнецкий металлургический комбинат. Однако из-за того, что возить глину в Гурьевск было дорого, карьер решили закрыть, несмотря на то, что к тому моменту только добрались к основному запасу белой глины.

После консервации была составлена геолого-экономическая характеристика глиняного месторождения. Этот документ, датированный 1975 годом, сохранился в архивах Гурьевского краеведческого музея. Согласно характеристике, Апрелька «относится к числу объектов, перспективных для постановки геолого-разведочных работ с целью подготовки промышленных запасов». Однако никаких промышленных работ сегодня на озере не ведут.

После того, как карьер законсервировали, а водоотлив отключили, подземные воды и дождь сделали из бывшего цеха по добыче глины новое место для купания. И с тех пор это одно из самых красивых туристических мест Кузбасса.

См. также

Кому здесь понравится

Тем, кто хочет быть вечно молодым

Пожалуй, главная причина, почему сюда едут туристы – бирюзовая вода и глина. Белая, красная, жёлтая, голубая – говорят, что у каждой свои лечебные свойства. От компрессов с этой глиной якобы на следующий же день заживают раны, перестает ломить суставы, кожа становится гладкой и сияющей, а мужчины становятся здоровыми и сексуально активными. Но это всё, конечно, слухи. На самом деле никто экспертизу не проводил — нет никаких медицинских заключений, что это действительно волшебная глина.

См. также

Фотографам

Вода в озере прозрачная, без водорослей и одинаково красива и в солнечный день, и в дождь. Причём вне зависимости от времени года.

За цвет воды Апрельку часто сравнивают с Гейзерным озером на Алтае. У большей части водоёма – бирюзовый цвет воды, у берегов – жёлтый, красный, оранжевый и даже зелёный.

Фотографы полюбили это уникальное место за это сочетание ярких красок. Особенно завораживающие снимки здесь можно сделать осенью: сочетание зелёных, красных, жёлтых деревьев и бирюзовой воды не оставляют равнодушными никого.

См. также

Экстремалам

Глубину озера никто точно не знает. Во всяком случае в администрации Урского сельского поселения говорят, что никто до дна не доплывал. Однако, по слухам, в озере когда-то был затоплен шагающий экскаватор, увязший в глине. Если это действительно так, то глубина озера довольно внушительная, учитывая, что в среднем высота экскаватора составляет 50 метров.

Поэтому для дайверов тут раздолье — погружайся, тренируйся. Одно плохо — ничего интересного под водой не увидишь, кроме того самого затопленного экскаватора (вдруг он существует?).

Для любителей веселья здесь есть ещё одно развлечение — тарзанка. Совсем маленькая, но чтобы плюхнуться в воду и получить от этого удовольствие, вполне подойдёт.

См. также

Любителям шашлыков

Приехать с палатками на озеро вряд ли получится: расположиться можно лишь на одном берегу, рядом с дорогой.

Берег озера довольно крутой и практически до самой кромки воды окружён деревьями и кустарниками. Вокруг бывшего карьера растет смешанный лес — сосны, осины, берёзы.

Поэтому туристы в основном сюда приезжают в хорошую погоду, чтобы пожарить шашлыки и насладиться природой. Однако многие забывают, что озеро Апрелька — не курорт, на котором круглосуточно работают уборщики и дворники. Отдых могут подпортить кучи мусора, оставшиеся от предыдущих отдыхающих.

Чтобы понимать масштаб проблемы, достаточно вспомнить, что в прошлом году ученики 5-11 классов, учителя Урской школы, сотрудники поселковой администрации и активные жители собрали на озере более 100 мешков мусора.

См. также

В последние годы на деревьях у озера отдыхающие стали завязывать верёвочки — на удачу и исполнение загаданного желания. Искупаться решаются далеко не все: из-за подземных вод вода в Апрельке прохладная.

См. также

Как добраться

От автовокзала Гурьевска до деревни Апрелька ходит прямой автобус три раза в день. Стоимость билета составляет 98 рублей. Выезжая из города Кемерово, автовладельцы могут ориентироваться на указатели по трассе P-384: Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Чкаловский – Красное – Кокуй – Хрестиновский – Апрелька. Можно просто вбить в навигатор координаты N 54° 31,339′; E85° 20,261′.