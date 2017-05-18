Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту МТС «Поколение М», который помогает развивать детское творчество. В столице празднования юбилейного Дня шахтера в Междуреченске состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве для развития социокультурной сферы между компаниями МТС и ЕВРАЗ «Распадской угольной компанией». Две мощные корпорации готовы направить свои силы и средства на поиск юных талантов. А это значит, что у каждого ребёнка из Кузбасса есть реальная возможность заявить о себе на всю страну уже в ближайшем будущем. Перспектива оказаться под патронажем знаменитых мэтров отечественного искусства, чтобы впоследствии стать не менее известными фотографами, актерами или вокалистами, уже вдохновила сотни тысяч детей по всей стране. О том, каким должен быть первый шаг к большой славе, читайте в нашем материале.

Модель Творчества в Сети

Творческая интернет-площадка предусматривает равные возможности для каждого. В случае со стремительно развивающимся проектом «Поколение М» шанс остаться незамеченным, по словам его руководителей, сводится к нулю. Прежде чем заключить официальное соглашение, представители компаний МТС и ЕВРАЗ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Первое, на что обратила внимание Елена Новожилова – руководитель проекта МТС «Поколение М» — это огромное количество времени, которое дети и подростки проводят в интернете. Порой это становится настоящей проблемой, поскольку родители не всегда могут контролировать процесс. С ней согласились и другие спикеры, включая главу Междуреченского городского округа Сергея Кислицина и вице-президента компании ЕВРАЗ, генерального директора «Распадской угольной компании» Сергея Степанова. Но все они сошлись на том, что всегда есть альтернативное решение. В конце концов, времяпрепровождение в режиме онлайн можно сделать не просто увлекательным, но и полезным со всех сторон.

«Наш проект выходит на новый уровень и, по сути, становится открытой платформой для взаимодействия бизнеса, власти и ведущих представителей творческих индустрий. Впервые в стране, в партнерстве с крупнейшим предприятием региона, мы предоставляем жителям конкретного города, наряду с онлайн-возможностями, ещё и ряд уникальных, разработанных специально для Междуреченска, мероприятий с привлечением мэтров искусства», — отметила директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская.

Миссия Творческой Среды

У любого ребенка есть таланты — скрытые или явные. И очень важно вовремя их выявить. Но, меняя различные секции и кружки, можно потерять уйму времени. Другое дело — воплотить всё задуманное на виртуальной творческой площадке. Первый шаг к успеху весьма прост. Чтобы это понять, достаточно заглянуть сюда: http://pokolenie.mts.ru. За три года проект «Поколение М» превратился в большое национальное движение, оно объединило сотни тысяч ребятишек по всей стране с ведущими деятелями искусства, которые выступают в качестве педагогов. Среди известных имен — более 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», ансамбль «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. Несмотря на плотный график, эти люди на безвозмездной основе находят время для плодотворной работы с участниками проекта «Поколение М». А в качестве благодарности получают юных звездочек, которые затем прославляют свои города, выходя на большую сцену наравне с популярными артистами.

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«Поколение М» для компании МТС – ведущего телекоммуникационного оператора – это не способ ещё раз заявить о себе, а стратегическое вложение в развитие общества. Проект носит благотворительный характер и в первую очередь направлен на создание комфортных условий для развития культурной сферы в разных уголках страны. Свои особенности есть в каждом регионе. Чтобы точно понимать, какие направления в творчестве актуальны для той или иной территории, нужен надежный партнёр. В Кемеровской области таким партнёром стала компания ЕВРАЗ. Благодаря запланированным ярким событиям в сфере фотоискусства, кино и эстрады юные кузбассовцы уже завтра могут привлечь внимание столичных знаменитостей.

Летом в Междуреченске стартует образовательный фотопроект с участием победителей международной премии World Press Photo. Именитые фоторепортёры не только представят авторскую выставку на юге Кузбасса, но и проведут курсы для кузбасских ребятишек — будущих мастеров жанра. Итогом станет создание новой городской достопримечательности – «народной фотовыставки», где будут представлены работы детей. А во время празднования Дня Шахтёра, который в этом году состоится в Междуреченске, для ребят пройдёт сразу несколько мероприятий, на которых юные, но уже подготовленные звёздочки, смогут впервые громко заявить о себе.

«У жителей города появятся уникальные возможности для личностного роста и развития, для образования своих детей, которыми займутся лучшие отечественные специалисты, знаменитые деятели искусства и педагоги. Очень удачно, что проект федеральный и называется «Поколение-М» — то есть специально сделан для Междуреченска, поэтому наши шансы должны быть достаточно высокими. Я уверен, что вся страна ещё будет гордиться междуреченскими талантами, открытыми благодаря этому проекту», — подчеркивает вице-президент Дивизиона «Уголь» компании ЕВРАЗ, генеральный директор «Распадской угольной компании» Сергей Степанов.

«Хочу поблагодарить две крупные мировые компании, которые вышли с этой программой – МТС и Евраз, — в свою очередь отметил глава Междуреченского городского округа Сергей Кислицын. — Это государственное дело, потому что поколение, о котором мы сейчас говорим – это наше будущее, будущее государства».

Сейчас аудитория проекта превышает 11 миллионов человек из более чем 80 регионов России. Теперь в их число входит и Кузбасс.

Молодёжь! Творчеству — Старт!

Проявить себя в различных направлениях проекта «Поколение М» могут абсолютно все желающие. Заявить о себе можно уже сейчас. Для этого достаточно зайти на сайт http://pokolenie.mts.ru, выбрать интересующий раздел, загрузить свою творческую работу и активно участвовать в процессе обучения в режиме онлайн.

Погружение в процесс начинается с онлайн-уроков и участия в конкурсах. Для удобства каждое направление в проекте разделяется по возрастным категориям в соответствии с интересами участников. Комплексная благотворительная программа реализуется компанией МТС при участии Министерства культуры РФ. Всё максимально честно. Лучшие из лучших — победители онлайн-конкурсов — получают уникальные возможности: от стажировки в ведущих творческих коллективах страны до поступления в престижные ВУЗы и выхода на крупнейшие концертные площадки. Казалось бы, чудес не бывает. Однако весь смысл глобального всероссийского проекта МТС сводится к тому, чтобы с помощью интернет-ресурсов предоставить каждому ребёнку равный доступ к различным возможностям развития, независимо от места проживания и материального положения родителей.

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Раскрывая свои таланты, юные участники проекта «Поколение М» сами становятся благотворителями. Оценка их деятельности выражается не только в народном признании в виде лайков на сайте и официальных группах проекта в соцсетях (ВКонтакте и Инстаграм), но и конвертируется компанией МТС в реальные деньги, которые затем переводятся на лечение тяжелобольных детей. Так, за последние три года удалось направить более 15 миллионов рублей на оплату 35 дорогостоящих операций. На сохранение самого ценного — детских жизней — не жалко никаких средств. То же самое касается способностей каждого отдельного ребенка, которые зачастую поражают даже искушенную публику. В качестве наглядного примера можно привести популярное ТВ шоу «Голос. Дети»: его участники в большинстве своём — выпускники проекта «Поколение М». И это только малая часть безграничных возможностей, которые может открыть в себе каждый ребёнок.