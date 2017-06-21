«Квартал дружбы»: всё, что нужно знать о новом микрорайоне Кемерова

В Кемерове началось строительство нового микрорайона «Квартал Дружбы» на Южном. В настоящее время только началась забивка свай для первого дома, но застройщик — ООО «СПИК» — уверяет, что микрорайон будет полностью обустроен за ближайшие 5 лет.

Расположение

«Квартал Дружбы» будет построен на месте огромного пустыря между улицами имени Веры Волошиной и 1-я Линия. Строительство первого дома уже началось — на перекрёстке улиц Дружбы и имени Веры Волошиной. Руководство ООО «СПИК» называет этот участок земли едва ли не самым перспективным местом для жилищного строительства.

Первым среди преимуществ «Квартала Дружбы» называют экологичность. Микрорайон строится в одной из самых высоких точек города, вдали от промышленных предприятий. Это самая окраина города, что гарантирует чистый (по кемеровским меркам) воздух и красивый вид из окон, особенно летом.

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Ещё одно достоинство района — транспортная доступность. От этой «окраины» проще добраться до центра, чем из любой другой точки города. В те минуты, когда оба моста «стоят», когда проспекты Октябрьский и Притомский превращаются в одну большую пробку, с Южного можно свободно выехать тремя разными трассами, не считая разных водительских «секретных троп», в частном секторе Центрального района. Не забываем о самом коротком пути на выезд из города – иногда тоже пригождается. Важный момент: по соглашению с администрацией города Кемерово, ООО «СПИК» проложит четырёхполосную автомобильную дорогу, которая соединит улицу Дружбы с 1-й Линией.

Инфраструктура

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Опять-таки преимущество. Потому что «Квартал Дружбы» фактически приходит на всё готовенькое. Это в 2004-м, когда только был сдан в эксплуатацию дом по адресу Дружбы, 1, с инфраструктурой была настоящая беда. А теперь, спустя 13 лет, в шаговой доступности имеются три детских сада, две «цифровых» школы и целая россыпь магазинов. «Лента», «Мария Ра», «Магнит», «Бегемот» — всё неподалёку. Плюс ещё один торговый центр (пока неизвестно — чей) в непосредственной близости от «Квартала Дружбы».

Впрочем, новый микрорайон внесёт свою лепту в создание местной инфраструктуры. В «Квартале Дружбы» будет своя парковая зона площадью 1,2 Га, с игровыми и спортивными площадками и велодорожками.

«Причём, парковую зону мы начнем строить уже со сдачи первых двух домов, а не через 5 лет, когда будет построен микрорайон. Комфорт будет обеспечен сразу после заселения первых жильцов», — пообещал генеральный директор ООО «СПИК» Андрей Лапин.

Кроме того, в микрорайоне предполагается строительство начальной школы и небольших детских садов во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов.

«Мы предварительно рассматривали этот проект, плотно сотрудничали со строителями и проектировщиками. Был пройден ряд согласований, увеличена мощность зелёных зон, детских и спортивных площадок. И мы рады, что в Кемерове работают подрядчики и застройщики, которые прислушиваются к мнению кемеровчан», — рассказал глава города Илья Середюк, посетивший место строительства «Квартала Дружбы».

Дома и квартиры

Сухие цифры: на участке размером 7,7 Га будет построено 12 домов высотой от 9 до 16 этажей. Общая жилая площадь «Квартала Дружбы» — более 90 000 кв. м. Новосёлов будут ждать более 1 500 квартир от однокомнатных до четырёхкомнатных.

За рамками арифметики – уникальная для Кемерова концепция строительства, основанная на единстве архитектуры и ландшафта.

“В архитектурном проекте соединились два течения — конструктивизм и современная западноевропейская архитектура. От первого жилой комплекс унаследовал лаконичность форм и монолитность внешнего облика. Влияние западной культуры жилого строительства воплотилось в функциональных формах фасадов и мультитекстурной отделке”, — сообщает официальный сайт ООО “Спик”.

Строители «Квартала Дружбы» намерены обеспечить зоны уюта за пределами квартир. Входные холлы с улучшенной отделкой, лифты повышенной комфортности, колясочные, велосипедные парковки появятся уже в первом доме, который будет сдан в эксплуатацию в конце 2018. На встрече с главой Кемерова Ильёй Середюком, директор ООО «СПИК» Андрей Лапин заверил, что все квартиры будут сдаваться под чистовую отделку. Это позволит сохранить зоны общего пользования чистыми и привлекательными для всех.

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В первом же построенном доме появятся подземные парковочные места. Что важно, приобрести их смогут не только жители «Квартала Дружбы», но и соседних домов. Для Южного, где парковочные места имеют цену воды в пустыне – очень важное обстоятельство.

«Квартирография в нашем комплексе довольно широкая. Площадь 1-комн. квартир от 27м2, стоимость от 1,08 млн. руб., 2-х. комн. от 42,9м2., стоимость от 1,7 млн. руб., 3-х. комн. от 64,6м2, стоимость от 2, 45 млн. руб, 4-х. комн. 81,5м2, стоимость от 3,09 млн. руб. Наша задача как девелопера-предложить такую квартиру, где площадь, функциональные зоны, ниши и прочие элементы будут максимально отвечать потребностям покупателя и исключать нефункциональные метры», — заявил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СПИК» Максим Ефименко.

Центр продаж ООО «СПИК»:

Адрес: Кемерово, улица Мичурина, 13, 1-й этаж.

Контактный телефон:+7(38 42) 670 681

Официальный сайт компании: http://spik.pro