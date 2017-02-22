LADA на «Лыжне России»

Настоящий сибиряк не боится мороза! Так подумали участники «Лыжни России» в Кемерове и, несмотря на двадцатиградусный мороз, вышли на старт. Сибдепо узнавал, почему «Лыжня России» пользуется такой популярностью и что даёт участие в гонке.

Традиции

Впервые «Лыжня России» прошла в Кемерове в 2008 году. С тех пор популярность массовой гонки только росла. Для многих участие в ней стало семейной традицией – на соревнования приходят целыми поколениями: раскрасневшиеся от мороза дедушки и бабушки, тепло укутанные малыши, мамы и папы, постоянно поправляющие своим чадам шапку или жилетку с номером. Участники уверены – «Лыжня России» объединяет. Тем более, что никаких возрастных или других ограничений нет: бежать на лыжах могут как двухлетние дети, которые только встали на лыжи, так и ветераны спорта.

До начала соревнований, чтобы участники не замёрзли, «Автоцентр Дюк и К» официальный дилер LADA, приготовил подкрепление — горячие чай, кофе и булочки. Кроме этого, работала полевая кухня, где все желающие смогли утолить голод.

Перед стартом участники, как полагается, сделали селфи и пожелали друг другу легкой трассы. Но уже после начала первого старта все разом стали серьезными и сосредоточенными.

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Эмоции

Те, у кого нет собственных лыж, смогли взять их в пункте проката. В этот день благодаря бренду LADA и его официальному дилеру «Автоцентр ДЮК и К» аренда инвентаря для всех участников была бесплатной. Такой подарок оценили многие: почти половина участников воспользовалась пунктом проката.

В массовом забеге участвовали более 2 500 кемеровчан. Чтобы на трассах не было «пробок», старты поделили на несколько этапов – сначала пробежали почётные гости, среди которых профессиональные спортсмены и представители администрации (5 км), далее участники вышли на 10-километровую дистанцию, и уже после этого начался массовый старт (2 км).

Среди тех, кто первым пробежал дистанцию в 5 км, оказался начальник департамента молодёжной политики и спорта Антон Пятовский. Он участвовал в «Лыжне России» всей семьей, вместе с маленьким сыном.

«Лыжня России» – это по-настоящему семейный праздник в моем представлении, — поделился Антон Пятовский. — Кто-то, конечно, ставит себе задачу победить, но главное – прийти вместе с семьей, заняться спортом. Чтобы твои дети видели, что спорт — это здорово, полезно, хорошо, что родители занимаются с удовольствием. Это не спортивные старты в чистом виде. Мы приглашаем наших прославленных спортсменов для того, чтобы они стали примером для всех горожан»

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Эмоции на финише удивительны – рядовые участники заканчивают гонку с радостью олимпийских чемпионов. Не важно, сколько километров было пройдено — гонка каждому оставила хорошее настроение и гордость от преодоления пути. Восторженные крики «Ура!», объятия в кругу семьи и непременно фотография на память – финишная площадка походила на место, где исполнились заветные желания кемеровчан.

Победа

Многие пришли не просто поучаствовать, а прибежать первыми. Ну, как минимум, оказаться в тройке лидеров. Ведь на то она и гонка, чтобы показать, кто тут самый сильный.

«Мы с сыном участвуем первый раз, — поделился участник массовой лыжной гонки Руслан Саветиков. – Мороз нас не пугает, мы серьезно подготовились и настроены только на победу. Хочется, чтобы молодое поколение занималось спортом, чтобы дети были здоровы, а не сидели в Интернете и не играли в компьютерные игры».

«Лыжня России» давно перестала быть просто массовой гонкой и превратилась в настоящий праздник. Не только весёлый, но и по-настоящему полезный. На мероприятии все желающие могли посмотреть, потрогать и посидеть в салоне любого из четырёх автомобилей LADA — Vesta, Xray, Kalina Сross и Largus Cross. Белоснежные новенькие машины украшали парковку перед Сосновым бором. Эти машины предоставил «Автоцентр Дюк и К», чтобы кемеровчане смогли познакомиться со специальным февральским предложением и узнать любые тонкости покупки.

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Особенной популярностью пользовался автомобиль LADA Vesta, что неудивительно — его отличают стильный интересный дизайн и множество опций. Например, многие оценили опцию ЭРА-Глонасс. Особый интерес у кемеровчан вызвала информация о том, что эту модель можно приобрести по программе Buy Back с ежемесячным платежом всего лишь от 5 990 рублей.

«У нас в феврале действует акция на автомобили LADA — «Выгода до 109 000 рублей», — рассказала руководитель отдела маркетинга «Дюк и К» Екатерина Василенко. – «Автоцентр Дюк и К» на рынке Кузбасса существует уже более 18 лет – в апреле нам исполнится 19 лет. Наша компания — единственный в Кемерове официальный дилер LADA. Бренд LADA всегда выступал за здоровый образ жизни, за спорт, поэтому мы не могли пройти мимо этого мероприятия».

В этот же день все желающие смогли сдать нормативы ГТО. А после награждения победителей — остаться кататься в Сосновом бору.

Несмотря на довольно холодную погоду, кемеровчане получили заряд бодрости и позитива. А те, кто в этот раз выступал в качестве болельщиков, всерьез задумались над участием в следующем году.

Автоцентр ДЮК и К — Официальный дилер LADA в г. Кемерово.

Ул. Баумана 55, к. 3

Телефон: (3842) 655-555

Сайт: avtoduk.lada.ru

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