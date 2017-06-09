Впрочем, тишина держится лишь до тех пор, пока «Школа-студия» не перестаёт вдохновляться и не принимается за дело. В программе обучения, кроме театра, есть организация концертов и разных модных штучек вроде стендап-шоу или творческих флешмобов. Актёрское мастерство, вокал, танцы – всё как положено. В этом году организаторы планируют ввести новую дисциплину: мультипликация.



«Школа-студия» не витает в облаках – ученикам дадут понять, что юному артисту нужно уметь не только выступить на сцене, но и самому организовать мероприятие. Так что они попробуют себя во всех качествах: от режиссуры до разработки и монтажа декораций. Но всё же главная дисциплина в школе – это театр. Хотя бы потому, что занятия для детей этим летом будут проводить известные актёры Павел Басов и Александр Носик. Павел Басов - уроженец Прокопьевска, которому покорились не только сцены Москвы и Санкт-Петербурга, но и ряд ролей в фильмах и телесериалах. Зрители особо отмечают его работу в сериале "Игра. Реванш". Также Павел сыграл в сериалах "Бандисткий Петербург" и "Ангелы революции" и в полнометражных картинах "Питер FM" и "Глухарь в кино".



Александр Носик знаком каждому, у кого дома есть телевизор. Три с лишним десятка ролей в кино и сериалах, ведущий "Часа безопасности" и "Между нами, девочками" на Первом канале, участник "Танцев на льду" и "Больших гонок".

Но главное и основное поле деятельности Басова и Носика - это всё же театр. Количество их театральных ролей не подлежит подсчёту, а актёрское мастерство - сомнению. И этим мастерством они будут делиться с учениками "Школы-студии".