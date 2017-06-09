Возьмём на себя смелость утверждать, что вожатый – это даже более важная фигура, чем самый титулованный приглашённый преподаватель. Он проводит с детьми весь день, от подъёма до отбоя; он отвечает за их жизнь и здоровье; от него зависит, с каким настроением каждый ребёнок проведёт и покинет смену. В статье о «тёмных сторонах детского отдыха»
мы сетовали, что готовить вожатские кадры в нашей стране почти разучились. Но «Фанкидз» попадает как раз в разряд «почти». У агентства есть собственная вожатская школа, которая работает круглый год, а не одну неделю перед летним сезоном. Тех, кто пропускает занятия, из неё выгоняют и на работу не берут. Тех, кто просто «приходил и слушал», тоже не пустят к детям – руководство «Фанкидз» уверяет, что их экзамены действительно сложные. И гордится тем, что их вожатые всегда знают, где находятся их подопечные и чем они заняты; что умеют разрешать конфликты в коллективе и не дают спуска нарушителям правил и режимных моментов лагеря.
Не менее тщательно, чем вожатые, к летней смене готовятся инструкторы «Школы активного отдыха». Эти люди отвечают за плавсредства и безопасность на воде, за подготовку пейнтбольного инвентаря и строгое соблюдение всех правил этой спортивной игры. Здесь экзамен, возможно, даже труднее, чем вожатский. После успешного завершения обучения инструкторы "Фанкидз" получают два удостоверения: инструктора по плаванию и спасению ВО ОСВОД и инструктора по туризму. Это уже не любители, а специалисты-профессионалы, с полным набором навыков и пониманием своих обязанностей.