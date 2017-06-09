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Лето со смыслом:
три отличных варианта для детского отдыха в Кузбассе
Давно известно: лучший летний лагерь отдыха – это тот, в котором у ребёнка почти нет свободного времени. Плавное, ленивое расписание в стиле «завтрак–обед–ужин-дискотека» не принесёт детям абсолютно никакой пользы. Нужно, чтобы каждый день был расписан буквально по минутам. Чтобы каждый день перед ребёнком ставилась (и выполнялась) новая задача. Чтобы он возвращался домой, научившись чему-то новому и интересному. Другими словами, детей нужно отправлять на тематические смены. Такое лето ребёнок будет вспоминать вплоть до следующих больших каникул. Другое дело, что нужно подобрать такую, где будет интересно именно вашему чаду.

Агентство молодежного и детского отдыха «Фанкидз» специализируется исключительно на тематических сменах. Здесь готовы предложить абсолютно разные виды активного отдыха: от интеллектуальных летних школ до настоящих приключений на воде и на суше. В этой статье мы расскажем о трёх летних школах, в которые ваши дети смогут попасть уже этим летом.
«Школа активного отдыха»
Название говорит само за себя. Самая динамичная программа отдыха, разработанная «Фанкидз». Фактически, это 21 день сплошного экшна, который начинается на берегу Беловского водохранилища, а заканчивается на горе Зелёная в Шерегеше.

Итак, сначала ваш ребёнок попадает в палаточный лагерь рядом с пристанью, от которой отчаливают парусные катамараны. Это называется «Парусная школа». Первые три дня дети изучают, как устроены эти миниатюрные парусники, учатся основам обращения с парусом и такелажем. А ещё - множеству полезных мелочей вроде вязания морских узлов. Далее следует экзамен и самое главное – самостоятельный выход на воду. Заканчивается смена всеобщей регатой. Один из экипажей покидает «Парусную школу» с чемпионским званием, кубками и медалями.

Впрочем, хождение под парусом – это лишь часть отдыха. Каждый участник смены будет регулярно кататься на различных водных снарядах.
На 11-й день смены весь лагерь, вместе с вожатыми, грузится в автобусы и переезжает с «моря» в горы. А точнее, в Шерегеш, где размещается в «Спортотеле» на горе Зелёная. Здесь начинается новая школа – пейнтбольная. Как и в случае с катамаранами, первые дни посвящены изучению пейнтбольных маркеров, амуниции, экипировки и принципов игры. Затем – тренировочные стрельбы, товарищеские матчи и большой турнир длиной в несколько дней. Побеждает только одна команда (5-6 человек), но сами соревнования устроены так, чтобы каждый ребёнок настрелялся вдоволь. Кроме пейнтбола, смена включает в себя однодневный поход на гору Курган, к знаменитому Поклонному кресту.

«Школа активного отдыха» не зацикливается исключительно на спорте. Чтобы обеспечить детям смену деятельности, разнообразие и вообще гармонию, почти каждый вечер в парусной и пейнтбольной школах заканчивается творческим мероприятием – концертом, интеллектуальной игрой, стендап-шоу или что там ещё придумают организаторы. И, что интересно, все всё успевают.
Через 21 день ребёнок возвращается домой загорелый до черноты, полный впечатлений, с памятными сувенирами и в брендированной футболке. Последнее очень важно: свою первую «отрядную» футболку дети воспринимают как нечто сакральное, берегут и вешают на стену. Готовьтесь: с высокой долей вероятности чадо захочет повторить. Возможно, даже этим же летом – новая смена в «Школе активного отдыха» стартует через каждые 10 дней вплоть до середины августа. Отдельные уникумы ухитрялись побывать на этой смене трижды за летние каникулы.
«Школа активного отдыха»
Время проведения: июнь-август.
Продолжительность смены: 21 день.
Возраст: 10-17 лет.
Место проведения: турбаза «Парус» (Белоский район), посёлок Шерегеш (Таштагольский район).
Проживание: первые 10 дней – палаточный лагерь (столовая, душевые и медпункт - стационарные) , следующие 10 дней - в гостинице "Спортотель-2", 4-8 местное размещение, удобства в номере
Питание: 5 раз в день, столовая турбазы «Парус», ресторан отеля.
Стоимость путёвки: 29 200 рублей.
«Школа-студия»
Фактически речь идёт о театральной студии, которая перебралась из города в отель в горах. И правильно сделала – отвлекающих от занятий факторов на горе Зелёная почти нет. Шерегеш летом – это ведь прямая противоположность Шерегешу зимой. В это время года он больше подходит не для весёлых экстремалов, а для служителей Мельпомены, Терпсихоры и прочих муз. Пустой горнолыжный посёлок и десятки закрытых отелей придают пейзажу мрачное очарование и вдохновляют порой не хуже, чем закаты в горах или грозовые тучи над Мустагом. И тишина кругом… Только ученики «Школы пейнтбола» негромко постреливают где-то вдали.
В этой сказке мы можем охватить программу первого курса обучения театрального вуза. Здесь есть и наблюдение за животными, и звуки леса. Детям это помогает многое постичь и понять.
Павел Басов
актёр Большого драматического театра им. Г. А. Товстогонова, педагог «Школы-студии» "Фанкидз"
Впрочем, тишина держится лишь до тех пор, пока «Школа-студия» не перестаёт вдохновляться и не принимается за дело. В программе обучения, кроме театра, есть организация концертов и разных модных штучек вроде стендап-шоу или творческих флешмобов. Актёрское мастерство, вокал, танцы – всё как положено. В этом году организаторы планируют ввести новую дисциплину: мультипликация.

«Школа-студия» не витает в облаках – ученикам дадут понять, что юному артисту нужно уметь не только выступить на сцене, но и самому организовать мероприятие. Так что они попробуют себя во всех качествах: от режиссуры до разработки и монтажа декораций. Но всё же главная дисциплина в школе – это театр. Хотя бы потому, что занятия для детей этим летом будут проводить известные актёры Павел Басов и Александр Носик. Павел Басов - уроженец Прокопьевска, которому покорились не только сцены Москвы и Санкт-Петербурга, но и ряд ролей в фильмах и телесериалах. Зрители особо отмечают его работу в сериале "Игра. Реванш". Также Павел сыграл в сериалах "Бандисткий Петербург" и "Ангелы революции" и в полнометражных картинах "Питер FM" и "Глухарь в кино".

Александр Носик знаком каждому, у кого дома есть телевизор. Три с лишним десятка ролей в кино и сериалах, ведущий "Часа безопасности" и "Между нами, девочками" на Первом канале, участник "Танцев на льду" и "Больших гонок".
Но главное и основное поле деятельности Басова и Носика - это всё же театр. Количество их театральных ролей не подлежит подсчёту, а актёрское мастерство - сомнению. И этим мастерством они будут делиться с учениками "Школы-студии".
Не следует думать, что в «Школу-студию» принимают только каких-то особенно талантливых детей. Наоборот – здесь ребёнку популярно объяснят, что совсем бесталанных людей в принципе не существует, нужно только поискать талант в себе. Другими словами, принимают всех. И все возвращаются домой, зная и умея больше чем до смены. Как минимум, преодолев страх публичных выступлений. А это, согласитесь, полезно не только в творчестве.

В отличие от «Школы активного отдыха», «Школа-студия» - это уникальная смена, одна на всё лето. Другой возможности посетить её, кроме указанных ниже 14 дней, не будет.
«Школа-студия»
Время проведения: с 04 по 18 июля.
Продолжительность смены: 14 дней.
Возраст: 10-17 лет.
Место проведения: посёлок Шерегеш (Таштагольский район).
Проживание: гостиница "Спортотель-1", 3-4 местное размещение, удобства в номере.
Питание: 5 раз в день, ресторан отеля.
Стоимость путёвки: 27 100 рублей.
«Профи-школа»
Ещё одна смена, которая проводится только один раз в году. «Профи-школа» - это уже для серьёзных ребят, пристально смотрящих в будущее. Из названия можно понять, что это лагерь для тех, кто в будущем намерен стать высокооплачиваемым профессионалом и крайне ценным специалистом. Причём, неважно, в какой сфере. «Профи-школа» не даёт практических навыков, не претендует на звание вуза, она лишь даёт импульс для дальнейшего саморазвития.
Мы уделяем большое внимание познанию ребёнком самого себя. Мы говорим о компетенциях, которые сегодня необходимы каждому человеку, чтобы быть успешным в жизни и в профессии. Мы даём представление о профессиях, наиболее востребованных сейчас, а также о тех, что будут в тренде через несколько лет.
Олеся Андреева
директор тематического лагеря «Профи-школа» агентства "Фанкидз"
Просматривая новостную ленту официального сайта «Фанкидз», нетрудно заметить, что каждый день в «Профи-школе» посвящён достижению конкретного результата: «Время говорить», «Время доказывать», «Время выбирать» и так далее. За звучными названиями – мастер-классы и тренинги от специалистов успешных компаний (теоретиков и практиков), преподавателей вузов и психологов-консультантов. На прошлой смене, например, занятия для детей проводили сертифицированные тренеры «Газпром трансгаз Томск», Сбербанка и «Росатома»; доценты и преподаватели ТГУ; сотрудник международной исследовательской лаборатории по робототехнике.

Самая заметная фигура в преподавательском составе "Профи-школы-2017" - Дмитрий Судаков - ведущий образовательных программ МШУ «Сколково», руководитель федерального проекта «Атлас новых профессий». Возможно, это вообще самый компетентный специалист по "профессиям будущего" во всей России. Он работал в "Профи-школе-2016" и этим летом приедет вновь. На мастер класс от специалиста такого уровня может рассчитывать далеко не каждый вуз.
"Атлас новых профессий" - это не просто список профессий, это результат обсуждения тысяч экспертов из ведущих российских компаний касательно того, как будет выглядеть экономика страны через 15-20 лет.

Моя лекция направлена как раз на то, чтобы ребята осознали, что мир, в котором им предстоит работать, будет выглядеть совершенно по-другому. А значит, что нацеливаться на целый ряд профессий сегодня может оказаться рискованным: эти специалисты могут просто оказаться не востребованными в том мире. И мне кажется, что ребята это поняли.
Дмитрий Судаков
ведущий образовательных программ МШУ «Сколково», руководитель федерального проекта «Атлас новых профессий»
Преподаватели знакомят детей с пулом профессий, актуальных прямо сейчас и имеющих наилучшие перспективы в будущем. Рассказывают, какие личностные качества, навыки и умения наиболее ценны в современном мире и как их развивать. По окончании школы дети получают сразу несколько сертификатов, которые здорово украсят портфолио старшеклассника (не считая футболок, сувениров и впечатлений).

На одной лишь учёбе «Профи-школа» не зацикливается – лето же на дворе, а кругом - горы. Остаётся достаточно времени на творчество, общение, экскурсии, спортивные развлечения (стрельбу из лука, например) и даже на «полезное дуракаваляние» - на время смены выпадает день Ивана Купала.
«Профи-школа»
Время проведения: 20 июня - 4 июля.
Продолжительность смены: 14 дней.
Возраст: 14-17 лет.
Место проведения: посёлок Шерегеш (Таштагольский район).
Проживание: гостиница "Спортотель-1", 3-4-местное размещение, удобства в номере.
Питание: 5 раз в день, ресторан отеля.
Стоимость путёвки: 24 000 рублей.
Подготовка вожатых и инструкторов
Возьмём на себя смелость утверждать, что вожатый – это даже более важная фигура, чем самый титулованный приглашённый преподаватель. Он проводит с детьми весь день, от подъёма до отбоя; он отвечает за их жизнь и здоровье; от него зависит, с каким настроением каждый ребёнок проведёт и покинет смену. В статье о «тёмных сторонах детского отдыха» мы сетовали, что готовить вожатские кадры в нашей стране почти разучились. Но «Фанкидз» попадает как раз в разряд «почти». У агентства есть собственная вожатская школа, которая работает круглый год, а не одну неделю перед летним сезоном. Тех, кто пропускает занятия, из неё выгоняют и на работу не берут. Тех, кто просто «приходил и слушал», тоже не пустят к детям – руководство «Фанкидз» уверяет, что их экзамены действительно сложные. И гордится тем, что их вожатые всегда знают, где находятся их подопечные и чем они заняты; что умеют разрешать конфликты в коллективе и не дают спуска нарушителям правил и режимных моментов лагеря.

Не менее тщательно, чем вожатые, к летней смене готовятся инструкторы «Школы активного отдыха». Эти люди отвечают за плавсредства и безопасность на воде, за подготовку пейнтбольного инвентаря и строгое соблюдение всех правил этой спортивной игры. Здесь экзамен, возможно, даже труднее, чем вожатский. После успешного завершения обучения инструкторы "Фанкидз" получают два удостоверения: инструктора по плаванию и спасению ВО ОСВОД и инструктора по туризму. Это уже не любители, а специалисты-профессионалы, с полным набором навыков и пониманием своих обязанностей.
Задать дополнительные вопросы и получить помощь в планировании отдыха вашего ребенка вы можете, обратившись по телефону: 8 (3843) 91-03-30 или на официальном сайте агентства молодёжного и детского отдыха «Фанкидз».
Текст: Аркадий Кимеев
Фото: из архива агентства молодежного и детского отдыха «Фанкидз»
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