«Лига справедливости» — рецензия на фильм

Новый фильм киновселенной DC критики не успели попинать перед выходом на экраны – тех, кто побывал на предпросмотрах, обязали хранить тайну до мировой премьеры. И это замечательно – зрители попроще могут успеть составить собственное мнение, не оглядываясь на «мэтров».

Давайте будем честны: в «битве комиксов», развернувшейся на киноэкранах в 2010-е, игра до сих пор шла в одни ворота: вселенная Marvel всё время смотрелась на голову (как минимум) выше конкурентов из вселенной DC, как было бы в условном хоккейном матче Россия-Япония. В каждой картине о мире Супермена и Бэтмена есть целый ряд неприятных «но», в то время как с другой стороны практически идеальную игру показывают Дэдпул, Логан и Человек-паук в последней инкарнации. Чтобы выровнять ситуацию, Warner Bros. выпускает на площадку новое игровое звено: «Лигу справедливости». Давайте разбираться, насколько оно готово к борьбе.

Да, и мы помним, что Зака Снайдера отстранили от работы над фильмом. Но его преемник Джосс Уидон приступил к работе только на стадии монтажа, так что в этом материале режиссёром мы будем называть того, кто проделал основную работу.

«Все знают случай группы Nickelback. Канадские рокеры так сильно хотели пробиться на вершину музыкальных чартов, что даже вычислили главные приемы поп-хитов, прежде чем записать одну из своих самых успешных песен. «Лига справедливости» – что-то вроде «How You Remind Me» от кино; попытка собрать дорогой супергеройский блокбастер по инструкции» The Hollywood reporter

Сюжет

Российский The Hollywood reporter (как и добрых два десятка его западных коллег) жесток но справедлив: основная сюжетная линия «Лиги» — шаблонная донельзя. Впрочем, они напрасно приписывают изобретение этого шаблона нынешним владельцам вселенной Marvel. Схему «явление злодея – сбор геройской команды – разведка боем – налаживание отношений – финальная битва» придумали задолго до них. И она до сих пор вполне успешно работает. Другое дело, что зритель-то всё равно в глубине души надеется на что-нибудь новенькое…

Но нет, на «новенькое» режиссёр Зак Снайдер решается только в мелочах. Здесь добавил немного юмора, там — красок мрачному Готему. Ввёл в повествование пару новых боевых машин и расширил ареал передвижения Бэтмена, который ранее был «невыездным».

Остальное, по большому счёту, привычно. Супергероям, доселе одиноким, приходится налаживать командную работу и отношения вообще. В ходе тимбилдинга нам их и представляют, к сожалению, довольно поверхностно – время-то не ждёт, Земля в опасности. Экшн в картине – бодрый и занимательный, учитывая, что арсенал «наших» существенно расширился. Боевые «арены» разнообразны – классическое «на земле, в небесах и на море». Отдельно отметим битву амазонок, а потом и атлантов со Степным Волком и, разумеется, финальное побоище в Польше (почему в комиксах всё время разносят именно восточную Европу, а не Африку или Австралию, например?).

Зак Снайдер, судя по всему, очень хотел, чтобы зритель испытал весь спектр возможных эмоций. Посмеяться – вот вам сцены с Флешем и Акваменом, наслаждайтесь. Нужен прилив адреналина – получайте набор первосортных «махачей» с применением любого оружия, от архаичного до футуристичного. Есть необходимость погрустить – в кадре появляются жертвующие собой амазонки и безвинно гибнущие атланты, а также Киборг с его действительно нелёгкой судьбой. И не забываем о трёхминутном ролике на тему «Как дальше жить без Супермена?» с Эми Адамс и убитыми горем народными массами. В итоге, по-настоящему сильно прочувствовать что-либо не получится. Но общее впечатление от «Лиги справедливости» остаётся приятным, хоть и основательно размытым.

Из серьёзных минусов стоит выделить вечную проблему DC – затянутые диалоги. Очень много лишних слов произносят действующие лица, когда можно было обойтись парой-тройкой коротких фраз.

«Ещё совсем недавно «Вселенная DC» противопоставляла себя конкурентам именно что своею серьёзностью: пока там всякие муравьи да еноты безостановочно хохмят, пафосным парням из стали негоже разбавляться на вздорные прибауточки, Супермена с Бэтменом и так все любят. Но прошло всего несколько лет — и вектор заметно изменился: пусть комедией новую картину ещё не назовёшь, но прикалываться её персонажи уже, кажется, научились» «Ридус»

Герои

У многих критиков есть претензия – состав «Лиги», дескать, бесстыдно копирует «Мстителей». Но, на наш взгляд, это абсолютно несправедливое обвинение. Нет, сходство действительно есть. Но не стоит забывать, что DC и Marvel начали конкурировать не вчера. И ещё с «бумажных» времён беззастенчиво копировали друг у друга героев. Теперь в обеих вселенных есть миллиардеры – лидеры супергеройских команд, громилы божественного происхождения, человечные киберлюди, талантливые юноши и далее по тексту. Это данность – таких героев успели полюбить поклонники комиксов. И критиковать Снайдера здесь не за что. Но давайте перейдём к персоналиям.

Порадовали: Киборг (Рэй Фишер) и Аквамен (Джейсон Момоа). Первый – потому что это единственный персонаж, которому по-настоящему сопереживаешь. Несмотря на говорящее прозвище, он зачастую оказывается самым человечным. И, главное, он избегает ненужного пафоса, а шутит редко, но метко и всегда с каменным лицом. Второй – просто потому, что он – самый крутой. Не в плане суперсилы, тут на вершине сами знаете кто. Повелитель морей крут по-мужски, а порой даже «по-пацански». Но при этом не даёт заподозрить себя в отсутствии мозгов, как зачастую бывает с марвеловским Тором. Одно плохо – колоритных персонажей нам подают «готовыми». Мы почти ничего не узнаём о том, кто они такие, «откуда вышли и куда идут». И если с Акваменом пробелы восполнят через год, то про сольный фильм о Киборге пока ничего не слышно. А стоило бы представить их заранее, по примеру всё тех же Marvel.

Не порадовал: Флэш (Эзра Миллер). Хотя, справедливости ради, здесь немалую роль сыграл и отвратительный голос российского дублёра. Но даже если не брать его в расчёт, поклонники этого персонажа будут разочарованы – героя представили трусом и размазнёй, который трещит без умолку и без конца попадает впросак. Понятно, что такой персонаж нужен, но это тот самый случай, когда сценаристы явно перегнули палку.

Не показали ничего нового: Бэтмен (Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот) и Супермен (это за спойлер не считается – ни один ребёнок на планете в его окончательную смерть не поверил). Основатель «Лиги» за прошедший год раскачался, без преувеличений до габаритов Сильвестра Сталлоне. Он, наконец, сбривает бороду и вообще становится веселее и ближе к народу. Даже шутит, выходя из образа Тёмного рыцаря. Но в остальном – ничего нового. А амазонка израильского происхождения не поменялась ни на йоту – всё те же красота и наивный пафос. И есть ощущение, что в ближайшее время первое перестанет компенсировать второе. А значит, Чудо-женщина начнёт надоедать. Супермен же успевает удивить только один раз, и то лишь слегка. Дальше — по проверенному маршруту.

Отсутствующие: Зелёный фонарь. Это уже из наболевшего – мы лично знаем нескольких мальчишек, до последнего надеявшихся, что именно Зелёному фонарю Альфред в трейлере говорит «Он говорил, что ты придёшь». Но нет – лишь пара жалких кадров, намекающих, на что способны парни из ордена «Фонарей» из воспоминаний Дианы. Видимо, самого интересного держат в сундуке, чтобы зрители не теряли интереса к франшизе. Маркетинг, язви его в душу…

«Страшилище, как обычно пользуясь идиотскими мотивациями, горит желанием всех уничтожить и поработить одновременно. Понять его логику сложновато, там даже при попытке осмыслить его имя мозг закипает: вроде же кличка означает Степной Волк, но где ты видел степного волка с рогами? С рогами только горные волки, но никак не степные» MAXIM

Злодеи

Похоже, это самое сложное в съёмках супергеройского кино. Либо создатели упорно отказываются признавать тот факт, что образ главзлодея не менее важен для успеха, чем герои, которым предстоит его прикончить. С виду Степной волк – это гибрид геймерских Шао-Кана и Диабло. Само по себе, вроде и неплохо. Но почему он опять такой «плоский»? Что мешает прописать образ и монологи антогониста тщательно и с душой? Обладай он хоть десятой доле харизмы персонажей Кристофа Вальца – и восторгу критиков не было бы предела. Представьте, как было бы здорово, если бы злодей обладал чувством юмора и троллил наивную Чудо-женщину? И ведь далеко ходить не надо – поклонники DC прекрасно помнят легендарную роль Хита Леджера в роли Джокера… Впрочем, мы размечтались. Степной волк – просто здоровенный и сильный, ничего более. И тот факт, что убили его довольно оригинально, сути не меняет.

Миньоны Степного волка – ещё более невнятные. Ну, некрасивые, конечно, наполовину насекомые, наполовину гуманоиды. Но какие-то неопасные. Без лидера с ними вполне могли бы справиться регулярные войска НАТО, США, либо России, даже не помогая друг другу.

«Лигу» можно как хвалить, так и ругать – это не безупречный блокбастер и не идеальное комиксное кино. Но все же фильм оставляет скорее приятное, чем горькое послевкусие, потому что он напряженный, веселый и боевитый, с яркими персонажами» Film.ru

Посмотрев «Лигу справедливости», от восторга никто не умрёт, это мы гарантируем. Но, несмотря на перечисленные выше недостатки, это вовсе не плохой фильм. Он явно лучше, чем предыдущие картины о вселенной DC, франшиза явно прогрессирует, хотя и не может пока на равных спорить с Marvel. «Лига», без сомнений, понравится детям – поклонникам супергероев. Но и сопровождающим их родителям не придётся мучиться в кинозале – зрелище вполне достойное.