Лучшие в Кузбассе: итоги конкурса «100 лучших товаров России»

В столице Кузбасса подвели итоги всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» и наградили лучшие предприятия региона. Онлайн-журнал Сибдепо побывал на награждении и узнал, как получать «золотые» дипломы 7 лет подряд и чем конкурс помогает компаниям совершенствоваться.

Всемирный день качества

Награждение лучших предприятий Кузбасса прошло в торжественной атмосфере Большого зала администрации Кемеровской области в символичную дату – 9 ноября, Всемирный день качества.

Праздничности атмосфере добавил и тот факт, что в 2017 году конкурс отметил 20-летний юбилей. Теперь можете вообразить, что чувствовали представители компаний, которые под аплодисменты коллег и других победителей выходили в центр огромного зала за федеральными и региональными медалями и дипломами?

«Программа конкурса «100 лучших товаров России» проходит в два этапа. Первый – региональный. В Кемеровской области он проходит под названием «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Два десятка лет его несменными организаторами выступают администрация Кемеровской области, Кузбасская ТПП и ФБУ «Кемеровский ЦСМ»», – рассказывает секретарь региональной конкурсной комиссии Тамара Бочковская.

Конкурсная комиссия оценивала инновационный подход к ведению дела, введение прогрессивных технологий в производство, качество и внешний вид товара и многие другие параметры.

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В этом году 50 организаций и предпринимателей Кемеровской области на суд экспертной комиссии представили 65 наименований продукции и услуг в шести разных номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».

«Цель конкурса – добиться максимального качества товаров для жителей Кузбасса – вызывает уважение. Поэтому сегодня на одном из наиболее ярких и деловых мероприятий города мы поздравляем предприятия с заслуженными наградами за большую и очень серьёзную работу и поощряем добросовестных производителей, которые своей деятельностью положительно влияют на экономику города и создают конкурентоспособные товары», – отметил начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет.

В середине июля 2017 года региональный отборочный этап прошли 30 предприятий. Они получили рекомендации от конкурсной комиссии и выступили на федеральном этапе.

Кузбасс среди лучших предприятий России

Кузбасским предприятиям за «золотые» дипломы пришлось бороться с участниками со всей России, Беларуси, Казахстана. Всего в 2017 году в конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 93 региона.

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9 ноября были озвучены итоги по Кемеровской области и долгожданные награды получили 14 абсолютных победителей из Кузбасса. Эксперты на федеральном уровне подтвердили качество их продукции. И теперь предприятия имеют право маркировать свои товары «золотым» логотипом.

«Мы очень любим то, чем занимаемся, и всегда стремимся быть лучшими, а конкурс помогает нам совершенствоваться. После дебютного участия мы стали очень плотно работать с потребителями, отрабатывать все замечания и пожелания. Через пару месяцев, чтобы усовершенствовать этот процесс, мы также запустим мобильное приложение, в котором можно будет заказывать школьные блюда, оставлять комментарии, участвовать в анкетировании», – поделилась золотой лауреат конкурса, директор МАУ «Школьное питание» Анастасия Панькова.

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Для многих лауреатов всероссийского конкурса участие в очередном этапе – традиция. Так, компания «РегионУпак» на протяжении семи лет принимает участие в программе «100 лучших товаров России» и каждый раз получает высшие награды.

«Наш бренд известен в России и странах ближнего зарубежья, и для нас важно подтверждать качество продукции и сервиса перед нашими клиентами и партнёрами. Федеральные и региональные сети в первую очередь обращают внимание на подобные награды. Планку снижать не планируем, поэтому и в будущем году примем участие в конкурсе», – поделилась заместитель генерального директора по коммерции Алёна Рупп.

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Конкурс – как мотивация

Если вдруг вы заинтересовались конкурсом, а потом смутились таких гигантов рынка, не переживайте. В программе участвуют и получают признание не только известные в Кузбассе и России бренды, но и совсем молодые предприятия. Один из них – компания «Медовая сказка».

«Мы зарегистрировали предприятие в феврале 2017 года. Поэтому в конкурсе такого уровня участвуем впервые. Это наш первый и достаточно плодотворный опыт. На региональном этапе мы представили мёд, медовую продукцию и сладости. Члены комиссии указали на недочёты в оформлении упаковки товара и подсказали,что нужно исправить. И уже на федеральном этапе мы получили серебряный знак качества», – рассказала мама пятерых детей, руководитель ИП «Медовая сказка» Людмила Земченкова.

Как признались участники конкурса, такое масштабное мероприятие мотивирует их работать лучше каждый день. Для некоторых оценка и награды стали настоящим праздником.

«Мы представили конкурсной комиссии пункт секционирования столбовой, который повышает надёжность линий электропередачи. Он снижает кратковременную аварийность, даёт возможность устранять аварии без выезда на место – дистанционно. С первого раза нам удалось получить «золотой» знак. После оглашения результатов коллектив компании взбодрился. У сварщиков, сборщиков, электромонтажников, которые участвовали в изготовлении товара, словно искорка в глазах появилась», – отметил представитель ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть г. Кемерово» Евгений Воронько.

Индивидуальный предприниматель Яна Стрельченко на конкурс представила товары народного промысла. Уже семь лет она регулярно участвует в программе и каждый раз удивляет членов экспертной комиссии новыми творческими поделками. В этом году специально для конкурса она создала плафоны для светильников из натуральной шерсти. Многослойный рисунок уникального изделия «играет» по-разному при дневном свете и ночью, когда горит лампочка. Чтобы изготовить такой необычный светильник, рукодельнице пришлось изучить всемирную историю и физику.

«Конкурс заставляет двигаться вперёд. Когда первый раз участвовали, не ожидали что сразу получим «золото». Планировали, чтобы нас хотя бы просто оценили. На второй год приняли участие уже ради интереса: а сможем ли опять? На третий – словили кайф. Ведь это не просто конкурс, а праздник, когда тебя оценивают настоящие эксперты. Теперь за полгода нужно придумать что-то новое, чем можно будет опять удивить членов жюри. Получить даже «серебро» за восьмой год участия будет стыдно», – делится Яна Стрельченко.

Помимо этого также 30 ведущих специалистов и работников предприятий и организаций Кемеровской области, которые внесли вклад в развитие качества, получили почетный знак «Отличник качества». Сертификаты соответствия вручили предприятиям и организациям Кузбасса, выпускающим продукцию и оказывающим услуги на уровне требований международных и национальных стандартов, приурочившим подтверждение соответствия своих систем менеджмента ко Всемирному дню качества.

Окончательные итоги всероссийского конкурса остальные регионы подведут 15 декабря. Тогда станут известны все лучшие предприятия России. В 2018 году конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса» стартует с февраля и будет посвящен году предпринимательства, инвестиций и инноваций.

С подробным списком победителей можно ознакомиться на сайте ФБУ «Кемеровский ЦСМ».