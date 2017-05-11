«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Премьеру нового фильма Гая Ричи ждали слишком сильно. Заявка была слишком амбициозна, а трейлер слишком хорош. И вот результат – обманутые в лучших ожиданиях критики рвут картину в клочья, так не доставалось даже «Бэтмену против Супермена». Увидев первые их отзывы, мы даже испугались и не думали вообще не ходить в кино на этой неделе. Но потом появился спортивный интерес: что же такого ужасного мог натворить Гай Ричи?

Ещё никогда королю Артуру не приходилось так туго. Даже в роковой битве на реке Камлан, после которой государя пришлось срочно транспортировать на Авалон, к феям-медикам. Западные критики набросились на него яростнее, чем все саксы, скотты и пикты вместе взятые. 18% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, в сопровождении лестных эпитетов, вроде «абсолютное дно», «напыщенная бессмыслица» и «нелепый набор неприятных сцен».

Тут следует уточнить: в США традиционно не любят древние британские легенды, как бы напоминающие о том, что у них самих не было никакого средневековья и достойного эпоса (не считая комиксов). По этой причине в американском прокате уже не раз проваливались короли Артуры, Робины Гуды и прочие Тристаны с Изольдами. Да, на этот раз маэстро действительно был не так хорош, как ожидалось. Да чего у ж там — провалился. Но, наряду с очевидными минусами, «Меч короля Артура» имеет и некоторые плюсы. С них и начнём.

Чем порадовал «Меч короля Артура»

«Фирменый» Гай Ричи

Пока известная всем история развивалась по «ричевским» правилам драматургии, было здорово! Нелинейное развитие сюжета, многофигурные действия персонажей, с «перемоткой» назад – знаменитый режиссёрский стиль выдерживался на протяжении 2/3 фильма, и лишь потом не удержался и скатился в пошлую эпичность и бессмысленный экшн. Но, например, взросление и становление героя получилось очень ярким. Добавим сюда фирменный параллельный монтаж, рапид, сигментированый экран и цветовую гамму – получается очень даже симпатично.

«Больше всего шокирует то, как «Король Артур» укладывается в стилистику предыдущих работ Ричи. Все фирменные приемы режиссера тут есть: от сцен, в которых герои бегут по городу с подвешенной на грудь камерой (как в «Рок-н-рольщике»), до лающих собак в замедленной съемке (как в Snatch), и волшебного оружия, за которым все охотятся (как в Lock, Stock, And Two Smoking Barrels). Есть даже сцена, в которой герой-мошенник рассказывает историю, не сочетающуюся с видеорядом (как в любом фильме Ричи)» The Playlist

Мир криминала

Памятуя об успехах фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-ролльщик», Ричи максимально криминализировал своего персонажа и его окружение. Артур, выросший под присмотром проституток и бандюков, намного живее и веселее, чем, к примеру, его ипостась образца 2004 года – римский центурион. По правде говоря, криминальные сцены – самые удачные в фильме.

Мачизм

Ещё одна «визитка» Гая Ричи. Артур (Чарли Ханнем) со своим злобным дядей Вортигерном (Джуд Лоу) не только бьются за трон и счастливое будущее Англии, они ещё и по-пацански меряются крутостью, брутальностью и мужским обаянием. По канону, сын убиенного короля Утера, конечно, должен быть впереди, но на деле Вортигерн, на наш взгляд, поинтереснее. Некоторым критикам, правда, и он не угодил, но на наш взгляд – лучшая актёрская игра в фильме. Персонаж хоть и отрицательный, но неоднозначный. Его личная драма и переживания выглядят более правдоподобными, чем у самого Артура. Ну, давайте будем объективны: актёр Ханнем не ровня актёру Лоу. Во всяком случае, пока.

Что же касается женщин, то у Гая Ричи они традиционно служат украшением мужских разборок. «Меч короля Артура» от традиций не отступает, за одним исключением.

Ведьма

Назвать соратницу Артура «магичкой» мы, как знатоки фэнтези не можем – повадки и методы у неё чисто ведьминские: травы, снадобья и эликсиры, а не прямое управление энергиями стихий. Но, тем не менее, вышло очень эффектно. Большой орёл и змеи всех калибров, которыми она управляла, добавили повествованию столь необходимой мистики. К сожалению, мага Мерлина и фею Моргану Ричи куда-то дел, от чего фильм сильно потерял. Да и Владычица озера лишь мелькнула и пропала.

Саундтрек

Здесь даже самые ярые критики не нашли поводов придраться. Всё, на высшем уровне, как и положено в фильмах Гая Ричи.

Чем разочаровал «Меч короля Артура»

«Это король Артур для людей с синдромом дефицита внимания, выросших на видеоиграх. Фильм больше вдохновлен успехом «Игры престолов», нежели любыми другими источниками, но там мало что работает» Deadline

Сюжет

Согласны, этот минус – дороже всех плюсов, вместе взятых. Увы и ах – не умеет Гай Ричи работать за рамками криминальной или, на худой конец, шпионской среды. Абсолютно ничем «Меч короля Артура» не удивил. Ждёшь, ждёшь, а под конец с горечью признаёшь – фильм-то, по большому счёту, скучный и шаблонный. Тиран и убийца на грани победы, но появился герой, наслушался волшебников и мудрых повстанцев, схватился за меч – финал предсказуем. Не сказать, что такое развитие событий – это плохо и не приемлемо, но по меркам Гая Ричи, извините, халтура.

Как произошла метаморфоза из циничного главаря древнебританской мафии в мудрого и доброго короля, заметить невозможно. Она происходит и всё тут – принимайте готового к подвигам Артура. Чудесное преображение – прямо как в нашем любимом «Викинге». И после этого смотреть становится совсем уж мучительно. Экшн, хоть и фирменный, становится в тягость и перестаёт быть «ричевским». Финальная битва больше смахивает на Mortal Combat. А финал уж совсем смазанный, полный пафосных слов и бессмысленный.

«Шелуха» и «бижутерия»

По понятным только одному Гаю Ричи причинам, «Меч короля Артура» полон совершенно ненужных для повествования элементов. Нет, мы не против школы кунг-фу в древнем Лондиниуме (с сэнсеем и неграми). И нас не возмущает тот факт, что сэр Бедивер оказался темнокожим. В конце концов, у режиссёра есть такое же право выдумывать, как и у древних сказителей. Но нам хочется знать – зачем это всё? Чем, в первую очередь, хорош актёр Джимон Хонсу? Правильно, боевыми навыками. Так почему он проявляет их чуть менее, чем никак, а только треплется? Если уж китаец по имени Джордж (Том Ву) основал школу кунг-фу (об этом прямо заявляется) в Лондиниуме, то почему его ученики почти не задействованы в событиях. И это – лишь пара примеров. Есть также непонятный конфликт с викингами, тайники Артура и ещё с десяток «ружей», которые так ни разу и не выстрелили.

Декорации

Несуразные – вот то самое слово. Лондиниум не похож ни на древнее кельтское поселение, ни на город, осчастливленный римским влиянием. Одно здание – как будто из VIII века, другое – вполне себе из XVIII-го. А легендарный Камелот – откровенно идиотский, смесь Рейхстага и Минас Моргула. Понятно, что в нём почти на весь фильм обосновался гадина Вортигерн. Но строили-то Камелот маги для доброго и мудрого Утера. И что, спрашивается, получилось? Вот вам и весь «Меч короля Артура» — прочих декораций почти нет. Кусок реки, кусок леса и никаких фэнтезийных пейзажей древней Англии.

«Когда персонаж вырастает в Чарли Ханнэма, он сильный и умный, стоящий посреди грязной лондонской улицы в светлых одеждах. Сразу вспоминается реплика из куда более удачной экранизации этой истории, «Монти Пайтон и священный грааль», в которой крестьянин говорит, что Артур «наверное, король», потому что «он не обляпан дерьмом с ног до головы» TheWrap

Костюмы

Ряд вещей из гардероба Артура вполне подошёл бы современным хипстерам. А костюмы для всех остальных позаимствовали у съёмочной группы «Зены – королевы воинов». Интереснее всех выглядят солдаты Чёрного легиона. Отдельная тема для обсуждения – причёска Артура, с выстриженными «под расчёску» висками и аккуратнейшей чёлкой, зачёсанной назад. Хотя… Он же бордель содержит — претензия снимается.

Мелкие масштабы

Вот тут – явное сходство с печально известным российским «Викингом». Легенда об Артуре – это многотысячные армии, тяжёлая кавалерия в сверкающих доспехах и ряды щитов с коронами и драконами. И будь ты хоть десять раз Гай Ричи, отказываясь от этого, ты обедняешь собственный фильм. Как и в фильме Андрея Кравчука (кто бы мог подумать, что мы будем сравнивать его с Гаем Ричи?) в кадре сражаются не больше 15-20 человек зараз, не считая нарисованной сцены на первых минутах фильма.

«Даже саму сцену извлечения меча из камня — ключевой момент в легенде, который нужно трактовать очень серьезно, — саботировало камео Дэвида Бекхэма, которое слишком долго продолжается и портит мифическую значимость момента. Бывший футболист играет одного из прислужников Джуда Лоу, покрыт фальшивыми шрамами и проявляет такую актерскую глубину, что ему стоило бы играть камень, в который воткнут меч» We Got This Covered

Дэвид Бэкхем

Не упомянуть нельзя. Посыл зрителю: «У нас снялся даже Бэкхем!». То факт, что в кино Дэвид играет, как Дзюба на «Евро-2016», никого волновать уже, видимо не должен. Уродливые шрамы и краткий саркастический монолог ситуацию не спасли.

С одной стороны, напрямую сравнивать «Меч короля Артура» с «Викингом» — не совсем честно. Всё-таки, до религиозной пропаганды по госзаказу Гай Ричи пока не скатился. Но очевидные сходства есть. В первую очередь – запредельное ожидание. В обоих случаях были умопомрачительные трейлеры и широчайшая PR-компания, обещавшие незабываемое зрелище. И в обоих случаях зрителей, мягко говоря, обманули. Оба режиссёра стремились кого-то задобрить: Гай Ричи – киноакадемию (других объяснений появлению китайцев и рыцарей-негров просто нет), Кравчук – ну, вы поняли. По большому счёту, разница лишь в одном: провал «Викинга» стал катастрофой только для российских зрителей, неудача картины «Меч короля Артура» — для всех любителей кино в мире.

Впрочем, если вы уже посмотрели все предыдущие кинопремьеры, если выходные будут дождливыми, а делать нечего, то сходить в кинотеатр на «Меч короля Артура» можно. От восторга не задохнётесь, но пару часов убьёте. Только настоятельно рекомендуем набрать соответствующих напитков и каких-нибудь «чипсов-попкорнов» — так, может быть, даже будет интересно. Но если вы пропустили, например, вторых «Стражей Галактики» — сходите лучше на них. А ещё, говорят, «Прочь» — отличный фильм. Может быть, поход на этот фильм окажется удачнее.