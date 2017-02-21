«Мега Хенд»: гардероб площадью 1,4 километра

Крупнейший в Кемерове секонд-хенд «Мега Хенд» открылся в ноябре 2016 года и сразу стал мегапопулярным магазином: покупатели собираются у дверей ещё до открытия. Сибдепо узнал, в чём секрет торговли одеждой секонд-хенд, и почему к скидке в 90% в огромном магазине практически не остаётся вещей.

Секрет №1: большая площадь и огромный ассортимент

«Мега Хенд» — крупная федеральная сеть секонд-хенд магазинов одежды из Европы. В 70 городах России работают более 80 магазинов сети, каждый из которых занимает большие площади. Кемеровский магазин просто огромен и больше напоминает модные столичные бутики в крупных торговых центрах, чем полуподвальные помещения секонд-хендов. Его площадь — 1 400 квадратных метров, то есть 1,4 км² с рядами вещей, заботливо развешанных на плечиках, с удобной навигацией по категориям и даже по цветовой гамме.

См. также

Большая площадь подразумевает и большой ассортимент товара: всевозможные популярные бренды, какие-то эксклюзивные вещи марок, известных только знатокам, и, конечно, винтажная одежда и обувь, на которые настоящие модники в буквальном смысле охотятся.

«Был у нас забавный случай: стояли сапоги молочного цвета на огромных каблуках, винтажные, — рассказывают сотрудники кемеровского «Мега Хенда». — Настал день 40-процентной скидки — с разницей в полчаса стали звонить покупатели и спрашивать про эти сапоги. Звонят, мы отвечаем – стоят. В результате у полки собралось несколько покупателей, чтобы их купить, но достались они тому, кто пришёл первым».

См. также

Секрет №2: уникальная система скидок

Второе преимущество «Мега Хенда» — это уникальная система скидок. Они достигают 90%. Поскольку это особая гордость системы, о ней расскажем подробнее.

Итак, визитная карточка «Мега Хенд» – двухнедельный цикл продажи товаров. Начиная с 3-го дня продаж появляется скидка 10 %, а на 14 день, в пятницу, она достигает 90%! Вещь, которая стоила 500 рублей, можно приобрести за 50! На следующий день происходит 100% обновление товара.

«Цикл всегда начинается в субботу, — рассказывают сотрудники магазина. — Первые два дня мы торгуем без скидок, это дни нового завоза. С третьего дня начинаются скидки. Сначала 2 дня скидка 10%, затем 1 день – 20%, 30%, два дня — 40%, два дня — 50%, затем по одному дню — 60, 70, 80% и в 14-й день цикла скидка составляет 90%. При этом во второй день нового завоза в воскресенье и на второй день скидки 40% в субботу товар ещё добавляется. Очень смешные ситуации бывают: мы складываем одежду в телеги и везём развешивать в зал. И пока мы везём… Бывает, что и довозить нечего, по дороге всё разбирают».

Если вы хотите приобрести эксклюзивную, брендовую вещь, приходите в «Мега Хенд» в день нового поступления и обращайте внимание на таблицу скидок. А чтобы ориентироваться в скидках было удобнее, посетителям раздают информационные листовки с расписанием на весь год.

См. также

«Постоянные клиенты обычно приходят в день нового завоза прямо к открытию, — делятся наблюдениями сотрудники «Мега Хенда». — Покупка в секонд-хенде — это определённая работа. В обычный магазин можно прийти, погулять, посмотреть новые модели, размерную линейку, примерить. Тут же очень много вещей, они разнообразны, линейки размерной нет, каждая вещь в единственном экземпляре, она уникальна. Часто люди просто берут охапку вещей, кладут в тележку, а уже в примерочной разбираются, ведь, например, джинсы, которые вы заприметили, через 2 минуты уже может кто-то купить».

См. также

Секрет №3: привлекательные цены

Один из самых популярных в магазине отделов – детская одежда. Добротная, европейская, интересная. Её много и её очень быстро разбирают, потому что очень дёшево. Ребёнок из вещей вырастает быстро, тут его буквально на 100 рублей можно одеть, а через три месяца прийти снова.

См. также

Поэтому в «Мега Хенде» всегда людно: кто-то пришёл подыскать что-нибудь модное, винтажное, кто-то ищет фирменную вещь, кто-то пришёл за одеждой больших размеров, которых в магазине «Мега Хенд» довольно-таки много, кто-то одевает ребёнка, а кто-то пришёл за дешёвой горнолыжкой на сезон, и, как правило, каждый покупатель уходит с покупкой.

На Анне куртка за 850 рублей (в день 90% скидки — 85 руб.), брюки — за 190 рублей (в день 90% скидки — 19 руб.).

На Надежде платье за 600 рублей (в день 90% скидки — 60 руб.), пальто – за 900 рублей (в день 90% скидки — 90 руб.)