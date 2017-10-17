«По итогам нашего путешествия в Верхотомское есть разочарование. Но не от того, что мы призраков не встретили, а скорее от того, что и легенды, и история у этого места есть, а ни очевидцев, ни каких то интересных подробностей мы так не нашли. Зато есть свежий памятник в густых кустах на школьном дворе, и он реальный. Значит, есть и люди, которые реально переживают по этому поводу, что-то ведь их тревожило. Ну, да и хорошо, что все спокойно и никто ничего не помнит. О кресте с огнями я и вовсе не задумывался, как о чем-то мистическом. С крестом этим ничего ритуального или мистического нет, это просто ведь обозначение исторического места. Мало ли там чего могло почудиться с другого берега, может, и не над ним совсем, а за несколько десятков метров за ним - там и школа, и дома жилые рядом. Что же по поводу призрака на дороге, пусть водителей предупреждают об опасных участках и соблюдении скоростного режима. Будь то знаки или призрак, которого мы не нашли».