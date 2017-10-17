Россияне традиционно ассоциируют эту модель с желанием пустить окружающим пыль в глаза. Но, если быть объективными, это стереотип, основанный только на одном факте – автомобиль весьма недешёвый. Если оставить цену за скобками, то Prado чужды пустой гонор и чванливость. Он словно олицетворяет выражение «в самый раз»: большой, но не гигантский; консервативный, но не старомодный; минималистичный, но не бедный.
Очень просторный и удобный салон (возможно, самый удобный в истории «Тойоты» вообще) – группа из 5 человек со съёмочной аппаратурой чувствовала себя очень комфортно. Одна из немногих машин, где центральное место на заднем сиденьи не менее удобное, чем у окна. Ощущение комфорта не смогли испортить даже фотограф с оператором, активно перемещавшиеся по салону во время езды.
По сравнению с обновлённой Camry приборная панель смотрится несколько архаично, но на деле она ничуть не менее информативна и современна. Доработанная система мультимедиа, блок комфорта, которым можно управлять лёгкими касаниям пальцев, удобная GPS-навигация – всё на месте. В багажнике имеется невероятно полезная штука – розетка на 220 вольт, а размеры оного багажника таковы, что позволят выехать на природу вместе с домашним холодильником – более 620 л свободного пространства (за счёт опущенных задних сидений это пространство можно увеличить вдвое).
Все технические подробности Land Crusier Prado можно узнать на официальном сайте Toyota, мы в такие тонкости вдаваться не будем. А лучше всего самим провести тест-драйв – автомобиль, который вы видите на фото, ждёт в "Тойота Центре Кемерово"
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