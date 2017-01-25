Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе

Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям. Три жительницы нашего региона приняли участие во всероссийском конкурсе «Навстречу переменам», но им не хватило одного шага до победы. В новом материале рассказываем о Наталье Черноусовой, которая подарила особенным детям из Междуреченска возможность пройти реабилитацию с помощью иппотерапии и, более того, стать спортсменами.

Любовь с детства

Я росла в семье конников в Абакане. Папа работал наездником на Хакасском республиканском ипподроме, мама – там же, зоотехником. Сама я, естественно, постоянно находилась в окружении лошадей, некоторое время занималась конкуром, потом помогала папе в отделении конной полиции. Когда настало время выбирать профессию, то родители оказались категорически против, чтобы она была связана с лошадьми. В итоге я стала педагогом-психол огом. После института работала по специальности в школе. А со временем к лошадям меня вернула дочь. Она их очень любит. Когда ей было 2-3 года, мы могли часами пропадать на ипподроме. А потом мы переехали в Междуреченск и встал вопрос, чем заниматься в новом городе.

«Галатея»

Идея открытия конного клуба созревала несколько лет. Оказавшись с семьёй в Междуреченске, мы узнали, что тут нет конных клубов. Тогда же мы поняли, что у нас растёт особенный ребёнок. Познакомились с другими такими же семьями. Наши друзья предложили мне заняться иппотерапией. Но я понимала, что для этого необходимо соответствующее образование, нужно оборудовать место, купить лошадей. Решающим толчком к открытию клуба стала встреча со специалистами Московского центра лечебной педагогики, которые говорили о том, что реабилитация детей-инвалидов должна проходить не только в центральных городах России — особенному ребёнку нужна помощь по месту жительства. Я получила от города грант в размере 300 000 рублей и открыла клуб «Галатея». Назвала его так в честь моей первой и единственной скаковой лошади.

Лошади-терапевты

Для иппотерапии подходит не каждая лошадь. Основной состав у нас сейчас такой – кобылы Поэма и Карамель. Есть также мерин Дипси Бэби, мы на нём ездим в упряжке. Подрастает ещё одна лошадь, которую потом мы будем привлекать к занятиям с детьми. Очень сложно найти подходящее животное для такой деятельности, лучше вырастить и научить всему. Занятия с детьми веду я, помогают мне в этом два моих главных волонтёра – папа и муж.

Особый подход для особенных детей

Сегодня в Междуреченске проживает 430 детей-инвалидов. Очень важно помочь им восстановить здоровье и занять своё место в обществе. Ведь им сложно записаться в кружки или секции, получить возможность самореализоватьс я. Для особенных деток я и открыла в 2014 году клуб «Галатея». Здесь они могут поправить здоровье с помощью верховой езды.

Показанием к иппотерапии служат неврологические двигательные нарушения: ДЦП, рассеянный склероз, последствия травм спинного и головного мозга, врождённые пороки развития конечностей, паралич.

Иппотерапия позволяет достигнуть положительных результатов в сенсомоторном и психомоторном лечении. Положительное воздействие оказывается и на ортопедические системы. Нейрофизиологическое лечение охватывает весь организм человека – ни один орган, ни одна мышца не остаются неподвижными.

При этом лошадь ведь нельзя сравнить с бездушным тренажёром, работающим по заданной программе. Лошадь – это партнёр и посредник. И взаимоотношения человека с ней охватывают и тело, и сознание.

Более того, наши особенные детки участвуют в соревнованиях по адаптивному конному спорту. Воспитанники клуба «Галатея» регулярно привозят домой кубки и медали с областных и окружных соревнований. Это возможность для людей с особенностями развития самоутвердиться.

Навстречу переменам

Конечно, в моей работе много сложностей: они возникают и при взаимоотношении с детьми, и при развитии клуба как бизнеса. Но всё решаемо, когда то, что ты делаешь, приносит удовольствие. Это как раз мой случай.

Главная проблема сейчас в том, что у нас нет крытого помещения (манежа), где можно было бы заниматься в любую погоду. Да и размеры территории пока позволяют нам проводить лишь занятия по иппотерапии, а для адаптивного конного спорта необходимо гораздо больше места.

Вот почему я решила принять участие во всероссийском конкурсе «Навстречу переменам». Меня привлекло и то, что участники по ходу процесса узнают много нового для развития социального предпринимательс тва – даже не победив, я получила важную для своего дела информацию.

Для строительства крытого манежа клубу «Галатея» требуется 1 364 338 рублей. С открытием такого объекта мы будем заниматься с детьми круглогодично, их результаты будут улучшаться, они смогут принимать участие в соревнованиях по конному спорту на более высоком уровне. А это значит, что особенные дети скорее адаптируются к жизни и добьются успеха.

Навстречу кузбасским предпринимателям

Краудфандинговая акция по сбору средств для социальных предпринимателей , организованная фондом «Навстречу переменам» и компанией Tele2 – первый в своём роде проект такого масштаба в Кемеровской области. Абоненты оператора Tele2 могут помочь Марии Головиной из села Чумай, представляющей проект «Арт-бухта» для детей и подростков, Екатерине Черкаевой с её современным центром по нейрореабилитаци и и героине этого материала – Наталье Черноусовой.

Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 7522. В тексте сообщения необходимо написать слово «Навстречу» и (без пробела) имя участника проекта в дательном падеже, а также указать цифрами сумму, которую абонент Tele2 готов пожертвовать. Например, «НавстречуНаталь е 50». Средства будут перечислены предпринимателям со счёта мобильного телефона.

Татьяна Никифорович, директор филиала Tele 2 в Кемеровской и Томской областях: