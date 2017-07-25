Неандертальцы мобильной эры: хорошо ли ты знаешь историю сотовой связи?

Кажется, совсем недавно мы были в таком восторге от своего первого мобильного телефона. Что это была за «трубка»? Угловатая «Нокия»? Громоздкий «Сименс»? А может быть неуклюжая «Моторола»? За какие-то полтора-два десятка лет технологические возможности выросли многократно. У каждого второго в кармане не просто телефон, а полноценный компьютер с фотокамерой и скоростным доступом во всемирную сеть. А такие ископаемые прошлого как долларовые тарифы, плата за входящие и «ой, перезвони на домашний» мы воспринимаем с доброй улыбкой. Ностальгия! Приглашаем на несколько минут окунуться в историю мобильной связи вместе с компанией МТС. Каждый, кто пройдёт тест до конца, сможет поучаствовать в розыгрыше ценного приза.