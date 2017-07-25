Неандертальцы мобильной эры: хорошо ли ты знаешь историю сотовой связи?

Кажется, совсем недавно мы были в таком восторге от своего первого мобильного телефона. Что это была за «трубка»? Угловатая «Нокия»? Громоздкий «Сименс»? А может быть неуклюжая  «Моторола»? За какие-то полтора-два десятка лет технологические возможности выросли многократно. У каждого второго в кармане не просто телефон, а полноценный компьютер с фотокамерой и скоростным доступом во всемирную сеть. А такие ископаемые прошлого как долларовые тарифы, плата за входящие и «ой, перезвони на домашний» мы воспринимаем с доброй улыбкой. Ностальгия! Приглашаем на несколько минут окунуться в историю мобильной связи вместе с компанией МТС. Каждый, кто пройдёт тест до конца, сможет поучаствовать в розыгрыше ценного приза.

Тест

 

Поздравляем с прохождением теста! А среди самых азартных разыгрываем приз: powerbank — внешний аккумулятор. Чтобы участвовать в розыгрыше, поделитесь ссылкой на эту страницу в своём аккаунте «Вконтакте», нажав на кнопку ниже. В подпись к посту добавьте хэштег #человекмобильный. Среди всех, кто сделает это до 4 августа, мы случайным образом выберем победителя и объявим его в официальном паблике Сибдепо!

Читайте также: «Качай легко: 10 фактов о мобильном интернете» 

Есть ли жизнь после того, как закончится трафик? Что значит символ «H+» на экране телефона? Как не разориться на круглосуточном доступе к cети?

Текст: Редакция.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

Теперь болеть придётся по-настоящему
Интервью

Телевизионщикам станет сложнее зарабатывать на детях

Кузбасский депутат Госдумы Антон Горелкин предложил законодательно регулировать участие в телешоу детей, ставших жертвами преступлений
Фоторепортажи

6 тысяч порций халявного мороженого в «Парке Чудес»

Как прошёл "День мороженого" в "Парке Чудес"
Гид

Где и на чем полетать в Кузбассе

Сибдепо узнал, на чем можно бороздить воздушное пространство Кузбасса

Сегодня в Кемерове

Популярное