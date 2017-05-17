«Ночь музеев-2017» в Кемерове: тараканьи бега, колба и пулемёт

Что происходит в музее, когда все посетители уходят? Наверняка многие хотели бы оказаться на месте героя известного фильма и своими глазами посмотреть на то, как выглядит музей после закрытия. Такая возможность появится у тех, кто отправится на ежегодную международную акцию «Ночь музеев». Во всем мире она проходит 20 мая. Сибдепо предлагает посмотреть, что предлагают кемеровские музеи.

Кемеровский областной музей изобразительного искусства

Время: 20 мая, 18:00-01:00

Цена: 300-350 руб.

2017 год в России – Год экологии. Поэтому и акция «Ночь музеев» в этот раз пройдет с экологическим уклоном. В Музее ИЗО гостям предложат поучаствовать в небольшом квесте на тему современного искусства, мастер-классах по росписи стекла и металла, изготовлению куклы-оберега, а ещё посмотреть кинофильмы. Во всём, что будет происходить в Музее ИЗО, можно проследить экологические мотивы. Аксессуары из бересты, одежду из хлопка и льна представит Губернаторский техникум народных промыслов, свои коллекции покажут кемеровские дизайнеры. А девушки смогут примерить эти платья и получить советы от стилиста.

Главное событие этой ночи – торжественное открытие выставки «Сокровища времени». На ней посетители познакомятся с необычными вещами: в экспозицию вошли произведения тувинских скульпторов и камнерезов.

Детям тоже найдется развлечение по душе – впервые в музее пройдёт яркое научное шоу, на котором расскажут о физических и химических свойствах природных элементов. Не менее познавательным обещает быть мастер-класс по выпечке хлеба для всех желающих. Традиционно, в музее будет играть живая музыка, а гости смогут отправиться на экскурсию по одной из четырёх выставок: «Мечты и реальность» (куклы, живопись, графика), «Опасность забвения. Апофеоз памяти» (военные фото), «Сад наслаждений» (живопись, фарфор, ювелирное искусство» и «Леонид Баранов. Его друзья и герои» (скульптура, живопись).

Музей-заповедник «Красная горка»

Время: 20 мая, 18:00-00:00.

Цена: детский – 60 руб., взрослый – 300 руб. Если придёте всей семьей, будет действовать цена со скидкой: детский — 30 руб., взрослый – 250 руб.

Колба, дикий лук, медвежий лук, черемша – это всё названия главного действующего «лица» праздника. Третий год подряд во время «Ночи музеев» кемеровская «Красная горка» устраивает фестиваль колбы. Сырая, жареная, вареная, маринованная, в пирожках, в супе – всё это гости смогут попробовать.

Чтобы посетители не скучали, для них выступят творческие коллективы Кузбасса, пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из керамики. Помимо этого, вы сможете выяснить, кто круче в кулинарном поединке и какие травы самые полезные.

С маленькими гостями будут работать аниматоры. Они не дадут детям заскучать: ребят ждут игры и весёлые конкурсы, аквагрим и многое другое.

Краевед Владимир Сухацкий объяснит, почему черемшу в Сибири называют колбой. Он проведёт небольшую экскурсию «Прогулка по набережной Томи», а потом прочтёт лекцию об «исторических» продуктах питания жителей Кузбасса.

Завершится праздник необычным огненным шоу.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Время: 21 мая, 13:00-17:00

Цена: детский – 150 руб., взрослый – 250 руб.

Не поверите, но и тут гостям будут предлагать колбу! Фестиваль, который начнётся на «Красной горке» 20 мая, на следующий день продолжится на «Томской писанице».

Окрошка с колбой, бутерброды с салом и колбой, колба в лаваше, осетинский пирог с колбой и самые разные закуски смогут попробовать все желающие. В музее-заповеднике обещают, что блюда будут представлены национальные – например, шорские, татарские и казахские.

О пользе черемши, о том, где она растёт и какие праздники посвящены этому растению, расскажет Хозяин Тайги. Кстати, в его домике можно будет посмотреть этнографическую выставку, на которой представлены шорские инструменты для сбора трав.

Традиционно, на сцене музея-заповедника выступят музыкальные коллективы, пройдёт мастер-класс по созданию куклы-оберега с использованием трав.

Отдел природы Кемеровский областной краеведческий музей

Время: 20 мая, 17:00-23:00.

Цена: детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.

Стать настоящим археологом и отправиться в экспедицию предлагают тем, кто посетит отдел природы краеведческого музея. Принять участие в квест-игре могут как взрослые, так и дети. А победитель получит бесплатную путёвку в село Шестаково Чебулинского района – на родину динозавров.

Если вы никогда не видели тараканьи бега, то не пропустите эти забеги. Мадагаскарские тараканы будут соревноваться в скорости с 19:00.

Не достаточно экзотики? Только в «Ночь музеев» вы сможете попасть в «опасные тропики» и понаблюдать за живыми кобрами и тропическими гадюками. А самые смелые смогут сделать селфи с добродушным удавом по имени Румянка.

Самые маленькие посетители музея почувствуют себя охотниками и постараются выследить лося. Победители получат значки следопытов.

На одном из мастер-классов вы сможете сделать экзотическую открытку с настоящими крыльями тропических бабочек, пушистых игрушечных паучков или бумажные модели древних летающих ящеров.

Завершится акция ярким огненным представлением.

Отдел истории Кемеровского областного краеведческого музея

Время: 20 мая, 17:00-23:00.

Цена: детский – 100 руб., взрослый – 150 руб.

Большинство из нас (читать как «все») вряд ли когда-нибудь станут космонавтами. Но попробовать космическую еду в этот день смогут все желающие. Да-да, ту самую, в тюбиках. Мясные продукты, десерты и другие блюда привезены с Бирюлевского завода Россельхозакадемии, и это настоящие образцы космического питания. Здесь же пройдёт дегустация Иван-чая.

Розыгрыши и игры, мастер-классы по бисероплетению, декупажу, плетению из лент, рисованию, фотолокации и путешествие по истории Кузбасса — каждый найдёт развлечение по душе. Все гости смогут написать «письмо в будущее» — пожелания для себя и города, которые опустят в специальный ящик и откроют лишь в «Ночь музеев-2018».

А если вы еще и активный пользователь соцсетей, то обязательно примите участие во всероссийском конкурсе-флешмобе «Я — экскурсовод», который пройдет совместно с порталом «Культура.рф». Для участия нужно записать небольшое видео (до 90 секунд), в котором вы рассказываете об экспонате музея или мероприятии. Это видео нужно опубликовать с хэштегами #НочьМузеев2017, #КультураРФ, #яэкскурсовод, #КраеведческийМузейКемерово. И уже 23 мая музей выберет победителя из тех, кто наберёт наибольшее количество «лайков». Лучшие видео опубликуют в специальном разделе на портале «Культура.рф», а их авторы получат призы.

Отдел военной истории Кемеровского областного краеведческого музея

Время: 20 мая, 17:00-23:00.

Цена: детский – 100 руб., взрослый – 150 руб.

В отделе военной истории акция носит название «Ночь фронтовая» — здесь для гостей создадут настоящую армейскую атмосферу.

Так, у парадного входа расположится особая фотозона – с пулемётом системы Максима, ящиками со снарядами и военным обмундированием. Зайдя в музей, посетителям предложат пройти курс молодого бойца и выполнить пять важных испытаний: стать знатоком оружейного дела, освоить курс военного врача, научиться собирать фронтовое письмо-треугольник и примерить рыцарскую кольчугу и меч. В качестве вознаграждения за все мучения «новобранцы» получат сертификат на «солдатский ужин» — гречку «по-фронтовому», сушки и чай на травах.