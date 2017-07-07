Обед в «Клумбе»

Пожалуй, самое необычное, интересное и продвинутое из кемеровских заведений – атмосферное кафе «Клумба» на Кузнецком проспекте. К тому же, совсем недавно отрывшееся — идеальный вариант для рубрики, посвящённой еде и заведениям. Сибдепо познакомился с новым городским кафе, а заодно узнал, каким блюдом гордится тамошний шеф.

«Клумба» расположилась на наименее цветущей улице Кемерова. О своём отношении к Кузнецкому мы уже подробно писали в рубрике «Сытый и голодный». С тех пор ничего, естественно, не изменилось. Кузнецкий по-прежнему ужасен на каждом метре своего протяжения. Тем приятнее удивляешься, попадая на территорию кафе.

Дизайн и атмосфера

Кафе расположилось во дворе дома №55. Чтобы попасть в него, нужно обойти дом со стороны Коммунистической улицы и войти в большие белые ворота. Контраст разительный – попадаешь если не в другой мир, то, как минимум, в другой город. Есть тут что-то похожее на современный молодёжный Берлин, каким его показывают в программах о путешествиях — стильно, но наносного пафоса нет. Внутренний двор в форме неправильной буквы «Т» полностью расписан позитивными граффити. Среди прочих цветов преобладает зелёный, что, после серости Кузнецкого, не может не радовать.

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Двор условно поделен на четыре зоны:

Кальянная – длинная лавка вдоль стены с низкими столиками-бочками.

Кофейная – ещё не готова, будет располагаться в специально переоборудованном грузовом контейнере.

Собственно «Клумба» — стойка с кухней и баром и зелёный газон перед ней. Это, безусловно, главная часть уличного кафе.

Общая зона – асфальт и разнокалиберные столики.

Вариантов для выбора места в «Клумбе» хватает с избытком. Можно присесть очень низко – на специальный деревянный «лежак», укрытый пледом. Можно повыше – на бревенчатую скамейку а тени стены здания. Ещё чуть повыше – специальные столики с деревянными диванами. А можно совсем высоко – за «барный» стол, причём сиденьем будет служить промышленная железная бочка с деревянным кружком вместо дна. Бочки стоит упомянуть отдельно. Они выкрашены в ярко-красный и выполняют разные роли, от сидений до столиков в кальянной зоне. Практично и стильно одновременно.

Заведение только открылось, но своя атмосфера у него уже есть. Атмосфера очень позитивная, даже не взирая на то, что строительные работы до конца не окончены и что приехали мы в обед, когда из посетителей в «Клумбе» были лишь пять человек, включая двух малышей 2-3 лет. Есть что-то в этом глухом дворике, отгороженном от промышленного города, что успокаивает и поднимает настроение. Как нам объяснили бармены, днём в «Клумбе» всегда так. Посетители собираются здесь вечером и остаются до закрытия – 02.00. И интересует их, в первую очередь не еда, а тусовка.

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Впрочем, атмосфера атмосферой, а свои недостатки у «Клумбы» имеются. И первый из них – никакого укрытия от дождя/солнца. Прямые солнечные лучи ещё можно стерпеть, но как есть под дождём? Спрятаться негде – кофейня-контейнер ещё не достроена (да потом в ней не спрячется больше 8-10 человек), а неширокий навес над барной стойкой поможет только в том случае, если нет ветра. При этом июль обещают дождливый – хозяевам на заметку. Нам повезло, что мы попали в промежуток между двумя грозами, а то пришлось бы обедать в машине. Когда дождь только начинается, персоналу нужно срочно собрать и унести в кухню пледы для сидений, а когда они потом ещё просохнут. Другими словами, этот вопрос не продуман вообще. Вот представьте – в июле в «Клумбу» привезут некую известную кавер-группу. И вдруг – гроза. Газон, например, тут же погибнет под ногами благодарных слушателей.

Также вызывает вопросы долгосрочная перспектива. Нужно напоминать, сколько длится летний тусовочный период в нашей ласковой Западной Сибири? При самых благоприятных обстоятельствах – до 20-х чисел сентября. И что потом? Когда мы спросили, нам честно ответили, что этот вопрос пока в стадии разработки. Есть мысли о ледовом катке, снежном городке, но до решения пока далеко. Но в октябре-ноябре, ручаемся, «Клумбу» ждёт вынужденный простой.

Обслуживание

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Этот пункт лишь подтверждает: главная задача «Клумбы» — не оказание услуг общепита, а объединение тусовки под открытым небом. Обслуживание лежит на плечах двух барменов и гриль-мастера (держим в уме работников кальянной и будущей кофейни). Никакой ресторанной чопорности – клиента встречают, как хорошего, уважаемого знакомого, зашедшего в гости. По-простецки рассказывают, что можно приготовить вкусненького и порекомендуют напиток. Когда снедь будет готова, скажут, что её можно забирать и пригласят не стесняться, а выбрать место, какое больше понравится. Подача тоже уличная, простая – бумажные тарелки, пластиковые стаканы, ножи и вилки. Думается, по-вечерам у стойки очередь, но работают ребята быстро и умело. По крайней мере, с безалкогольными коктейлями и мясом.

Меню

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Меню тоже вполне себе тусовочное. В кухне его вообще пока нет в отпечатанном виде. Шеф (он же гриль-мастер) просто перечислил нам что есть в наличии. Выбор таков: хот-дог в вафельном тесте, два вида гамбургеров, свиной стейк в апельсиновом соусе, а также килограммовый говяжий стейк «на компанию».

Напитки: смузи, домашние лимонады, соки, газировка, кофе и чай. А также десяток алкогольных коктейлей, несколько проверенных сортов европейского пива и сидр. Всё. С другой стороны, «Клумба» и не позиционирует себя, как бар или клуб. Для вечера на улице большего, как правило, и не нужно.

Кухня и цены

Вообще-то мы были уверены, что гвоздь программы на местной кухне – бургеры. Но их не оказалось в наличии – поставка булочек ещё не отлажена, как объяснил шеф. Кроме того, он заявил, что бургеры в жизни – не главное, а в качестве своей гордости назвал свиной стейк под апельсиновым соусом (тот самый, из «Повара на колёсах»).

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Пока готовился нормальный обед, мы заказали хот-дог за 100 рублей. Тот случай, когда тесто на голову превзошло сосиску. Вафля – вкусная и ароматная, сосиска по вкусу – самая дешёвая, какую можно купить в супермаркете. Даже не «Вологодская». Зато мясо не подкачало. Всё-таки зря кемеровские рестораторы, в большинстве своём, пренебрегают этим соусом. Он даже свинину, приготовленную в домашней духовке, способен облагородить. А уж правильно замаринованную, да ещё и прожаренную на открытом огне… Преимущество цитрусовых соусов – они не перебивают естественный вкус мяса. Зато оно становится сочнее и ароматнее. Если, конечно, не пережарить, не «высушить» и не переборщить со специями. Повар «Клумбы» ничего такого не натворил, а как и полагается гриль-мастеру выдал идеальную прожарку «медиум». Цена блюда – 280 рублей. Никакого гарнира «в нагрузку» у мясу не прилагается. И это минус в сравнении с рядом кемеровских гриль-баров, где к подобной свинине добавляют картошку-фри, лаваш или овощи-гриль.

Из напитков на пробу было взято 2 лимонада в пол-литровых стаканчиках: малиновый и апельсиново-мятный. Ни один не подвёл: вкусно, холодно, пахнет настоящими фруктами и ягодами, а не концентратами. Стоит такой стаканчик 150 рублей, независимо от того, какой лимонад вы выберете – ежевичный или огуречный. Итого – 680 рублей. Впрочем, можно было обойтись без сосиски и одним лимонадом. Вышло бы 430. Всё равно недёшево – стейк-то, хоть и вкусный, но размерами не поразил, таким не каждый наестся. Бизнес-ланч «шведский стол» в кемеровских ресторанах обойдётся дешевле рублей на 100.

Но «Клумба», как нам показалось, и не намерена конкурировать с городскими ресторанами. Её главная цель заключается вовсе не в «накормить и напоить», это, скорее, новый клуб под открытым небом, чем уличное кафе. И этот клуб, думается, составит неплохую конкуренцию коллегам, обосновавшимся под крышей. Пока на улице лето. И пока небо ясное.