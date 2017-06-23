Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

С начала летнего сезона в Кемеровской области несколько детей получили травмы на батутах. Кто-то отделался ушибами, но некоторые малыши пострадали серьёзно, получив переломы. Сибдепо разбирался, что грозит нерадивым предпринимателям за такие несчастные случаи и как предотвратить травмирование детей на надувных аттракционах.

Об ответственности за опасные батуты

Пожалуй, самый яркий пример травмирования ребёнка на батуте – это случай в парке «Кузбасский» Ленинского района Кемерова, произошедший вечером 1 июня. Тогда сильный ветер перевернул аттракцион, в котором был шестилетний мальчик. В результате врачи диагностировали у него травму одного из позвонков. После этого правоохранители организовали доследственную проверку.

«В настоящее время проверка продолжается. В первую очередь, следователь выясняет обстоятельства произошедшего, какие правила были нарушены, узнаёт, соответствовало ли оборудование требованиям. Если хоть что-то из этого было нарушено: либо батут не был должным образом закреплён, либо изношено оборудование, либо просрочена лицензия, это повлечёт ответственность», – рассказал Сибдепо заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Кемеровской области Евгений Зятнин.

По словам собеседника издания, такие несчастные случаи зачастую происходят из-за того, что владельцы надувных аттракционов стараются сэкономить, ведь соблюдение всех требований влечёт за собой финансовые затраты.

«Даже понимая это, некоторые предприниматели идут на риск, полагая, что с ними этого не случится. Таким образом, они заведомо ставят людей в опасное положение. При этом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрена уголовная ответственность», – отметил Евгений Зятнин.

В мае 2017 года ЧП с надувными батутами произошло в Мексике.

В июне в столице Кузбасса произошёл ещё один несчастный случай на батуте. В центре города травмы получила двухлетняя девочка.

«Батут был с горкой. Ребёнок залез на горку и скатился с неё, однако «приземлился» на руку. Я отвёз дочь в детскую многопрофильную больницу №5. Оказалось, что у неё перелом руки. Благодаря врачам сейчас девочка чувствует себя намного лучше», – сообщил Сибдепо отец пострадавшей.

Как уберечь ребёнка от травм на батутах

Во избежание травмирования детей правоохранители рекомендуют родителям рассказать своим чадам о правилах безопасного поведения внутри батутов, а также не допускать к таким аттракционам малышей до трёх лет.

«Нахождение маленьких детей на батутах может быть небезопасным, поскольку их нечаянно могут толкнуть более взрослые дети, и результатом этого могут стать различные травмы. Полицейские советуют родителям пристально следить за детьми, пока те играют на батутах. При сильном ветре от подобного развлечения лучше воздержаться», – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, сотрудники полиции призывают взрослых, прежде чем впустить своего ребёнка в надувной батут, убедиться в его безопасности. Аттракцион должен быть зафиксирован прочными канатами к специальным кольям, вбитым в землю. Поверхность батута должна быть без порезов, надрывов, с ровными швами. Возле каждого надувного батута обязан постоянно дежурить оператор, который будет следить за безопасностью детей, а также за тем, правильно ли его эксплуатируют.

Кстати, после случая в Кузбасском парке в регионе организовали проверки законности установки батутов, а также их безопасности. Власти решили, что в Кемеровской области работу надувных аттракционов при проявлении порывов ветра свыше 10 м/с будут останавливать.