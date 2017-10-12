Где кузбассовцы отдыхали летом?

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели опрос кузбассовцев, чтобы узнать, удалось ли им отдохнуть в 2017 году. Оказалось, что 15% жителей региона не были в отпуске и не планируют в ближайшее время. А вы были в отпуске?

Опрос

Летом в отпуске удалось побывать 68% жителей региона, 4% еще только собираются, а 15% не были и не планируют, потому что не хотят терять в зарплате, не могут оставить на коллег свою работу или не могут позволить себе поехать куда-нибудь.

При этом оказалось, что половина опрошенных провела отпуск лучше, чем ожидалось, каждый четвертый успел соскучиться по коллегам и работе. Но при этом каждый десятый подумывал об увольнении.

Стоит отметить, что женщины (53%) оказались более довольны отпуском, чем мужчины (44%). В ходе опроса выяснилось, что летом заграничные поездки и поездки по России пользовались одинаковой популярностью у кузбассовцев. При этом заграничные путешествия чаще всего выбирали медики и маркетологи, а вот поездки по стране предпочитали топ-менеджеры.

Загородные пикники и походы полюбились юристам и IT-специалистам, производственники провели во время отпуска ремонт, а начинающие специалисты отдыхали дома на диване или у компьютера.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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