«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

В Кемерове 22 сентября прошёл «Осенний фестиваль недвижимости» от Сбербанка. Второй год подряд банк устраивает для своих клиентов мероприятие, на котором собираются крупные застройщики Кемерова, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края. В режиме «одного окна» гости получают информацию о новостройках разных городов, актуальных предложениях, ипотечных ставках и оформляют кредит с минимальными процентами на новую квартиру. За один день мероприятие посетили более 200 человек. О том, как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости, читайте в материале Сибдепо.

Квартира у моря

«Осенний фестиваль недвижимости» – настоящий праздник для тех, кто планирует приобрести квартиру впервые, расширить имеющиеся квадратные метры или купить жилплощадь для своего чада. Ведь буквально за час можно узнать всю необходимую информацию о строящихся объектах в разных регионах России, актуальные ипотечные программы и оформить заявку на кредит.

«Мы с огромным удовольствием приветствуем клиентов на «Осеннем фестивале недвижимости». Крупные партнёры из разных регионов России приехали для того, чтобы наши клиенты могли выбрать квартиру своей мечты. Сегодня можно узнать информацию о самой выгодной ипотечной программе и тут же подать заявку на кредит», – рассказала на торжественном открытии фестиваля заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

С 11:00 до 19:00 в офисе Сбербанка на проспекте Молодёжном, 9 для посетителей работали несколько площадок.

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Центральное место заняли представители агентств недвижимости, застройщики из разных регионов России. Большой интерес у гостей вызвали столичные квартиры.

«Кемеровчане довольно часто интересуются квартирами в Москве и Санкт-Петербурге. Спрашивают как о новостройках, так и о вторичном жилье. Что касается стоимости, сегодня минимальная цена на студию – 1 500 000 рублей. Однокомнатные квартиры стоят от 3 до 5 миллионов. Но за 2 800 000 можно купить квартиру с видом на Неву. Некоторые застройщики предлагают скидку для региональных клиентов и проведение дистанционных сделок», – поделилась директор агентства недвижимости Санкт-Петербурга Ольга Карпова.

По словам специалиста, Москвой и Санкт-Петербургом интересуются те, кто планирует в будущем отправить ребёнка учиться в столичные вузы.

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Но в последние годы всё больше жителей Кузбасса проявляют интерес к жилым объектам Краснодарского края.

«Сейчас пик популярности на недвижимость юга среди кемеровчан и жителей других регионов. На это ощутимо повлияли зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи: появилось новое жильё, активизировались другие стройки. Кемеровчане активно интересуются приобретением жилья в Сочи, Анапе, Новороссийске, Краснодаре. Обычно выбирают квартиры для переезда всей семьёй», – отметила специалист агентства недвижимости из Новосибирска Ирина Марко.

Всё о материнском капитале и оформлении сделок

Помимо актуальных ипотечных программ и презентаций о новостройках, для гостей мероприятия подготовили и другой образовательный блок. Каждый час на «Осеннем фестивале недвижимости» специалисты разных госучреждений проводили лекции по актуальным вопросам.

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Представители Пенсионного фонда России рассказали об использовании средств материнского капитала, Россеестра – объяснили, как правильно оформить электронную регистрацию сделки, нотариата – осветили ключевые моменты оформления нотариальных сделок.

«На «Осенний фестиваль недвижимости» мы специально приехали из Юрги. Материнский капитал – сложный сегмент расчёта в нашей стране, за который полагается большая отчётность. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, нужно знать актуальную информацию. В интернете не вся информация – верная и правдивая, а на лекции можно лично задать все вопросы», – рассказала участница мероприятия Марина Харитонова.

Экскурсия по новостройкам

На мероприятии гости могли не только рассматривать яркие буклеты и слушать лекции, но и посетить объекты лично. Два партнёра-застройщика для участников «Осеннего фестиваля недвижимости» организовали автобусную экскурсию по новостройкам Кемерова.

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«В фестивале недвижимости от Сбербанка мы участвуем второй год подряд. В этот раз мы организовали тур к жилому комплексу, показали квартиры и познакомили с благоустройством территорий, подробно рассказали о ценах и планировках. Записаться на экскурсию можно и в любой другой день», – рассказала специалист по продаже недвижимости инвестиционно-финансовой компании «Мера» Татьяна Богачёва.

Несколько человек оформили заявку на ипотеку прямо в течение «Осеннего фестиваля недвижимости» от Сбербанка. А это значит, что мероприятие актуально и продолжит набирать популярность.