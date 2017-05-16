Особняк за 95 миллионов в Кемеровском районе

«Квартира недели» набрела на объявление, которое нельзя пропустить. Хотя бы из-за цены. Domofond.ru , «Держава недвижимость» и ряд других специализированных порталов извещают жителей Кузбасса и остального мира, что в посёлке Жургавань ищет нового владельца «один из самых красивых загородных домов нашего города». Давайте-ка присмотримся.

Расположение

Очевидное преимущество местности – это сосновый бор – самый привлекательный вид леса для соседства с людьми. Без густого подлеска, как в лиственных лесах, но такой же светлый; не такой тёмный, как тайга, но с таким же свежим воздухом.

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Деревня Жургавань – это фактически одна улица, протянувшаяся вдоль реки Томь по правому её берегу. Река всегда рядом и это хорошо. Но, с другой стороны, Жургавань частенько «плавает» по весне. Ещё один минус — это не самый привлекательный и чистый участок Томи. Когда выше тебя по течению живёт много людей, а ещё больше – приезжает отдохнуть, это не добавляет желания пойти искупаться. В нашем случае, выше Жургавани по течению расположились Елыкаево и Пугачи; не забываем и о популярных (пусть и «диких») зонах отдыха у воды в Новостройке и Берёзово. А прямо напротив Жургавани жмётся к реке деревня Сухово. Впрочем, вид на неё не открывается – посёлки разделяет остров. Также жителям Жургавани гарантирована ночная подсветка от теплиц совхоза Суховский. И ещё одно неприятное обстоятельство – по соседству с Жургаванью находится щебёночный карьер. Пыль по всей округе, грохот, скрежет и грязные дороги прилагаются.

Участок

Даже не знаем, можно ли это называть словом «участок». Для 1,7 Га как-то мелковато. Но, как бы это не называлось, в собственности у покупателя окажется добрый кусок соснового бора, площадью сопоставимый с 24 футбольными полями. Сейчас на участке, кроме, собственно, дома, имеется гараж, хозпостройки (включая котельную и резервную подстанцию), оборудованная зона отдыха и двухэтажный спа-комплекс с русской баней. Остальное — просто сосновый бор с прогулочными дорожками. Как в Кемерове, но персонально ваш, охраняемый. Впрочем, при наличии должной амбициозности, фантазии и, главное, денег, здесь можно придумать много чего: от личного зоопарка до деревни эвоков из «Звёздных войн» — территория позволяет (о возможности вырубки многолетних сосен даже не хотим заикаться).

Дом

Кирпичный, выкрашенный в бело-голубой цвет, как и все прочие постройки на участке. Снаружи он выглядит несколько меньше и ощутимо скромнее, чем изнутри.

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В здании площадью 550 кв/м всего пять комнат. Это «всего» хозяева компенсируют размерами. Вот взять, например, циклопических размеров гостиную. Она предлагает владельцу помечтать о том, что дело происходит не в Западной Сибири и что старый добрый американский Юг ещё жив — вместе с помпезностью, плантациями и счастливыми неграми. Кажется, что стоит доброму господину подойти к огромному окну – и вот они, весело трудятся, не забывая воздать хвалу его мудрости и заботливости. Кроме окна, самая впечатляющая часть интерьера — это невероятный камин «башенного типа». Остальные комнаты – под стать гостиной. Спальне позавидовали бы и Скарлетт О’хара с Реттом Батлером — в кабинете не стыдно подписывать Декларацию о независимости, а в столовой – кормить Томаса Джефферсона.

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Интерьер действительно очень хорош, без всякой иронии. Натуральные материалы, мягкие и приятные тона, вся мебель – исключительно дизайнерская. Элементы декора как бы намекают на вашу аристократичность, но без кричащего пафоса. Но, отдавая должное хорошему вкусу владельцев особняка, вынуждены признать – это больше похоже на музей. Цена лишь подтверждает это предположение – она явно не из нашего «сегодня».